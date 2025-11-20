Sedam grešaka u kuhinji koje neprimetno podižu holesterol: Da li su na vašoj listi?
Holesterol sam po sebi nije neprijatelj. Telu je potreban za izgradnju ćelija i stvaranje hormona. Problem nastaje kada poraste nivo LDL-a, takozvanog "lošeg" holesterola, koji se taloži na zidovima krvnih sudova i povećava rizik od srčanih bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, povišen holesterol učestvuje u nastanku oko 4,4 miliona smrti godišnje.
Iako genetika ima svoju ulogu, naše svakodnevne navike u ishrani često imaju presudniji uticaj nego što mislimo. Od količine ulja do navike da preskačemo vlakna, male greške mogu neprimetno da podignu holesterol.
Previše ulja i putera
Čini se bezazleno, ali lako je preterati. Čak i zdrava ulja, ako se koriste obilno, povećavaju unos kalorija i vremenom utiču na LDL. Puter i maslac sadrže mnogo zasićenih masti, pa ih treba ograničiti. Bolje je meriti ulje kašikom ili koristiti sprej, a za svakodnevnu pripremu birati maslinovo ili kvalitetno suncokretovo hladno ceđeno ulje.
Često prženje hrane
Pržena hrana je jedan od glavnih krivaca za povišen holesterol. Tokom prženja nastaju trans masti, koje direktno povećavaju rizik od srčanih bolesti. Mnogo je bolje peći u rerni, pripremati u tiganju bez puno masnoće, koristiti gril ili air-fryer.
Zanemarivanje vlakana
Vlakna smanjuju apsorpciju LDL-a i štite srce. Ovsene pahuljice, pasulj, jabuke, kruške i povrće poput prokelja odličan su izvor. Studija objavljena u American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da dodatnih 10 g vlakana dnevno smanjuje rizik od smrtnosti od srčanih bolesti za 17 odsto.
Previše soli i šećera
So podiže krvni pritisak, dok višak šećera povećava trigliceride, što je kombinacija koja pogoršava lipidni satus. Šećer se često "krije" u pecivima, supama iz kesice, sosovima i prelivima. Važno je čitati deklaracije i birati proizvode bez dodatog šećera i sa manje natrijuma.
Podgrevanje jela sa stvrdnutom masnoćom i ponovno korišćenje ulja
Kada se jelo ohladi, mast se stvrdne, a podgrevanje takve masnoće povećava unos oksidovanih masti koje opterećuju krvne sudove. Još veći problem je korišćenje starog ulja za novo prženje, jer višestruko zagrevano ulje stvara trans masti i dodatno utiče na holesterol.
Porcije koje su veće nego što mislimo
Čak i zdrava hrana može podići trigliceride ako pojedemo previše. Kod kuće često nesvesno sipamo duple porcije. Manji tanjiri, sporije jedenje i svesno serviranje prve porcije mogu značajno da smanjie unos kalorija.
Gotovi sosovi i dresinzi
Praktični su, ali prepuni skrivenih masnoća, šećera i soli. Vremenom znatno utiču na holesterol. Mnogo zdravije je napraviti preliv kod kuće: jogurt, maslinovo ulje, limun, senf i začinsko bilje daju odličan ukus bez dodataka koji opterećuju krvne sudove.
