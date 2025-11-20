Povišen holesterol često prolazi neprimećeno jer sam po sebi ne izaziva tegobe

Holesterol sam po sebi nije neprijatelj. Telu je potreban za izgradnju ćelija i stvaranje hormona. Problem nastaje kada poraste nivo LDL-a, takozvanog "lošeg" holesterola, koji se taloži na zidovima krvnih sudova i povećava rizik od srčanih bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, povišen holesterol učestvuje u nastanku oko 4,4 miliona smrti godišnje.

Iako genetika ima svoju ulogu, naše svakodnevne navike u ishrani često imaju presudniji uticaj nego što mislimo. Od količine ulja do navike da preskačemo vlakna, male greške mogu neprimetno da podignu holesterol.

Previše ulja i putera

Čini se bezazleno, ali lako je preterati. Čak i zdrava ulja, ako se koriste obilno, povećavaju unos kalorija i vremenom utiču na LDL. Puter i maslac sadrže mnogo zasićenih masti, pa ih treba ograničiti. Bolje je meriti ulje kašikom ili koristiti sprej, a za svakodnevnu pripremu birati maslinovo ili kvalitetno suncokretovo hladno ceđeno ulje.

Za svakodnevnu pripremu birajte maslinovo ulje, ali ne preterujte s količinom Foto: Shutterstock

Često prženje hrane

Pržena hrana je jedan od glavnih krivaca za povišen holesterol. Tokom prženja nastaju trans masti, koje direktno povećavaju rizik od srčanih bolesti. Mnogo je bolje peći u rerni, pripremati u tiganju bez puno masnoće, koristiti gril ili air-fryer.

Zanemarivanje vlakana

Vlakna smanjuju apsorpciju LDL-a i štite srce. Ovsene pahuljice, pasulj, jabuke, kruške i povrće poput prokelja odličan su izvor. Studija objavljena u American Journal of Clinical Nutrition pokazala je da dodatnih 10 g vlakana dnevno smanjuje rizik od smrtnosti od srčanih bolesti za 17 odsto.

Samo dodatnih 10 g vlakana dnevno smanjuje rizik od smrtnosti od srčanih bolesti za 17 odsto Foto: Shutterstock

Previše soli i šećera

So podiže krvni pritisak, dok višak šećera povećava trigliceride, što je kombinacija koja pogoršava lipidni satus. Šećer se često "krije" u pecivima, supama iz kesice, sosovima i prelivima. Važno je čitati deklaracije i birati proizvode bez dodatog šećera i sa manje natrijuma.

Podgrevanje jela sa stvrdnutom masnoćom i ponovno korišćenje ulja

Kada se jelo ohladi, mast se stvrdne, a podgrevanje takve masnoće povećava unos oksidovanih masti koje opterećuju krvne sudove. Još veći problem je korišćenje starog ulja za novo prženje, jer višestruko zagrevano ulje stvara trans masti i dodatno utiče na holesterol.

Ne prejedajte se, naročito ne noću Foto: Shutterstock

Porcije koje su veće nego što mislimo

Čak i zdrava hrana može podići trigliceride ako pojedemo previše. Kod kuće često nesvesno sipamo duple porcije. Manji tanjiri, sporije jedenje i svesno serviranje prve porcije mogu značajno da smanjie unos kalorija.

Gotovi sosovi i dresinzi