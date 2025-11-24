Napunite svoj tanjir bilo kojom od sledećih namirnica koje su odlična preporuka za osobe sa dijabetesom

Slušaj vest

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti navode da su osobe koje imaju dijabetes pod povećanim rizikom od obolevanja i da mogu imati duže i teže epizode bolesti.

Zato je važno da vam briga o zdravlju bude glavni prioritet.

Pored korišćenja dobro proučenih načina za jačanje imuniteta, kao što su adekvatno spavanje, redovna fizička aktivnost i tehnike za smanjenje stresa, svoj imuni sistem možete dodatno ojačati dodavanjem hranljivih namirnica sa malo ugljenih hidrata u ishranu — koje će takođe pomoći da vaš A1C ostane u ciljanim vrednostima.

Pošto su potrebe za ugljenim hidratima i nutritivne potrebe različite za svaku osobu, razgovarajte sa svojim zdravstvenim timom o odgovarajućem načinu ishrane za vas. Zatim napunite svoj tanjir bilo kojom od sledećih namirnica koje su odlična preporuka za osobe sa dijabetesom.

Leblebije pružaju zasitna vlakna i cink koji jača imunitet

- Proteini su ključni za jačanje imunog sistema, jer deluju zajedno sa važnim mikronutrijentima koji jačaju imunitet, kao što su vitamini A, C i E, selen i cink - kaže Džuli Kaningem, RD, sertifikovani stručnjak za negu i edukaciju o dijabetesu iz Hendersonvila, Severna Karolina.

U skladu sa tim, razmislite o leblebiji - biljnom izvoru proteina koja je takođe prava riznica cinka. Standardna porcija od 1 šolje sadrži 0,9 miligrama (mg) cinka.

Za poređenje, preporučeni dnevni unos cinka je 11 mg za muškarce i 8 mg za žene.

Iako su leblebije bogate ugljenim hidratima, one su takođe odličan izvor vlakana Foto: Shuterstock

Cink može pomoći da se ojača imuni sistem i spreče infektivne bolesti. Važi i obrnuto: nedostatak cinka može vas učiniti podložnijim virusnim infekcijama. Štaviše, cink je koristan i za srce.

To je važno za osobe sa dijabetesom, jer ovo stanje povećava rizik od srčanih oboljenja.

Iako su leblebije bogate ugljenim hidratima, one su takođe odličan izvor vlakana, zbog čega su idealne za osobe sa dijabetesom, napominje Kaningem.

Masna riba sadrži omega-3 masne kiseline koje podržavaju imunitet i zdravlje srca

Omega-3 masne kiseline koje se nalaze u nekim vrstama ribe — na primer u haringi, skuši, lososu i sardini — poboljšavaju funkciju ćelija imunog sistema, kaže Erin Palinški-Vejd, RD, CDCES, autorka knjige 2 Day Diabetes Diet iz Sparte, Nju Džerzi.

Iako omega-3 masne kiseline možda ne utiču direktno na dijabetes, istraživanja pokazuju da pomažu u smanjenju rizika od srčanih bolesti kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Palinški-Vejd kaže da omega-3 masne kiseline mogu imati značajne koristi kada je reč o boljoj funkciji imunog sistema. Komponenta omega-3 masnih kiselina pod nazivom EPA (eikozapentaenska kiselina) može poboljšati aktivnost belih krvnih zrnaca, što dodatno jača imunitet, napominje ona.

Šargarepa je bogata vitaminom A i ima nizak glikemijski indeks

Vitamin A može pomoći imunom sistemu kroz različite ćelijske procese. Jedan od najboljih izvora je šargarepa, kaže Kara Šrager, RDN, sertifikovani stručnjak za negu i edukaciju o dijabetesu iz Bostona.

- Šargarepa sadrži beta-karoten, koji je glavni izvor vitamina A. Toliko je prisutan da je ovaj fitonutrijent dobio ime upravo po ovom povrću - kaže ona.

Pola šolje sirove šargarepe sadrži 459 mikrograma vitamina A, što je oko 51% preporučenih dnevnih vrednosti.

Takođe ima nizak glikemijski indeks, kaže Šrager, što znači da je malo verovatno da će izazvati nagli skok šećera u krvi.

Pored toga što su odličan izvor selena, brazilski orasi su i izvor proteina sa malo ugljenih hidrata Foto: Shutterstock

Brazilski orasi podržavaju funkciju štitaste žlezde zahvaljujući selenu

Selen je još jedan važan mineral za osobe sa dijabetesom tipa 2, kaže Kaningem, jer podržava zdravlje štitaste žlezde. Dijabetes i bolesti štitaste žlezde oba pripadaju endokrinim poremećajima, pa osobe koje imaju problema sa štitastom žlezdom mogu imati teži odgovor organizma na regulaciju šećera.

Selen igra ključnu ulogu u regulaciji hormona štitaste žlezde.

Pošto osobe sa dijabetesom češće imaju poremećaje štitaste žlezde, važno je da održavaju njenu funkciju dobrom ishranom. Istraživanja pokazuju da štitasta žlezda takođe ima ulogu u imunitetu.

Kaningem kaže da je mala porcija brazilskih oraha - samo tri srednje veličine - dovoljna. Ali nemojte jesti više od pet dnevno, jer previše selena može biti štetno po zdravlje.

Pored toga što su odličan izvor selena, brazilski orasi su i izvor proteina sa malo ugljenih hidrata.

Orah obezbeđuje vitamin E i zdrave masti

Još jedan važan mikronutrijent je vitamin E, kaže Šrager, jer je snažan antioksidans koji pomaže u zaštiti imunog sistema.

- Orašasti plodovi poput oraha odličan su izvor vitamina E, kao i omega-3 masnih kiselina, koje pomažu u smanjenju upala. Oni sadrže veoma malo ugljenih hidrata, pa imaju minimalan uticaj na nivoe glukoze - kaže ona.

Istraživanja pokazuju da uključivanje samo oko 28 g oraha dnevno može doneti značajne koristi vitamina E.

Pošto su paprike povrće bez skroba, imaju minimalan uticaj na nivo glukoze Foto: Shutterstock

Paprike - izvor vitamina C

Paprike su prepune vitamina C, kaže Šrager, koji pomaže jačanju imuniteta i uklanjanju slobodnih radikala koji mogu oštetiti ćelije. Porcija od 85 g — otprilike pola šolje sirove, seckane crvene paprike — sadrži 121 mg vitamina C.

Za poređenje, to je znatno iznad preporučenih dnevnih vrednosti za muškarce i žene.

- Pošto su paprike povrće bez skroba, imaju minimalan uticaj na nivo glukoze - kaže ona.

Još jedna prednost vitamina C je bolja koža i brže zarastanje rana, jer učestvuje u formiranju kolagena. To je važno jer dijabetes može uticati na kožu. Zapravo, kod nekih ljudi problemi sa kožom mogu biti prvi znak dijabetesa.

Sočivo je još jedna zdrava opcija za vlakna i cink

Još jedan dobar izvor cinka, sočivo je takođe puno proteina i vlakana, što pomaže u produženoj sitosti i održavanju stabilnog šećera u krvi, kaže Šrager.

- Vlakna deluju kao prebiotik za zdrave bakterije u crevima. Naše crevne bakterije dokazano jačaju imuni sistem - kaže ona.

Sočivo postoji u više boja, uključujući crnu, braon, zelenu, crvenu i žutu.

Porcija od 1 šolje kuvanog sočiva sadrži 15,6 g vlakana i 2,52 mg cinka — solidan deo preporučenog dnevnog unosa za oba pola.

Takođe ima nizak glikemijski indeks, što ga čini pogodnim za osobe sa dijabetesom.