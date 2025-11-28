Povrtna supa je zdrava, niskokalorična i zasitna, idealna za podršku ishrani i imunitetu

Slušaj vest

Ova povrtna supa sa raznovrsnim sastojcima dugo vas zasiti uz minimalne kalorije, bogata je hranljivim materijama za jačanje imuniteta i podršku zdravoj ishrani. Pripremljena u jednom loncu, može se uživati nekoliko dana direktno iz frižidera ili se zamrznuti za duže čuvanje.

Pre nego što počnete da kuvate, očistite i isecite povrće na male kockice. Za pripremu ove supe biće vam potreban veliki lonac. Korišćenje premalog lonca će usporiti vreme kuvanja, zato obavezno pronađite veći lonac.

Evo kako da napravite ovu blagotvornu supu Potrebno je: 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

1 srednji crni luk

2 srednje šargarepe

2 stabljike celera

340 g pasulja

2 čena belog luka

8 šolja pilećeg bujona bez dodatka soli ili povrtni bujon sa malo soli

2 konzerve belog pasulja

4 šolje seckanog kelja

2 srednje tikvice

4 paradajza, očišćena od semenki i iseckana

2 kašičice crvenog vinskog sirćeta

3/4 kašičice soli

1/2 kašičice mlevenog bibera

8 kašičica pripremljenog pesta

Povrtna supa je ukusna, hranljiva i dugo vas drži sitima Foto: Shutterstock

Priprema

Zagrejte ulje u velikoj šerpi na srednjoj vatri. Dodajte luk, šargarepu, celer, zeleni pasulj i beli luk. Kuvajte, često mešajući, dok povrće ne počne da omekšava, oko 10 minuta. Dodajte čorbu i dovesite do ključanja. Smanjite vatru i krčkajte, povremeno mešajući, dok povrće ne omekša, još oko 10 minuta.

Dodajte beli pasulj, kelj, tikvice, paradajz, sirće, so i biber. Pojačajte vatru na laganoj vatri; kuvajte dok tikvice i kelj ne omekšaju, oko 10 minuta. Sipajte supu u činije i po želji, svaku porciju prelijte sa 1 kašičicom pesta.