Masna jetra često ne daje jasne simptome, pa problem postaje još složeniji

Oštećenja jetre danas se sve češće javljaju i kod ljudi koji ne piju alkohol. Glavni krivci, uprkos verovanju, nisu samo u čaši, već u tanjiru i načinu života. Višak šećera, skrivenih masti i prerađene hrane, u kombinaciji sa stresom, sedenjem i nedostatkom sna, stvara savršene uslove za razvoj nealkoholne masne jetre, bolesti koja postaje tihi globalni problem. Inesa Blažić na svom Instagram nalogu skreće pažnju na šest vrsta namirnica koje uništavaju jetru poput alkohola.

Fruktoza

Agava sirup, med, voćni sokovi, proteinske čokoladice bez šećera, sve su to izvori fruktoze, šećera koji metaboliše isključivo jetra. Kada se unese u većim količinama, pretvara se direktno u masne naslage unutar ćelija. Čak i previše voća, posebno u obliku sokova ili smutija, može da optereti jetru ako se unosi svakodnevno i u velikim količinama.

Transmasti

Nalaze se u pekarskim proizvodima, margarinima, industrijskim pecivima, polugotovim jelima i gotovim sosevima. Jetra ne može normalno da ih metaboliše, pa se gomilaju i izazivaju zapaljenje i fibrozu. Čak i samo jedan kroasan iz pekare može da predstavlja pravi toksični koktel za ćelije jetre.

Trans masti nisu samo opterećenje za jetru, već i za srce i krvne sudove Foto: Shutterstock

Pregorelo ulje

Pomfrit, krofne, pohovano meso, jela iz friteze - sve što je prženo na pregorelom ulju sadrži aldehide i akrilamid, direktne otrove za jetru. Ulje koje se više puta zagreva oksidira i postaje hepatotoksično. Čak i kod kuće, prženje na istom ulju dva puta povećava rizik od oštećenja jetre.

Kako prepoznati problem? Masna jetra često ne daje jasne simptome, ali prvi znaci mogu da budu hronični umor, nelagodnost ispod desnog rebarnog luka i povišeni enzimi jetre (ALT, AST, GGT). Prate ih i problemi s varenjem, nadimanjem, kao i "moždana magla" - osećaj iscrpljenosti, slabije koncentracije i promena raspoloženja.

Višak proteina

Proteini jesu neophodni, ali i s njima lako može da se pretera. Kada dnevni unos prelazi 1-1,5 gram po kilogramu telesne težine, jetra mora da preradi višak u amonijak i ureu, što izaziva upalu i dodatno opterećenje. Preterivanje u proteinskim šejkovima i meso u svakom obroku više štete nego što koriste.

Veštački zaslađivači

Iako deluju kao zdravija opcija, veštački zaslađivači poput aspartama, sukraloze, maltitola, ksilitola i sorbitola remete crevnu mikrofloru i povećavaju rizik od masne jetre i insulinske rezistencije. Jetra ih doživljava kao toksične supstance i teško ih razgrađuje.

Deluju zdravije, ali nisu Foto: Shutterstock

Buđ

Buđave namirnice sadrže aflatoksine, jedne od najjačih poznatih kancerogena. Najčešće se nalaze u starim orasima, žitaricama, suvom voću i hlebu. Dovoljan je mali deo kontaminirane hrane da izazove ozbiljno oštećenje jetre i mutacije ćelija. Ako primetite buđ, ne pokušavajte da je odstranite. Bacite sve - pranje i sečenje ne pomažu.

Šta raditi?

Zdravlje jetre najbolje se čuva svakodnevnim navikama. Održavajte zdravu telesnu težinu, jer i blago mršavljenje može značajno da smanji masnoću u ovom organu. Birajte mediteranski način ishrane - što više povrća, ribe, oraha i maslinovog ulja, a manje šećera, alkohola i industrijskih prerađevina.