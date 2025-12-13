Slušaj vest

Svaka od ovih namirnica sadrži različite hranljive materije koje deluju sinergijski, pomažući vam da duže ostanete siti i efikasnije sagorevate kalorije.

Evo koje kombinacije su najefikasnije: Avokado i zeleno lisnato povrće

Salata od spanaća ili kelja ima malo kalorija i mnogo hranljivih materija, ali može da vas ostavi da želite više. Da bude zasitnije, ubacite u igru i avokado. Tada će ovo biti zasitnije jer avokado ima dobre masti (mononezasićene) koja sprečava glad. Avokado takođe pomaže vašem telu da apsorbuje više antioksidanata.

Piletina i kajenski biber

Poznato je da su pileća prsa dobra u okviru dijete za mršavljenje i to sa dobrim razlogom. Jedan file sadrži 27 grama proteina za manje od 150 kalorija. Proteini se vare duže, a to vas može duže činiti sitim. Začinite pileće belo sa kajenskim biberom ili sosom od njega.

Ljuta hrana pospešava sagorevanje kalorija, ali ova kombinacija namirnica nije za one koji ne podnose ljuto.

Ovsena kaša i orasi

Jednostavno dodavanje više vlakana vašoj ishrani može dovesti do gubitka težine. To je zato što vaše telo ne može da razgradi vlakna, pa usporava varenje i zauzima prostor u vašem stomaku. Sa 4 grama vlakana po šoljici, ovsena kaša je idealna za to. Orasi mogu dodati još oko 2 grama, plus zadovoljavajući protein i hrskavu teksturu.

Jaja, crni pasulj i paprike

Prema istraživanjima, osobe koji su konzumirale jaja za doručak, jele su manje tokom ostatka dana od onih koji su jeli na primer pecivo. Crni pasulj i paprika čine ovaj jutarnji obrok još zasitnijim, zahvaljujući dvostrukoj dozi vlakana.

Paprike i jaja čine hranljivu kombinaciju bogatu proteinima, vitaminima i antioksidantima, koja podstiče energiju i osećaj sitosti Foto: Shutterstock

Supa od pasulja i povrća

Supe su sjajno rešenje za probavu i mršavljenje. Tečnost ispunjava vaš stomak, ostavljajući manje prostora za kaloričniju hranu. Istraživanja pokazuju da su osobe koji su počele sa supom jele 20 odsto manje kalorija tokom obroka. Kad ovome dodate crni pasulj, glad ste oterali garantovano na duže.

Odrezak i brokoli

Junetina i drugo crveno meso je bogato proteinima i gvožđem koje vaše telo koristi za izgradnju crvenih krvnih zrnaca. Oni unose kiseonik u vaše organe. Brokoli je savršen dodatak, jer njegov vitamin C pomaže vašem telu da unese gvožđe. Samo 80 grama ovog povrća sadrži 65 odsto ukupnog vitamina C koji vam je potreban u toku dana.

Zeleni čaj i limun

Ovaj niskokalorični napitak je prepun antioksidansa koji se nazivaju katehini, koji vam mogu pomoći da sagorite više kalorija i masti. Jedno istraživanje je pokazalo da ispijanje 4 šolje zelenog čaja svakog dana može dovesti do smanjenja težine i krvnog pritiska. Da biste bili još zdraviji, dodajte malo limuna – to pomaže vašem telu da ih apsorbuje.

Omega 3 riba i slatki krompir (batat)

Riba se preporučuje kao idealna proteinska hrana i dobra je i za mozak i za struk. Omega-3 masti mogu vam pomoći da smršate, a losos je vrhunski izvor. U 85 grama lososa imate čak 17 grama proteina. I pastrmka je veoma slična. Poslužite ribu sa pečenim slatkim krompirom kao zasitan, ali lagan obrok. Ova kombinacija namirnica se može i zajedno pripremati u rerni na papiru za pečenje.

Riba i krompir čine hranljiv obrok bogat proteinima, omega-3 masnim kiselinama i ugljenim hidratima za energiju i zdravo varenje Foto: Shuttesrstock

Jogurt i maline

Ova kremasta poslastica može pomoći u povećanju sagorevanja masti. Istraživanja ukazuju da osobe koje uzimaju više kalcijuma i vitamina D kao deo plana za mršavljenje gube više masti od onih koji to ne čine. Dakle, u šolju jogurta ubacite šačicu malina i uživanje može da počne.

Pečurke i mleveno meso

Dobra vest za ljubitelje roštilja – možete da jedete burgere i da smršate. Ključ je da zamenite najmanje 50 odsto mesa seckanim ili mlevenim pečurkama. Sa samo 21 kalorija na 100g, pečurke mogu biti deo svakog jela napravljenog od mlevenog mesa bez brige po ukus. One takođe mogu pomoći u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, što pomaže u suzbijanju žudnje. Probajte.

Maslinovo ulje i karfiol

Sa samo 31 kalorija na 100g, karfiol je hrana pogodna za dijetetsku ishranu. Takođe ima nizak glikemijski indeks (GI), mera za to koliko hrana podiže nivo šećera u krvi. Isatraživanja pokazuju da povrće sa niskim glikemijski indeks dovodi do većeg gubitka težine od skrobnog povrća, kao što su grašak i kukuruz. Iseckani karfiol propržite na maslinovom ulju (od komine masline). Ono će naglasiti ukus i učiniti da se duže osećate siti.

Bademi i jabuka

Treba vam podnevna užina? Ova kombinacija namirnica daje proteine, zdrave masti i vlakna za suzbijanje gladi. Bademi su kalorični pa ne treba da preterujete sa njima, ali kada im dodate jabuke, imate pun pogodak. Jabuka dodaje slatkoću i hrskavost vašoj poslastici, zajedno sa 4 grama vlakana.

Bademi i jabuka zajedno čine zdravu užinu bogatu vlaknima, vitaminima i zdravim mastima, koja pomaže u održavanju energije i sitosti Foto: Shuterstock

Crna čokolada i lešnici

Odricanje od slatkiša zvuči kao dobar način da izgubite kilograme. Njihovo potpuno odbacivanje može dovesti do prejedanja. Crna čokolada je jedan zdrav desert koji možete slobodno jesti. Uparivanje sa lešnicima sa visokim sadržajem proteina održava nivo šećera u krvi stabilnim, a to vas može duže zadržati sitim.