KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Hrana bogata jodom, selenom i cinkom pomaže pravilnoj funkciji štitne žlezde i održavanju hormonske ravnoteže

Slušaj vest

Cink, selen i jod su važni za optimalnu funkciju štitne žlezde. Jod je mineral koji je potreban za proizvodnju svih hormona štitne žlezde.

Kada proveravate zdravlje štitne žlezde, merimo nivoe hormona T3 i T4, koji zapravo pokazuju koliko je joda ugrađeno u hormone štitne žlezde.

Zašto baš ovi minerali?

Jod je neophodan i nezamenljiv za funkcionisanje štitne žlezde, a može se naći u kuhinjskoj soli, morskim plodovima i algama. Pored joda, mineral selen je takođe važan za funkcionisanje štitne žlezde.

Selen je neophodan za funkcionisanje enzima koji uzima hormon T4 i pretvara ga u aktivni oblik T3. Ljudi koji imaju nedostatak selena u telu mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno posledice smanjene funkcije štitne žlezde, uprkos činjenici da su vrednosti hormona T3 i T4 u granicama normale.

Namirnice bogate ovim mineralima

Najbolji izvori selena su brazilski oraši. Selen se može naći i u kvascu, integralnim žitaricama i morskim plodovima. Samo jedan brazilski oraš može zadovoljiti više od 100 procenata preporučenog dnevnog unosa selena.

Selen se može naći i u kvascu, integralnim žitaricama Foto: Shutterstock

Cink je takođe na listi minerala korisnih za funkciju štitne žlezde. Cink je važan za pravilno funkcionisanje hormona štitne žlezde, a posebno je koristan unutar samih ćelija gde tiroidni hormoni vrše svoju aktivnost.

Hrana bogata cinkom je:

seme bundeve

meso

morski plodovi

Nedostatak cinka u organizmu može se javiti kod pušača, osoba sa dijabetesom, trudnica, a sportisti takođe imaju povećanu potrebu za ovim mineralom.