Tri ključna minerala za zdravu štitnu žlezdu: Namirnice koje ih sadrže i saveti za unos
Cink, selen i jod su važni za optimalnu funkciju štitne žlezde. Jod je mineral koji je potreban za proizvodnju svih hormona štitne žlezde.
Kada proveravate zdravlje štitne žlezde, merimo nivoe hormona T3 i T4, koji zapravo pokazuju koliko je joda ugrađeno u hormone štitne žlezde.
Zašto baš ovi minerali?
Jod je neophodan i nezamenljiv za funkcionisanje štitne žlezde, a može se naći u kuhinjskoj soli, morskim plodovima i algama. Pored joda, mineral selen je takođe važan za funkcionisanje štitne žlezde.
Selen je neophodan za funkcionisanje enzima koji uzima hormon T4 i pretvara ga u aktivni oblik T3. Ljudi koji imaju nedostatak selena u telu mogu iskusiti simptome hipotireoze, odnosno posledice smanjene funkcije štitne žlezde, uprkos činjenici da su vrednosti hormona T3 i T4 u granicama normale.
Namirnice bogate ovim mineralima
Najbolji izvori selena su brazilski oraši. Selen se može naći i u kvascu, integralnim žitaricama i morskim plodovima. Samo jedan brazilski oraš može zadovoljiti više od 100 procenata preporučenog dnevnog unosa selena.
Cink je takođe na listi minerala korisnih za funkciju štitne žlezde. Cink je važan za pravilno funkcionisanje hormona štitne žlezde, a posebno je koristan unutar samih ćelija gde tiroidni hormoni vrše svoju aktivnost.
Hrana bogata cinkom je:
- seme bundeve
- meso
- morski plodovi
Nedostatak cinka u organizmu može se javiti kod pušača, osoba sa dijabetesom, trudnica, a sportisti takođe imaju povećanu potrebu za ovim mineralom.
