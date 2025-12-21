Želite da smršate 10 kilograma do marta? Stručnjak otkriva kako bi se on hranio na vašem mestu
Zaposlena ste žena (ne morate nužno biti) i želite da smršate 10 kilograma do marta? Aleksandar Pokimica, trener za mršavljenje, na svom Instagram profilu otkriva kako bi se on hranio da je kojim slučajem na vame mestu. Ključ je, navodi, pronaći obroke koji se mogu spremiti za 30-45 minuta, a koji su ukusni i zdravi.
- Nema tu neke filozofije, svestan sam da žene koje naporno rade i pritom moraju da se posvete porodici, prosto nemaju toliko vremena u toku dana. Ne volim kada čujem svi imamo istih 24 sata, ne nemamo, zaposlena majka koja ima dvoje dece nema toliko vremena kao osoba koja ne radi, a jedina obaveza joj je priprema hrane. Zato vam preporučujem strategiju kako da istrajite u procesu - sugeriše trener.
Proteini
Krećemo od proteina, gledao bih da imam barem 30 grama proteina po obroku, oni će vam produžiti sitost i sačuvati mišićnu masu, navodi Aleksandar Pokimica.
- Gledajte da u svakom obroku imate barem nešto od sledećeg: pileće, belo meso, ćuretina, juneći but, oslić, jaja, tuna, mladi sir, grčki jogurt sa malim procentom masti, protein u prahu.
Povrće i voće
Povrće i voće imaju malo kalorija na veliku količinu hrane, što je idealno za dijetu. Najbolje je bobičasto voće, zeleno lisnato povrće, paradajz, citrusi, itd...
Ugljeni hidrati
Bez obzira na to da li smo na dijeti ili ne, energija nam je neophodna, a ugljeni hidrati su na prvom mestu kada je reč o tome. Najbolje je da ih unosite u periodu pre i posle treninga.
- Najbolji ugljeni hidrati na dijeti su krompir, batat, mahunarke, ovsene pahuljice, proso, integralni hleb, voće, kinoa - savetuje trener.
Masti
Nije važno što su na poslednjem mestu na listi, jer su masti podjednako bitne kao i sve ostalo. Najbolji izvori su maslinovo ulje, masline, avokado, semenke, masna riba, orašasti plodovi i puteri.
Kako to izgleda u praksi
- Doručak: jaja + sir + ćureća prsa (salama sa 90% mesa) + krastavac + malo ajvara
- Ručak: pileće belo meso + salata + maslinovo ulje + krompir
- Užina: grčki jogurt (0% masti) + protein u prahu + bademi + obično voće
- Večera: oslić iz rerne + kinoa + salata + semenke
- Struktura je ključ uspeha. U svakom obroku ima kvalitetnih proteina ravnomerno raspoređenih kroz obroke. Svaki slani obrok ima povrće, a svaki slatki ima voće. Ugljeni hidrati ravnomerno su raspoređeni u intervalima kada je to potrebno i kada nam je energija neophodna. Kvalitetne masti su u svakom obroku pomalo, što je ključno za balans hormona i za celokupno zdravlje - poručuje trener.
