Slušaj vest

Budući da današnju ishranu u velikoj meri karakterišu preobilni i neizbalansirani obroci, koji se najčešće sastoje od hleba, peciva, slatkiša, mesa, mesnih prerađevina, kao i industrijski prerađenih namirnica, priprema posne hrane je idealan način da promenite navike i krenete ka zdravijoj ishrani.

Tatjana Popović, health coach i nutricionista, na svom blogu i Instagramu podelila je zdrave, posne recepte za palentu sa šampinjonima, pečenu pastrmku sa krompirom i salatom, mafine sa višnjom i narandžom i grašak sa kinoom i povrćem, idealne za trpezu na Badnji dan.

Kremasta palenta sa šampinjonima idealna je opcija za hranjivi posni doručak Foto: OlgaBombologna/Shutterstock

Doručak Kremasta palenta sa šampinjonima

Potrebno je:

⅔ šolje palente

2 dl vode

½ kašičice soli

1 kašičica kokosovog ulja (ili maslinovog)

1 šaka šampinjona, seckanih uzdužno

so, biber i crvena tucana paprika po ukusu

1 kašika mikrobilja po izboru (opciono)

Priprema:

U šerpi prokuvajte vodu, te dodajte palentu i so, često mešajući.

Nakon što palenta krene da se zgušnjava, poklopite šerpu poklopcem, te sklonite s tople ringle.

U tiganju zagrejte ulje, te prodinstajte oprane i uzdužno iseckane šampinjone.

Začinite ih solju, biberom i crvenom tucanom paprikom po ukusu.

Na tanjir servirajte palentu, preko nje šampinjone, a po vrhu jelo pospite mikrobiljem.

Za ručak možete priptemiti pastrmku u mariadi od belog luka uz pečeni krompir Foto: DUSAN ZIDAR/Shutterstock

Ručak Pečena pastrmka sa krompirom i salatom

Potrebno je:

1 kg krompira, seckanog na kockice

5 svežih očišćenih pastrmki

maslinovo ulje za premazivanje ribe i marinadu po ukusu

So i biber po ukusu

Slatka crvena paprika za začinjavanje krompira po ukusu

2 limuna, seckana na kriške

3 grančice svežeg ruzmarina

1 manja veza peršunovog lišća

1 glavica belog luka

Priprema:

Oprati i iscekati krompir, a potom ga, u jednoj većoj činiji, preliti maslinovim uljem, te dodati so, biber, sveže seckani ruzmarin i crvenu slatku papriku. Staviti krompir da se peče, na 220 stepeni, oko 30 minuta. Obavezno tokom pečenja promešati krompir.

U međuvremenu, oprati pastrmke pod mlazom hladne vode, a potom ih, oceđene, staviti na pek papir. U jednoj činiji sjediniti sastojke za marinadu ribe, a to su glavica belog luka, manja veza peršunovog lišča, dve grančice svežeg ruzmarina, so, biber i maslinovo ulje.

Time napuniti ribu, a potom staviti po dve kriške limuna u svaku ribu i po krišku limuna ispod svake ribe. Tepsiju sa ribom staviti u rernu da se peče na 220 stepeni, 30-40 minuta. Poslužiti uz zelenu salatu ili salatu po izboru.

Mafini sa višnjavma od integralnog brašna idelan su način da se zasladite zdravo Foto: Vladyslav Rasulov/shutterstock

Dezert Mafini sa višnjama i narandžom

Potrebno je:

2 šolje integralnog pšeničnog brašna

¾ šolje kokosovog šećera

1 kašičica sode bikarbone

prstohvat soli

1 šolja soka od narandže

½ šolje nezaslađenog sosa od jabuka

2 šolje višanja, svežih ili zamrznutih + još malo za dekoraciju

1 kašika kore narandže, rendane

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 °C. Obložite kalup za mafine papirom za pečenje.

Stavite sve sastojke u posudu i pomešajte ih kako biste dobili smesu za mafine.

Dobijenu smesu kašikom sipajte u kalup za mafine, te po želji preko nje stavite nekoliko višanja.

Kalup stavite u rernu i pecite mafine 30 minuta.



Kuvani grašak sa paradajz sokom možete uz kinou i salatu od kielog kupusa odlična je opcija za večeru Foto: Shutterstock

Večera Grašak sa kinoom i povrćem

Potrebno je:

2 kašike vode za dinstanje + 2 dl vode

1 šolja graška

1 šargarepa, seckana na kockice

1 četvrtina crvenog luka, sitno seckana

1 šolja paradajz soka

1 kašičica svežeg ruzmarina, sitno seckanog

1/2 veze perušunovog lišća, za jelo i dekoraciju

so, biber i crvena tucana paprika po ukusu

2-3 kašike kiselog kupusa

3-4 kašike kuvane kinoe

Priprema:

Na dve kašike vode prodinstati crveni luk i šargarepu, dodati 1 dl vode, pa ostaviti da se dinsta dva minuta. Potom dodati jednu šolju graška i paradajz soka. Sve promešati, poklopiti i ostaviti da se kuva petnaestak minuta. Na samom kraju, jelo začiniti ruzmarinom, peršunovim lišćem, biberom i solju.