Tri posna obroka i dezert za Badnji dan: Zdravo i ukusno po receptu nutricioniste
Budući da današnju ishranu u velikoj meri karakterišu preobilni i neizbalansirani obroci, koji se najčešće sastoje od hleba, peciva, slatkiša, mesa, mesnih prerađevina, kao i industrijski prerađenih namirnica, priprema posne hrane je idealan način da promenite navike i krenete ka zdravijoj ishrani.
Tatjana Popović, health coach i nutricionista, na svom blogu i Instagramu podelila je zdrave, posne recepte za palentu sa šampinjonima, pečenu pastrmku sa krompirom i salatom, mafine sa višnjom i narandžom i grašak sa kinoom i povrćem, idealne za trpezu na Badnji dan.
Doručak
Kremasta palenta sa šampinjonima
Potrebno je:
- ⅔ šolje palente
- 2 dl vode
- ½ kašičice soli
- 1 kašičica kokosovog ulja (ili maslinovog)
- 1 šaka šampinjona, seckanih uzdužno
- so, biber i crvena tucana paprika po ukusu
- 1 kašika mikrobilja po izboru (opciono)
Priprema:
- U šerpi prokuvajte vodu, te dodajte palentu i so, često mešajući.
- Nakon što palenta krene da se zgušnjava, poklopite šerpu poklopcem, te sklonite s tople ringle.
- U tiganju zagrejte ulje, te prodinstajte oprane i uzdužno iseckane šampinjone.
- Začinite ih solju, biberom i crvenom tucanom paprikom po ukusu.
- Na tanjir servirajte palentu, preko nje šampinjone, a po vrhu jelo pospite mikrobiljem.
Ručak
Pečena pastrmka sa krompirom i salatom
Potrebno je:
- 1 kg krompira, seckanog na kockice
- 5 svežih očišćenih pastrmki
- maslinovo ulje za premazivanje ribe i marinadu po ukusu
- So i biber po ukusu
- Slatka crvena paprika za začinjavanje krompira po ukusu
- 2 limuna, seckana na kriške
- 3 grančice svežeg ruzmarina
- 1 manja veza peršunovog lišća
- 1 glavica belog luka
Priprema:
Oprati i iscekati krompir, a potom ga, u jednoj većoj činiji, preliti maslinovim uljem, te dodati so, biber, sveže seckani ruzmarin i crvenu slatku papriku. Staviti krompir da se peče, na 220 stepeni, oko 30 minuta. Obavezno tokom pečenja promešati krompir.
U međuvremenu, oprati pastrmke pod mlazom hladne vode, a potom ih, oceđene, staviti na pek papir. U jednoj činiji sjediniti sastojke za marinadu ribe, a to su glavica belog luka, manja veza peršunovog lišča, dve grančice svežeg ruzmarina, so, biber i maslinovo ulje.
Time napuniti ribu, a potom staviti po dve kriške limuna u svaku ribu i po krišku limuna ispod svake ribe. Tepsiju sa ribom staviti u rernu da se peče na 220 stepeni, 30-40 minuta. Poslužiti uz zelenu salatu ili salatu po izboru.
Dezert
Mafini sa višnjama i narandžom
Potrebno je:
- 2 šolje integralnog pšeničnog brašna
- ¾ šolje kokosovog šećera
- 1 kašičica sode bikarbone
- prstohvat soli
- 1 šolja soka od narandže
- ½ šolje nezaslađenog sosa od jabuka
- 2 šolje višanja, svežih ili zamrznutih + još malo za dekoraciju
- 1 kašika kore narandže, rendane
Priprema:
- Zagrejte rernu na 180 °C. Obložite kalup za mafine papirom za pečenje.
- Stavite sve sastojke u posudu i pomešajte ih kako biste dobili smesu za mafine.
- Dobijenu smesu kašikom sipajte u kalup za mafine, te po želji preko nje stavite nekoliko višanja.
- Kalup stavite u rernu i pecite mafine 30 minuta.
Večera
Grašak sa kinoom i povrćem
Potrebno je:
- 2 kašike vode za dinstanje + 2 dl vode
- 1 šolja graška
- 1 šargarepa, seckana na kockice
- 1 četvrtina crvenog luka, sitno seckana
- 1 šolja paradajz soka
- 1 kašičica svežeg ruzmarina, sitno seckanog
- 1/2 veze perušunovog lišća, za jelo i dekoraciju
- so, biber i crvena tucana paprika po ukusu
- 2-3 kašike kiselog kupusa
- 3-4 kašike kuvane kinoe
Priprema:
Na dve kašike vode prodinstati crveni luk i šargarepu, dodati 1 dl vode, pa ostaviti da se dinsta dva minuta. Potom dodati jednu šolju graška i paradajz soka. Sve promešati, poklopiti i ostaviti da se kuva petnaestak minuta. Na samom kraju, jelo začiniti ruzmarinom, peršunovim lišćem, biberom i solju.
Kuvani grašak servirati uz kinou i kiseli kupus, te dodati crvenu tucanu papriku i peršunovo lišće po želji i za dekoraciju jela.
