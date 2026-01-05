Slušaj vest

Budući da današnju ishranu u velikoj meri karakterišu preobilni i neizbalansirani obroci, koji se najčešće sastoje od hleba, peciva, slatkiša, mesa, mesnih prerađevina, kao i industrijski prerađenih namirnica, priprema posne hrane je idealan način da promenite navike i krenete ka zdravijoj ishrani.

Tatjana Popović, health coach i nutricionista, na svom blogu i Instagramu podelila je zdrave, posne recepte za palentu sa šampinjonima, pečenu pastrmku sa krompirom i salatom, mafine sa višnjom i narandžom i grašak sa kinoom i povrćem, idealne za trpezu na Badnji dan. 

palenta sa šampinjonima
Kremasta palenta sa šampinjonima idealna je opcija za hranjivi posni doručak Foto: OlgaBombologna/Shutterstock

Doručak

Kremasta palenta sa šampinjonima

Potrebno je: 

  • ⅔ šolje palente
  • 2 dl vode
  • ½ kašičice soli
  • 1 kašičica kokosovog ulja (ili maslinovog)
  • 1 šaka šampinjona, seckanih uzdužno
  • so, biber i crvena tucana paprika po ukusu
  • 1 kašika mikrobilja po izboru (opciono)

Priprema:

  • U šerpi prokuvajte vodu, te dodajte palentu i so, često mešajući.
  • Nakon što palenta krene da se zgušnjava, poklopite šerpu poklopcem, te sklonite s tople ringle.
  • U tiganju zagrejte ulje, te prodinstajte oprane i uzdužno iseckane šampinjone.
  • Začinite ih solju, biberom i crvenom tucanom paprikom po ukusu.
  • Na tanjir servirajte palentu, preko nje šampinjone, a po vrhu jelo pospite mikrobiljem.
pastrmka sa krompirom
Za ručak možete priptemiti pastrmku u mariadi od belog luka uz pečeni krompir Foto: DUSAN ZIDAR/Shutterstock

Ručak

Pečena pastrmka sa krompirom i salatom

Potrebno je: 

  • 1 kg krompira, seckanog na kockice
  • 5 svežih očišćenih pastrmki
  • maslinovo ulje za premazivanje ribe i marinadu po ukusu
  • So i biber po ukusu
  • Slatka crvena paprika za začinjavanje krompira po ukusu
  • 2 limuna, seckana na kriške
  • 3 grančice svežeg ruzmarina
  • 1 manja veza peršunovog lišća
  • 1 glavica belog luka

Priprema:

Oprati i iscekati krompir, a potom ga, u jednoj većoj činiji, preliti maslinovim uljem, te dodati so, biber, sveže seckani ruzmarin i crvenu slatku papriku. Staviti krompir da se peče, na 220 stepeni, oko 30 minuta. Obavezno tokom pečenja promešati krompir.

U međuvremenu, oprati pastrmke pod mlazom hladne vode, a potom ih, oceđene, staviti na pek papir. U jednoj činiji sjediniti sastojke za marinadu ribe, a to su glavica belog luka, manja veza peršunovog lišča, dve grančice svežeg ruzmarina, so, biber i maslinovo ulje.

Time napuniti ribu, a potom staviti po dve kriške limuna u svaku ribu i po krišku limuna ispod svake ribe. Tepsiju sa ribom staviti u rernu da se peče na 220 stepeni, 30-40 minuta. Poslužiti uz zelenu salatu ili salatu po izboru.

mafini sa višnjama
Mafini sa višnjavma od integralnog brašna idelan su način da se zasladite zdravo Foto: Vladyslav Rasulov/shutterstock

Dezert

Mafini sa višnjama i narandžom

Potrebno je: 

  • 2 šolje integralnog pšeničnog brašna
  • ¾ šolje kokosovog šećera
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • prstohvat soli
  • 1 šolja soka od narandže
  • ½ šolje nezaslađenog sosa od jabuka
  • 2 šolje višanja, svežih ili zamrznutih + još malo za dekoraciju
  • 1 kašika kore narandže, rendane

Priprema:

  • Zagrejte rernu na 180 °C. Obložite kalup za mafine papirom za pečenje.
  • Stavite sve sastojke u posudu i pomešajte ih kako biste dobili smesu za mafine.
  • Dobijenu smesu kašikom sipajte u kalup za mafine, te po želji preko nje stavite nekoliko višanja.
  • Kalup stavite u rernu i pecite mafine 30 minuta.
grasak shutterstock_2480893107.jpg
Kuvani grašak sa paradajz sokom možete uz kinou i salatu od kielog kupusa odlična je opcija za večeru Foto: Shutterstock

Večera

Grašak sa kinoom i povrćem

Potrebno je: 

  • 2 kašike vode za dinstanje + 2 dl vode
  • 1 šolja graška
  • 1 šargarepa, seckana na kockice
  • 1 četvrtina crvenog luka, sitno seckana
  • 1 šolja paradajz soka
  • 1 kašičica svežeg ruzmarina, sitno seckanog
  • 1/2 veze perušunovog lišća, za jelo i dekoraciju
  • so, biber i crvena tucana paprika po ukusu
  • 2-3 kašike kiselog kupusa
  • 3-4 kašike kuvane kinoe

Priprema:

Na dve kašike vode prodinstati crveni luk i šargarepu, dodati 1 dl vode, pa ostaviti da se dinsta dva minuta. Potom dodati jednu šolju graška i paradajz soka. Sve promešati, poklopiti i ostaviti da se kuva petnaestak minuta. Na samom kraju, jelo začiniti ruzmarinom, peršunovim lišćem, biberom i solju.

Kuvani grašak servirati uz kinou i kiseli kupus, te dodati crvenu tucanu papriku i peršunovo lišće po želji i za dekoraciju jela.

Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs

Doktorka otkriva kako bi trebalo da izgleda zdrav posni jelovnik

Ne propustiteIshranaPosna čokoladna torta bez pečenja: Recept nutricioniste koji uvek uspeva
parče čokoladnog kolača sa bobičastim voćeem u tanjiriću na drvenom stolu
IshranaPosne ćuftice od golice i prosa: Zasitne su, zdrave i obožavaće ih cela porodica
posne ćuftice, gvakamole i salata od brokolija i spanaća posluženi na tanjiru
IshranaPosne jafa kuglice: Zasladite se uz magičan spoj čokolade i pomorandže
čokoladne kuglice sa pomorandžom u belom tanjiru na prugastoj lanenoj krpi sa sastojcima
IshranaPosne špagete bolonjeze prema receptu nutricioniste: Lagana verzija italijanskog klasika
spagete shutterstock_525309454.jpg