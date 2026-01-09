Slušaj vest

Na društvenim mrežama povremeno iskrsnu recepti koji preko noći postanu viralni. Nakon dalgona kafe iz 2020, sada se na "feedu" sve češće pojavljuje napitak nazvan "oatzempik". Reč je o mešavini ovsenih pahuljica i vode kojoj se ponekad dodaju limun ili cimet, a prati je fama da utiče na apetit i ubrzava mršavljenje.

Kako objašnjava dr Gitika Čopra, holistička nutricionistkinja, naziv je pre svega varka.

- Ovaj napitak nema nikakve medicinske veze sa Ozempikom. To je jednostavno blendiran ovas, odnosno napitak bogat rastvorljivim vlaknima, koji kod nekih ljudi može da pojača osećaj sitosti - navodi ona i dodaje da ideja se zasniva na tome da beta-glukan iz ovsa usporava pražnjenje želuca i privremeno odlaže glad.

- To može da pomogne da se pre obroka pojedu manje porcije, ali sam napitak ne dovodi do gubitka masnoće. Mršavljenje i dalje zavisi od ukupnog unosa kalorija, proteina, kontrole šećera u krvi, vežbanja i navika koje se ponavljaju svakodnevno - ističe nutricionistkinja.

Drugim rečima, oatzempik može da ima kratkotrajan pozitivan efekat, ali nije čarobna prečica.

Prednosti i moguće zamke

Zbog visokog udelа rastvorljivih vlakana, ovakav napitak može da doprinese sitosti i boljoj kontroli apetita. Nekim ljudima pomaže i da smanje učestalo grickanje između obroka, naročito kada često posežu za rafinisanim ugljenim hidratima.

Foto: Shutterstock

- Problem nastaje kada ljudi počnu da preskaču obroke i napitkom zamenjuju hranu. On je siromašan proteinima i mikronutrijentima, pa dugoročno može da izazove umor, gubitak mišićne mase ili nutritivne deficite. Kod osetljive probave može da izazove nadimanje, gasove ili nelagodnost - upozorava dr Čopra.

Ko bi trebalo da ga izbegava?

Napitak uglavnom odgovara osobama sa zdravom probavom koje žele blago smanjenje apetita pre obroka. Ipak, pojedine grupe ljudi trebalo bi da budu oprezne.