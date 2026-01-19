Maslinovo ulje je zdravo, ali konzumiranje samo u čistom obliku ne donosi dodatne koristi i najbolje je koristiti ga u obrocima

- Trend ‘injekcija’ maslinovog ulja znači da ljudi piju ili gutaju malu količinu čistog maslinovog ulja samostalno - objašnjava Roksana Ehsani, registrovana dijetetičarka. Dobilo je popularnost na društvenim mrežama, sa tvrdnjama da poboljšava zdravlje srca, smanjuje upale, varenje i/ili funkciju mozga. - Iako termin „injekcija“ nije strogo definisan, obično se odnosi na količinu od jedne do dve kašike - objašnjava registrovana dijetetičarka Ejmi Šapiro.

Maslinovo ulje je kamen temeljac mediteranske ishrane i povezano je sa brojnim zdravstvenim prednostima, ali nutricionisti se slažu da njegovo uzimanje u obliku injekcija možda nije najbolji pristup.

Ima brojne prednosti

Iako je malo verovatno da će konzumiranje samog maslinovog ulja izazvati dugoročne probleme, Šapiro napominje da „koristi dolaze od doslednog unosa u obrocima, a ne od pijenja čistog ulja“.

Maslinovo ulje je bogato oleinskom kiselinom, mononezasićenom masnoćom koja je povezana sa snižavanjem nivoa LDL („lošeg“) holesterola. Jedna 24-godišnja studija je otkrila da je zamena putera, margarina ili majoneza maslinovim uljem povezana sa 5 do 7 procenata manjim rizikom od srčanih oboljenja.

Maslinovo ulje sadrži oleinsku kiselinu, zdravu mononezasićenu mast koja pomaže u snižavanju LDL holesterola Foto: Profimedia

Bogato fenolnim jedinjenjima i vitaminom E, maslinovo ulje ima snažna antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja podržavaju zdravlje krvnih sudova. Istraživanja pokazuju da može povećati nivo azotnog oksida, što pomaže u opuštanju krvnih sudova i potencijalno snižavanju krvnog pritiska.

Masti su neophodne za apsorpciju vitamina rastvorljivih u mastima (A, D, E i K), koji se nalaze u povrću poput brokolija, kelja i šargarepe. Dodavanje maslinovog ulja u salate ili povrće poboljšava sposobnost tela da iskoristi ove vitamine. Takođe može podstaći veći unos povrća.

Kao osnova mediteranske ishrane, maslinovo ulje je povezano sa manjim rizikom od kognitivnog pada. - Studije povezuju mediteranske obrasce ishrane bogate [ekstra devičanskim maslinovim uljem] sa nižim stopama kognitivnog pada - kaže Šapiro.

Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija maslinovog ulja smanjuje rizik od hroničnih bolesti i prerane smrti. Jedna velika studija je otkrila da ljudi koji su konzumirali oko pola kašike dnevno imaju manji rizik od smrti od srčanih bolesti, neurodegenerativnih i respiratornih bolesti i raka. Međutim, istraživači napominju da potrošači maslinovog ulja često imaju zdravije prehrambene navike u celini.

Potencijalni nedostaci

Nutricionisti se slažu da pijenje maslinovog ulja nije najbolji način da se uživa u njegovim blagodatima, a može imati i neke nedostatke.

- Uzimanje injekcije može kod nekih ljudi izazvati dijareju ili bol u stomaku - kaže Ehsani, napominjući da su neke osobe osetljive na konzumiranje velikih količina masti odjednom.

Uzimanje injekcije može kod nekih ljudi izazvati dijareju ili bol u stomaku Foto: Shutterstock

Iako zdravo, maslinovo ulje je visokokalorično. Jedna kašika sadrži oko 120 kalorija i 13,5 grama masti. Pošto jedna doza može da sadrži do dve kašike, to je oko 240 kalorija. Ako se ove doze dodaju ulju koje se već koristi u kuvanju, kalorije se mogu brzo nagomilati i vremenom dovesti do povećanja telesne težine.

Većina ljudi bi se složila da pijenje čistog ulja nije prijatno iskustvo, što ga čini teškom navikom za održavanje. Uključivanje ulja u obroke je prijatniji i dosledniji način njegove konzumacije.

Bolji načini korišćenja maslinovog ulja

Pošto nema dokaza da pijenje maslinovog ulja nudi bilo kakve dodatne koristi, bolje ga je koristiti u malim količinama tokom dana kao deo obroka.

- Kao dijetetičar, više volim da ga konzumiram kao deo obroka nego kao šoljicu - kaže Šapiro. Volim da ga prelivam preko pečenog povrća, dodajem ga u supe ili žitarice, pravim prelive za salate, koristim ga na tostu ili kao umak za hleb, i kada mariniram nemasne proteine.“

Ehsani dodaje: „Korišćenje maslinovog ulja za zamenu putera ili margarina u receptima može smanjiti unos zasićenih masti, dok dodavanje povrću može povećati apsorpciju vitamina rastvorljivih u mastima.“