Izbacivanje šećera iz ishrane važan je korak u kontroli dijabetesa, ali samo po sebi često nije dovoljno. Nutricionistkinja Vidhi Čavla objašnjava da vlakna deluju kao prirodni regulator šećera u krvi tako što sprečavaju nagle skokove glukoze nakon obroka i pomažu da se duže osećamo siti. Zbog toga su posebno važna za osobe sa dijabetesom tipa 2, ali i za one koji žele da smanje rizik od njegovog razvoja.

Zašto su vlakna važna za kontrolu šećera u krvi?

Dijetarna vlakna su vrsta ugljenih hidrata koje organizam ne može u potpunosti da svari. Za razliku od rafinisanih ugljenih hidrata, ona ne izazivaju nagli porast šećera u krvi, već usporavaju apsorpciju glukoze. Postoje dve vrste vlakana, rastvorljiva i nerastvorljiva, i oba imaju važnu ulogu u ishrani osoba sa dijabetesom.

Pregled studija objavljen 2018. godine u časopisu Journal of Chiropractic Medicine pokazao je da je veći unos vlakana povezan sa nižim vrednostima šećera u krvi natašte. Američko udruženje za dijabetes preporučuje unos od 22 do 35 grama vlakana dnevno, isključivo iz prirodnih prehrambenih izvora.

Dijetarna vlakna su vrsta ugljenih hidrata koje organizam ne može u potpunosti da svari, ali služe kao hrana za dobre bakterije u crevima Foto: Shutterstock

- Dosledan unos vlakana poboljšava osetljivost na insulin i olakšava kontrolu telesne težine, što je od velikog značaja za osobe sa dijabetesom - naglašava nutricionistkinja Čavla.

Voće bogato vlaknima koje je bezbedno za osobe sa dijabetesom Avokado : Izuzetno je bogat vlaknima i zdravim mononezasićenim mastima. U 100 grama sadrži oko 6,7 grama vlakana , a veoma malo šećera. Zdrave masti iz avokada doprinose boljoj osetljivosti na insulin i zdravlju srca, pa je ova namirnica odličan izbor za osobe sa dijabetesom. Može se dodavati salatama, smutijima ili integralnom hlebu.

: Izuzetno je bogat vlaknima i zdravim mononezasićenim mastima. , a veoma malo šećera. Zdrave masti iz avokada doprinose boljoj osetljivosti na insulin i zdravlju srca, pa je ova namirnica odličan izbor za osobe sa dijabetesom. Može se dodavati salatama, smutijima ili integralnom hlebu. Bobičasto voće : Jagode, borovnice i maline sadrže relativno malo šećera, ali su bogate vlaknima i antioksidansima. Na primer, 100 grama malina sadrži oko 6,5 grama vlakana . Vlakna usporavaju apsorpciju glukoze, dok antioksidansi pomažu u smanjenju upalnih procesa povezanih sa dijabetesom.

: Jagode, borovnice i maline sadrže relativno malo šećera, ali su bogate vlaknima i antioksidansima. Na primer, . Vlakna usporavaju apsorpciju glukoze, dok antioksidansi pomažu u smanjenju upalnih procesa povezanih sa dijabetesom. Kruške: Jedna kruška srednje veličine sadrži oko 6 grama vlakana, naročito ako se jede sa korom. Osim što povoljno utiču na nivo šećera u krvi, kruške doprinose dužem osećaju sitosti i pomažu u sprečavanju prejedanja. Povrće bogato vlaknima koje stabilizuje nivo glukoze Brokoli : Sadrži oko 2,2 grama vlakana po šolji , a bogat je i vitaminima i antioksidansima. Niska energetska vrednost i visok sadržaj vlakana čine ga idealnim povrćem za regulaciju varenja i održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi.

: Sadrži oko , a bogat je i vitaminima i antioksidansima. Niska energetska vrednost i visok sadržaj vlakana čine ga idealnim povrćem za regulaciju varenja i održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi. Grašak: Jedna šolja kuvanog graška sadrži približno 8,8 grama vlakana. Sporo se vari, što pomaže u sprečavanju naglog porasta šećera posle obroka, a istovremeno daje prirodnu slatkoću bez prevelikog glikemijskog opterećenja.

Brokoli reguliše varenje i održava stabilan nivo šećera u krvi Foto: Shuterrstock

Mahunarke i integralne žitarice koje pomažu u kontroli dijabetesa Sočivo : Sočivo je jedna od najboljih namirnica za osobe sa dijabetesom. U 100 grama sadrži oko 7,9 grama vlakana , ima nizak glikemijski indeks i obezbeđuje biljne proteine, gvožđe i folate. Pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera nakon obroka.

: Sočivo je jedna od najboljih namirnica za osobe sa dijabetesom. , ima nizak glikemijski indeks i obezbeđuje biljne proteine, gvožđe i folate. Pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera nakon obroka. Ječam i ovas: Ječam i ovas su bogati rastvorljivim vlaknima koja u crevima formiraju gelastu strukturu. Ovaj proces usporava apsorpciju glukoze i istovremeno doprinosi snižavanju holesterola. Šolja kuvanog ječma sadrži oko 6 grama vlakana, dok pola šolje ovsa obezbeđuje oko 4 grama. Više vlakana bez velikih promena u ishrani

Nije neophodno potpuno menjati način ishrane da bi se povećao unos vlakana, savetuje nutricionista.