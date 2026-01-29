Slušaj vest

Držanje nivoa šećera u krvi pod kontrolom jedan je od ključnih koraka u lečenju dijabetesa tipa 2. Na to utiču fizička aktivnost, upravljanje stresom i kvalitet sna, ali i način na koji se hranimo, i to ne samo šta jedemo, već i kada i kojim redosledom unosimo hranu.

Stručnjaci ističu da male promene tokom obroka mogu značajno da doprinesu stabilnijem šećeru u krvi. Jedna od preporuka jeste započinjanje obroka povrćem bogatim vlaknima, poput šargarepe ili zelene salate.

- Povrće pravi prirodnu barijeru od vlakana koja usporava varenje i apsorpciju ugljenih hidrata, čime se smanjuju nagli skokovi šećera u krvi - objašnjava Dijana Likalzi, registrovani dijetetičar i edukator za dijabetes iz Kolorada.

Sličan efekat postiže se kada se proteini i namirnice bogate vlaknima jedu pre ugljenih hidrata, kaže Tobi Smitson, nutricionista Američkog udruženja za dijabetes.

Povrće pravi prirodnu barijeru od vlakana koja usporava varenje i apsorpciju ugljenih hidrata Foto: Shutterstock

- Hrana koja sadrži proteine i vlakna pomaže da se uspori razgradnja ugljenih hidrata, što doprinosi stabilnijem nivou glukoze. Ovakav pristup, poznat kao redosled unosa hrane tokom obroka, može da pomogne i u regulaciji telesne težine - navodi Smitson.

Hidratacija je još jedan važan faktor. Kada je osoba dehidrirana, šećer u krvi može da bude viši jer je koncentrisaniji u manjoj količini tečnosti, upozorava Smitson. Osim toga, preporučuje da voda bude glavni izbor uz obroke, jer hidrira bez dodatnog šećera i kalorija.

- Preporuka je da se uz svaki obrok popije čaša vode, dok bi zaslađene napitke trebalo svesti na minimum. Kao alternativa, mogu da posluže nezaslađeni čajevi, gazirana voda ili voda sa dodatkom krastavca, nane ili bosiljka - savetuje.

Skuvajte, ohladite, pa jedite

Zanimljiv savet odnosi se i na način pripreme skrobnih namirnica, poput testenine, krompira i pirinča. Nakon kuvanja, njihovo hlađenje u frižideru nekoliko sati ili preko noći povećava sadržaj rezistentnog skroba.

- Rezistentni skrob se ponaša slično vlaknima, jer se ne vari u potpunosti i usporava apsorpciju ugljenih hidrata. To može da doprinese stabilnijem šećeru u krvi, a potencijalno i manjem kalorijskom unosu - navodi Likalzi.

Skrobne namirnice, poput testenine, krompira i pirinča, trebalo bi ohladiti u frižideru na par sati Foto: Shutterstock

Važna je i redovnost obroka. Smitson savetuje da se vreme jela održava što doslednijim, čak i tokom putovanja, uz pripremljene grickalice koje sadrže kombinaciju proteina i ugljenih hidrata.

- Duga pauza između obroka često vodi ka prejedanju i većim skokovima šećera - dodaje Likalzi.

Dijabetes tanjir

Za one kojima je planiranje obroka izazov, stručnjaci preporučuju takozvani „dijabetes tanjir“ - polovinu tanjira trebalo bi da čini povrće bez skroba, četvrtinu nemasni proteini, a ostatak kvalitetni ugljeni hidrati poput integralnih žitarica, mahunarki, voća ili mlečnih proizvoda sa manje masti.