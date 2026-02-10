Ova ukusna proteinska salata je idealan obrok za sve koji žele da održe mišićnu masu, smanje osećaj gladi i unesu kvalitetne hranljive sastojke

Ova mediteranska pileća salata kombinuje piletinu sa leblebijama, belim pasuljem i hrskavim orasima, za visokoproteinsku salatu koja se savršeno uklapa u dijetu sa visokim sadržajem proteina, plan obroka za mršavljenje.

Sa mastima zdravim za srce, visokim sadržajem vlakana i mediteranskim začinima, ovaj zdrav obrok od 15 minuta je više od obične salate – to je uravnotežen obrok u činiji koju ćete želeti da pravite svaki put kada vam ostane piletine sa ražnja.

Zašto je mediteranska pileća salata zdrav obrok?

Ova živopisna salata od spanaća sa piletinom čini zdravu ishranu jednostavnom i brzom. Korišćenje piletine sa ražnja bez kožice je ključno za pravljenje zdrave mediteranske večere za 15 minuta. Dodavanje pasulja i leblebija obezbeđuje visok sadržaj vlakana i proteina (čak do 35 g po porciji). Orašasti plodovi dodaju hrskavost i omega-3 masne kiseline, zaokružujući salatu hranljivim materijama za zdravlje srca, sitost i energiju.

Za razliku od salata od piletine na bazi teških majoneza, ova čista salata od piletine nema pavlaku, nema majonez i nema dodatog šećera. Lagana je, sveža i savršena za ručak sa visokim sadržajem proteina, zdravu večeru ili pripremu obroka od piletine.

Potrebno je (za 2 osobe): 200–250 g pilećih prsa sa ražnja, bez kožice

100 g leblebija (kuvane ili iz konzerve)

100 g belog pasulja (kuvanog ili iz konzerve)

50 g feta sira, kockice

2 šake svežeg spanaća

1–2 kašike maslinovog ulja

1 kašika limunovog soka

30 g oraha, grubo seckanih

So i biber po ukusu

Mediteranski začini po želji (origano, bosiljak, ruzmarin)

Piletina je odličan izvor nemasnih proteina koji pomažu izgradnji mišića, dugotrajnoj sitosti i podršci mršavljenju Foto: Profimedia

Priprema Pileća prsa ispecite na roštilju ili tiganju dok ne postanu zlatno-smeđa i skuvana iznutra. Ostavite da se malo ohlade i isecite na trakice ili kockice.

U velikoj činiji pomešajte spanać, leblebije i pasulj.

Dodajte piletinu i orahe, pa lagano promešajte.

Umutite maslinovo ulje, limunov sok, so, biber i začine i prelijte preko salate.

Na kraju dodajte feta sir i nežno promešajte.

Salatu poslužite odmah ili je čuvajte u frižideru za kasnije obroke. Ključni zdravstveni aspekti Visok sadržaj proteina: Piletina, leblebije, pasulj, orašasti plodovi i feta sir čine salatu bogatom proteinima.

Piletina, leblebije, pasulj, orašasti plodovi i feta sir čine salatu bogatom proteinima. Malo masti: Lagani preljevi i nemasni sastojci smanjuju nepotrebne masti i kalorije.

Lagani preljevi i nemasni sastojci smanjuju nepotrebne masti i kalorije. Visok sadržaj vlakana: Spanać, pasulj i leblebije pomažu varenju i kontroli apetita.

Spanać, pasulj i leblebije pomažu varenju i kontroli apetita. Zdravlje srca: Kombinuje nemasne proteine, zdrave masti i povrće bogato hranljivim materijama.

Kombinuje nemasne proteine, zdrave masti i povrće bogato hranljivim materijama. Pogodno za osobe sa dijabetesom: Uravnoteženo proteinima i vlaknima za bolju kontrolu šećera u krvi.

Uravnoteženo proteinima i vlaknima za bolju kontrolu šećera u krvi. Mediteranska dijeta: U skladu sa smernicama mediteranske ishrane – mahunarke, orašasti plodovi, lisnato zeleno povrće i nemasni proteini.

