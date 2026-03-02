Mediteranska ishrana se zasniva na velikom unosu povrća, voća i mahunarki, redovnoj konzumaciji ribe i korišćenju maslinovog ulja

Slušaj vest

Žene koje se strogo pridržavaju mediteranske ishrane – bogate povrćem, voćem, ribom, maslinovim uljem i mahunarkama – imaju znatno manje šanse da dožive moždani udar, pokazuje novo veliko istraživanje objavljeno početkom februara 2026. godine u časopisu Neurology Open Access, koji izdaje Američka akademija za neurologiju.

Iako rezultati ne dokazuju da sama ishrana direktno sprečava moždani udar, oni ukazuju na snažnu povezanost između načina ishrane i dugoročnog zdravlja mozga.

Manji rizik od svih tipova moždanog udara

Istraživanje je pokazalo da su žene koje su se najdoslednije pridržavale mediteranske ishrane imale:

* 18% manji rizik od moždanog udara uopšte

* 16% manji rizik od ishemijskog moždanog udara

* 25% manji rizik od hemoragičnog moždanog udara

Ishemijski moždani udar nastaje usled blokade protoka krvi u mozgu i najčešći je oblik, dok je hemoragični uzrokovan krvarenjem u mozgu i često ima teže posledice.

Šta podrazumeva mediteranska ishrana

Mediteranska ishrana se zasniva na:

* velikom unosu povrća, voća i mahunarki

* redovnoj konzumaciji ribe

* korišćenju maslinovog ulja kao glavnog izvora masti

Istovremeno, ograničava se unos crvenog mesa, mlečnih proizvoda i hrane bogate zasićenim mastima.

- Naši nalazi dodatno potvrđuju da je zdrava ishrana jedan od ključnih faktora u prevenciji moždanog udara - izjavila je autorka studije dr Sofija S. Vang iz Centra za rak „City of Hope“ u Kaliforniji.

Mediteranska ishrana – bogata povrćem, voćem, ribom, maslinovim uljem i mahunarkama Foto: Shutterstock

Kako je studija sprovedena

Studija je obuhvatila 105.614 žena koje na početku istraživanja nisu imale istoriju moždanog udara. Prosečna starost učesnica bila je 53 godine.

Na osnovu detaljnih upitnika o ishrani, istraživači su dodelili svakoj učesnici rezultat od 0 do 9, u zavisnosti od toga koliko se njihove navike poklapaju sa mediteranskom ishranom.

* Oko 30% žena imalo je visok stepen pridržavanja ishrani

* 13% je bilo u grupi sa najnižim stepenom pridržavanja

Praćenje tokom više od dve decenije

Tokom prosečnog perioda praćenja od 21 godine, zabeležena su 4.083 moždana udara, od čega:

* 3.358 ishemijskih

* 725 hemoragičnih

Čak i nakon prilagođavanja drugih faktora rizika — kao što su pušenje, fizička neaktivnost i visok krvni pritisak — veza između ishrane i smanjenog rizika ostala je jasna.

Moždani udar je vodeći uzrok smrti i invaliditeta, pa je ohrabrujuće pomisliti da jednostavne promene u ishrani mogu imati veliki uticaj Foto: Shutterstock

Šta znače rezultati i koja su ograničenja

- Moždani udar je vodeći uzrok smrti i invaliditeta, pa je ohrabrujuće pomisliti da jednostavne promene u ishrani mogu imati veliki uticaj - istakla je dr Vang, uz napomenu da su potrebna dodatna istraživanja.