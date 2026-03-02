Nauka potvrdila: Mediteranska ishrana smanjuje rizik od moždanog udara kod žena
Žene koje se strogo pridržavaju mediteranske ishrane – bogate povrćem, voćem, ribom, maslinovim uljem i mahunarkama – imaju znatno manje šanse da dožive moždani udar, pokazuje novo veliko istraživanje objavljeno početkom februara 2026. godine u časopisu Neurology Open Access, koji izdaje Američka akademija za neurologiju.
Iako rezultati ne dokazuju da sama ishrana direktno sprečava moždani udar, oni ukazuju na snažnu povezanost između načina ishrane i dugoročnog zdravlja mozga.
Manji rizik od svih tipova moždanog udara
Istraživanje je pokazalo da su žene koje su se najdoslednije pridržavale mediteranske ishrane imale:
* 18% manji rizik od moždanog udara uopšte
* 16% manji rizik od ishemijskog moždanog udara
* 25% manji rizik od hemoragičnog moždanog udara
Ishemijski moždani udar nastaje usled blokade protoka krvi u mozgu i najčešći je oblik, dok je hemoragični uzrokovan krvarenjem u mozgu i često ima teže posledice.
Šta podrazumeva mediteranska ishrana
Mediteranska ishrana se zasniva na:
* velikom unosu povrća, voća i mahunarki
* redovnoj konzumaciji ribe
* korišćenju maslinovog ulja kao glavnog izvora masti
Istovremeno, ograničava se unos crvenog mesa, mlečnih proizvoda i hrane bogate zasićenim mastima.
- Naši nalazi dodatno potvrđuju da je zdrava ishrana jedan od ključnih faktora u prevenciji moždanog udara - izjavila je autorka studije dr Sofija S. Vang iz Centra za rak „City of Hope“ u Kaliforniji.
Kako je studija sprovedena
Studija je obuhvatila 105.614 žena koje na početku istraživanja nisu imale istoriju moždanog udara. Prosečna starost učesnica bila je 53 godine.
Na osnovu detaljnih upitnika o ishrani, istraživači su dodelili svakoj učesnici rezultat od 0 do 9, u zavisnosti od toga koliko se njihove navike poklapaju sa mediteranskom ishranom.
* Oko 30% žena imalo je visok stepen pridržavanja ishrani
* 13% je bilo u grupi sa najnižim stepenom pridržavanja
Praćenje tokom više od dve decenije
Tokom prosečnog perioda praćenja od 21 godine, zabeležena su 4.083 moždana udara, od čega:
* 3.358 ishemijskih
* 725 hemoragičnih
Čak i nakon prilagođavanja drugih faktora rizika — kao što su pušenje, fizička neaktivnost i visok krvni pritisak — veza između ishrane i smanjenog rizika ostala je jasna.
Šta znače rezultati i koja su ograničenja
- Moždani udar je vodeći uzrok smrti i invaliditeta, pa je ohrabrujuće pomisliti da jednostavne promene u ishrani mogu imati veliki uticaj - istakla je dr Vang, uz napomenu da su potrebna dodatna istraživanja.
Jedno od ograničenja studije je to što su podaci o ishrani zasnovani na samoprijavljivanju, što može dovesti do određenih netačnosti.
