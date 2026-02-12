Slušaj vest

Pridržavanje rasporeda obroka – a ne smanjenje količine hrane – može značajno pomoći osobama sa Kronovom bolešću. Novo kliničko ispitivanje pokazuje da ograničavanje unosa obroka na period od osam sati dnevno ublažava simptome i upalu već za 12 nedelja.

Novo istraživanje pokazuje da vremenski ograničen unos hrane, gde se svi obroci jedu u roku od osam sati dnevno, značajno poboljšava simptome Kronove bolesti i smanjuje upalu. Studija je pokazala da takav režim smanjuje aktivnost bolesti za 40 odsto i prepolovljuje nelagodnost u stomaku za 12 nedelja, u poređenju sa običnom ishranom

Gubitak težine i poboljšani markeri upale

Ljudi kojima je tokom ispitiavanja savetovan povremeni post izgubili su u proseku oko 2,3 kilograma tokom perioda studije, dok su oni u uporednoj grupi dobili na težini oko 1,7 kilograma. Testovi krvi su takođe pokazali poboljšanja povezana sa upalom i imunološkom funkcijom, uključujući niže nivoe leptina i PAI-1, iako učesnicima nije naloženo da smanje kalorije ili promene ono što jedu.

Rezultati istraživanja objavljeni su početkom februara u časopisu „Gastroenterologija“. Istraživači naglašavaju da bi ljudi sa inflamatornom bolesti creva (IBD) trebalo da se konsultuju sa svojim lekarom pre nego što promene način ishrane kako bi se utvrdilo da li je povremeni post bezbedna i odgovarajuća opcija.

Pridržavanje jednostavnog rasporeda obroka prepolovljuje nelagodnost u stomaku kod osoba sa Kronovom bolešću Foto: Shutterstock

Kako je proučavan ovaj režim ishrane?

Intervalni post dakle podrazumeva konzumiranje svih obroka u definisanom periodu od osam sati svakog dana i post tokom preostalih 16 sati. Randomizovano ispitivanje u trajanju od 12 nedelja pratilo je 35 odraslih osoba sa Kronovom bolešću koje su živele sa gojaznošću ili prekomernom težinom. Od tih učesnika, 20 je pratilo ovaj režim obroka, a njih 15 je nastavilo sa svojom redovnom ishranom. Istraživači su procenjivali aktivnost bolesti, upalu i sastav tela na početku i na kraju studije.

- Ova studija pokazuje da, iako je gubitak kilograma važan ishod kod ljudi sa prekomernom težinom i Kronovom bolešću, vremenski ograničeni obroci nude dodatne koristi pored same težine. Videli smo značajna poboljšanja simptoma bolesti, smanjenu nelagodnost u stomaku, povoljne promene u metabolizmu i upali i obećavajuće promene u crevnim bakterijama – sve to ukazuje na to da povremeni post može pomoći pacijentima da održe trajnu remisiju Kronove bolesti - rekao je dr Maitreji Raman, vanredni profesor medicine na Univerzitetu u Kalgariju, glavni autor studije.

Kronova bolest često izaziva probleme sa varenjem, uključujući bol, nadutost i nelagodnost u stomaku Foto: Shutterstock

Zašto je vreme obroka važno?

Pored ublažavanja simptoma, studija je otkrila značajno smanjenje štetnih visceralnih masti i ključnih inflamatornih signala u krvi kod učesnika koji su praktikovali povremeni post. Pošto su obe grupe jele sličnu hranu i uporedive količine kalorija, istraživači su zaključili da ova poboljšanja nisu bila vođena samo kvalitetom ishrane ili smanjenjem kalorija. Umesto toga, samo vreme obroka izgleda igra važnu ulogu u zdravlju sistema za varenje i imunitet.

Iako su rezultati ohrabrujući, istraživači upozoravaju da su i dalje potrebne veće studije kako bi se bolje razumela dugoročna bezbednost i efikasnost vremenski ograničenog hranjenja za šire grupe ljudi koji žive sa IBD-om.