Koja ishrana je najzdravija za dugovečnost? Doktor otkriva dva jednostavna principa
Kada se govori o dugovečnosti, nauka sve češće pokazuje da ključ nije u jednoj "čudotvornoj" namirnici, već u načinu ishrane koji se ponavlja iz dana u dan. Ljudi koji žive najduže na svetu, u takozvanim Plavim zonama, ne drže dijete niti broje kalorije, već jedu jednostavnu, pretežno biljnu i neprerađenu hranu. Upravo takav model ishrane, uz umerenost u količini, smatra se jednim od glavnih razloga njihove vitalnosti i dugog života, navodi u objavi na Instagramu dr med Dragan Ivanov, lekar internista.
- Kada govorimo o ishrani, često apetit, navike i emocije boje te preporuke. Hajde da budemo razumni i objektivni. Koja je ishrana najzdravija i donosi dugovečnost? To je prirodna, biljna, neprerađena ishrana. Sa što manje termičke obrade, sa što manje rafiniranih šećera. Drugačije rečeno ili ako to spustimo u tanjir, koja je to hrana? Za doručak, to su voće, integralne žitarice i orašasti plodovi. Ako neko jede mleko i mlečne proizvode, to mogu da budu mleko, jogurt, sir, kefir, ali ne trapist sir, ne kajmak, ne puter, ne pavlaka i ne mlečna mast. Oni koji ne jedu mleko, mogu da koriste biljna mleka: bademovo, pirinčano, mleko od kokosa i druga - savetuje doktor.
Za ručak je idealno jesti puno salate, sveže, različitih boja. Potom mahunarke koje su najbolji izvor proteina i aminokiselina, zatim krompir, integralne žitarice, razno zelje... Prirodna ulja, odnosno biljna nerafinirana ulja, takođe bi trebalo da uđu u sastav ručka, dodaje dr Ivanov.
Dva principa dugovečnosti
Princip ishrane koji bi trebalo da poštujemo da bismo dugo živeli, jeste da doručkujemo sami kao carevi, da ručak podelimo sa prijateljima, a da večeru damo neprijatelju, odnosno da ne večeramo.
- Budemo li te principe poštovali, obezbediće nam se dugovečnost. Još jedna važna stvar. Bitno je ne samo šta jedemo, nego i koliko jedemo. Obično oni koji zaustave pre punjenja želuca, na 70 do 80 posto, ili kako se to kaže prekinu kad im je najslađe, to su osobe koje su ispoštovale taj princip. Uživajte, ali se klonite veštačkih šećera i termički obrađivanih masnih kiselina, odnosno masnoća - poručuje dr Dragan Ivanov.