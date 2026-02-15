Bitno je ne samo šta jedemo, nego i koliko jedemo

Kada se govori o dugovečnosti, nauka sve češće pokazuje da ključ nije u jednoj "čudotvornoj" namirnici, već u načinu ishrane koji se ponavlja iz dana u dan. Ljudi koji žive najduže na svetu, u takozvanim Plavim zonama, ne drže dijete niti broje kalorije, već jedu jednostavnu, pretežno biljnu i neprerađenu hranu. Upravo takav model ishrane, uz umerenost u količini, smatra se jednim od glavnih razloga njihove vitalnosti i dugog života, navodi u objavi na Instagramu dr med Dragan Ivanov, lekar internista.

- Kada govorimo o ishrani, često apetit, navike i emocije boje te preporuke. Hajde da budemo razumni i objektivni. Koja je ishrana najzdravija i donosi dugovečnost? To je prirodna, biljna, neprerađena ishrana. Sa što manje termičke obrade, sa što manje rafiniranih šećera. Drugačije rečeno ili ako to spustimo u tanjir, koja je to hrana? Za doručak, to su voće, integralne žitarice i orašasti plodovi. Ako neko jede mleko i mlečne proizvode, to mogu da budu mleko, jogurt, sir, kefir, ali ne trapist sir, ne kajmak, ne puter, ne pavlaka i ne mlečna mast. Oni koji ne jedu mleko, mogu da koriste biljna mleka: bademovo, pirinčano, mleko od kokosa i druga - savetuje doktor.

Birajte namirnice koje bi i vaša prababa prepoznala kao jestive Foto: Shutterstock

Za ručak je idealno jesti puno salate, sveže, različitih boja. Potom mahunarke koje su najbolji izvor proteina i aminokiselina, zatim krompir, integralne žitarice, razno zelje... Prirodna ulja, odnosno biljna nerafinirana ulja, takođe bi trebalo da uđu u sastav ručka, dodaje dr Ivanov.

Dva principa dugovečnosti

Princip ishrane koji bi trebalo da poštujemo da bismo dugo živeli, jeste da doručkujemo sami kao carevi, da ručak podelimo sa prijateljima, a da večeru damo neprijatelju, odnosno da ne večeramo.