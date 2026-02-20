Slušaj vest

Ovaj jednostavan obrok nije samo jeftin, već može da pomogne u zaštiti vašeg srca i snižavanju holesterola. Prema rečima dijetetičarke Del Stanfordpasulj je pun vitamina, minerala i antioksidanata.

- On ima malo masti, a mnogo vlakana. Rastvorljiva vlakna u ovom povrću pomažu u snižavanju nivoa holesterola, dok nerastvorljiva vlaknane doprinose boljem varenju i pravilnom radu creva. Takođe je bogat biljnim proteinima i pun mikronutrijenata poput gvožđa, cinka i vitamina B. Zamenom dela mesa pasuljem unosite manje nezdravih zasićenih masti - navodi Stanford.

Pasulj ima naučnu potvrdu

Randomizovana studija objavljena 2021. u časopisu The Journal of Nutrition pokazala je da jedna šolja pasulja dnevno tokom četiri nedelje smanjuje ukupni holesterol za oko 5–6%, a LDL („loši“) za približno 7%. Pregled više kliničkih radova, kao i novija istraživanja kod osoba sa predijabetesom, potvrđuju da redovan unos pasulja može da doprinese nižim masnoćama u krvi i smanjenju upalnih parametara.

Ali postoji caka

Najveća razlika u njegovom uticaju na zdravlje jeste u načinu pripreme. Kuvan pasulj sa povrćem, bez zaprške, uz umerenu količinu ulja i bez suhomesnatih dodataka, ima sasvim drugačiji efekat na zdravlje. Takav pasulj je lakši za varenje, bogatiji vlaknima i hranljivim materijama, pomaže u snižavanju holesterola i održavanju zdrave telesne težine, dok teške, masne varijante sa mnogo masnoća i soli mogu da opterete organizam i umanje zdravstvene benefite obroka.

Pasulj je bogat vlaknima koja doprinose snižavanju holesterola i očuvanju zdravlja srca Foto: Shutterstock

Ukoliko jedete pasulj iz konzerve 

Birajte pasulj sa smanjenim sadržajem šećera i soli, a kombinujete ga sa povrćem ili integralnim žitaricama kako biste dobili uravnoteženiji obrok..

Da bi obrok bio još zdraviji

  • Ukoliko jedete pasulj iz konzerve, birajte onaj sa smanjenim sadržajemšećera i soli
  • Za bogatiji ukus dodajte povrće poput pečenih crvenih paprika, kelja, pečuraka
  • Ako uz pasulj jedete hleb, neka to bude tanja kriška ili dve integralnog

Izvor: Mirorr.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs

