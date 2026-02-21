Kod žena je bazalni metabolizam niži, što znači da organizam u mirovanju troši manje kalorija

Kombinacija hormonskih i metaboličkih razlika čini mršavljenje izazovnijim za žene nego za muškarce. Iako muškarci često brže vide rezultate kada promene ishranu i način života, žene neretko ulažu isti napor, ali promene dolaze sporije, kaže na svom blogu nutricionista Amela Ivković i navodi metaboličke razlike između muškaraca i žena.

Razlike u telesnoj kompoziciji

Žene u proseku imaju veći procenat telesne mastii manju mišićnu masu u odnosu na muškarce. Zbog toga je njihov bazalni metabolizam niži, što znači da organizam u mirovanju troši manje kalorija.

Češći poremećaji povezani s težinom

Poremećaji rada štitaste žlezde, posebno hipotireoza, kod žena su pet do osam puta češći nego kod muškaraca. Usporeni rad štitaste žlezde usporava i metabolizam, pa je gubitak kilograma otežan.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS), koji pogađa do 12 odsto žena, dodatno komplikuje proces mršavljenja zbog insulinske rezistencije i hormonskog disbalansa.

Izraženije želje za hranom i apetit

Istraživanja pokazuju da ženski mozak intenzivnije reaguje na mirise i ukuse hrane, posebno visokokaloričnih namirnica poput slatkiša i peciva. To može da oteža kontrolu želje za hranom, naročito u periodima hormonskih oscilacija.

Trudnoća i postporođajni period

Tokom trudnoće i dojenja dolazi do promena u nivou hormona, uključujući prolaktin, koji utiče na apetit i skladištenje energije. Kod nekih žena to dovodi do dugotrajnijeg zadržavanja telesne težine i sporijeg povratka na raniju liniju.

