Zašto je ženama teže da smršaju? 5 jednostavnih načina da to promenite
Kombinacija hormonskih i metaboličkih razlika čini mršavljenje izazovnijim za žene nego za muškarce. Iako muškarci često brže vide rezultate kada promene ishranu i način života, žene neretko ulažu isti napor, ali promene dolaze sporije, kaže na svom blogu nutricionista Amela Ivković i navodi metaboličke razlike između muškaraca i žena.
Razlike u telesnoj kompoziciji
Žene u proseku imaju veći procenat telesne mastii manju mišićnu masu u odnosu na muškarce. Zbog toga je njihov bazalni metabolizam niži, što znači da organizam u mirovanju troši manje kalorija.
Češći poremećaji povezani s težinom
Poremećaji rada štitaste žlezde, posebno hipotireoza, kod žena su pet do osam puta češći nego kod muškaraca. Usporeni rad štitaste žlezde usporava i metabolizam, pa je gubitak kilograma otežan.
Sindrom policističnih jajnika (PCOS), koji pogađa do 12 odsto žena, dodatno komplikuje proces mršavljenja zbog insulinske rezistencije i hormonskog disbalansa.
Izraženije želje za hranom i apetit
Istraživanja pokazuju da ženski mozak intenzivnije reaguje na mirise i ukuse hrane, posebno visokokaloričnih namirnica poput slatkiša i peciva. To može da oteža kontrolu želje za hranom, naročito u periodima hormonskih oscilacija.
Trudnoća i postporođajni period
Tokom trudnoće i dojenja dolazi do promena u nivou hormona, uključujući prolaktin, koji utiče na apetit i skladištenje energije. Kod nekih žena to dovodi do dugotrajnijeg zadržavanja telesne težine i sporijeg povratka na raniju liniju.
Kako lakše regulisati težinu
- Trening snage: Vežbe sa opterećenjem povećavaju mišićnu masu i podižu bazalni metabolizam, pa organizam troši više kalorija i u mirovanju.
- Dovoljan unos proteina: Preporučuje se oko 0,75 do 1 gram proteina po kilogramu telesne mase dnevno. Dobri izvori su jaja, riba, orašasti plodovi i semenke.
- Ograničavanje namirnica koje remete hormonsku ravnotežu: Smanjen unos prerađenih ugljenih hidrata, trans masti i alkohola može da doprinese stabilnijem nivou šećera u krvi i boljoj kontroli apetita.
- Upravljanje stresom: Hronični stres podiže nivo kortizola, što otežava mršavljenje. Tehnike opuštanja, poput meditacije i vođenih vežbi disanja, pomažu u regulaciji hormona stresa.
- Savet stručnjaka: U situacijama kada su hormoni značajno poremećeni, konsultacija sa endokrinologom ili nutricionistom može da pomogne u definisanju individualnog plana ishrane i terapije.
