Vaskršnji post za mnoge je vreme duhovnog smirenja, ali i velika promena u svakodnevnoj ishrani. I dok ga jedni doživljavaju kao priliku za detoks i rasterećenje organizma, drugi prave čestu grešku i pretvaraju ga u jednoličan jelovnik zasnovan gotovo isključivo na hlebu, krompiru i testenini.

Nutricionista Jasna Vujičić upozorava da post može da bude izuzetno blagotvoran, ali samo ako je pažljivo osmišljen i nutritivno uravnotežen. U suprotnom, umesto energije i lakšeg osećaja u telu, mogu se javiti vrtoglavica, malaksalost i pad koncentracije.

- Da ne biste upali u zamku jednolične ishrane, birajte namirnice iz tradicionalne kuhinje, pre svega žitarice od celog zrna, kao što supšenica, heljda, ovas, raž, zob i proso. Takođe u ishranu bi trebalo ubaciti što više mahunarki poput pasulja, graška, boranije, boba, sočiva. Mahunarke su bogate proteinima, tako da predstavljaju zamenu za meso. Zeleno lisnato povrće (spanać, zelena salata, blitva, kelj) je takođe blagotvorno i sadrži dosta gvožđa - sugeriše nutricionista.

Ko ne bi trebalo da posti? Predškolska deca, kao i obolele i starije osobe, ne bi trebalo da poste, jer može doći do deficita određenih nutrijenata. Osobe sa hroničnim bolestima takođe ne bi trebalo da poste. Strogi post može da ugrozi zdravlje kod onih koji imaju oslabljen imunitet, a posledice posta mogu da osete i žene sa osteoporozom, jer manji unos kalcijuma dovodi do gubitka koštane mase.

Kombinacija žitarica i mahunarki je odlična zamena za meso i daje vam dobar osećaj sitosti, dodaje. Da ne biste imali nagle padove nivoa šećera u krvi izbegavajte belo brašno i proizvode od belog brašna, prerađenih namirnica bi trebalo da bude što manje. Ako vam se jede puter od kikirikija ili humus od leblebija, napravite ga sami, nije komplikovano.

Nemojte se samo zadržati na pasulju, sočivo je takođe vrlo zdravo i zasitno Foto: Shutterstock

- U postu je važno da se što više koristi povrće: kupus, kelj, kelerabu, luk, prokelj, praziluk, karfiol, šargarepu, rotkve, brokoli, cveklu, čeri paradajz, rukolu, zelenu salatu, batat… Ne treba zaboraviti ni voće, pravi rudnik vitamina i minerala. Kako jača imunitet, važno je da bude deo ishrane tokom cele godine, a naročito u vreme posta. Birajte sezonsko ili tropsko, a najbolje je jesti ga kao užinu - sugeriše Jasna.

Zdrave masnoće i riba

Obavezno koristite maslinovo ulje u obliku preliva za salate, veoma je blagotvorno za detoks organizma, napominje nutricionista.

- U toku posta trebalo bi uvesti jezgrasto voće i semenke jer su bogati vitaminom E i nezasićenim masnim kiselinama. Tu spadaju orasi, lešnici, bademi, kikiriki, semenke, susam, golice (seme bundeve)... Obratite pažnju na količine, jer je reč o visokokaloričnim namirnicama - opominje Jasna.

Poželjno je jesti ribu dva puta nedeljno, jer sadrži proteine, gradivne materije, omega-3 masne kiseline i fosfor, koji je važan za nervne ćelije.

Ribu pripremite u šerpi, na roštilj tiganju ili u rerni, izbegavajte konzerve Foto: Shutterstock

- Kada kažem riba, ne mislim na konzerve, već na ribu koju možete pripremati u šerpi, na roštilju (roštilj tiganju) ili u rerni. Izbegavate pangasius, šarana i soma, a odaberite pastrmku, brancin, oradu, losos ili neku nemasnu belu ribu. Riba je odlična za zdravlje, ali, nažalost, njena potrošnja u Srbiji je tek sedam kilograma godišnje po stanovniku, što je znatno ispod evropskog proseka - ističe nutricionista.

Šta bi trebalo da izbegavate

Kao i kod zdrave uravnotežene ishrane i u toku posta je poželjno da se odreknete industrijskih proizvoda, raznih čipseva, flipseva, pomfrita, umaka, soseva, kečapa, majoneza, slatkiša, pre svega zato što su prepuni aditiva i šećera.