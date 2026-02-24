Neprijatan zadah često je posledica određenih namirnica, ali uz prave savete može se brzo ublažiti

Neprijatan zadah, poznat i kao halitoza, najčešće nastaje u ustima.

- Bakterije razgrađuju ostatke hrane i proteine, a kao „nusproizvod” nastaju isparljiva jedinjenja neprijatnog mirisa, naročito na zadnjem delu jezika i u parodontalnim džepovima kod upale desni. Neke namirnice, posebno beli i crni luk, kao i intenzivni začini, mogu izazvati sistemski zadah. Nakon varenja, neka hemijska jedinjenja ulaze u krvotok, stižu do pluća i izdišu se – zato pranje zuba pomaže delimično, ali ne uklanja problem dok jedinjenja ne napuste organizam - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Kako nastaje zadah posle jela?

Lokalni mehanizam

Većina zadaha potiče od bakterija u ustima. Anaerobne bakterije razlažu aminokiseline, pri čemu nastaju isparljiva sumporna jedinjenja (npr. vodonik-sulfid i metil-merkaptan) – tipičan miris „pokvarenih jaja” ili luka. Naslage na jeziku predstavljaju važan rezervoar ovih jedinjenja.

Sistemski mehanizam

Kod namirnica poput belog i crnog luka ili jakih začina, „mirisne” supstance nastaju i tokom varenja, ulaze u krvotok i izdišu se kroz pluća. Zato zadah može biti prisutan i kada je usna duplja mehanički čista.

Namirnice koje najčešće izazivaju zadah

Beli luk – sadrži eterična ulja koja mu daju jak miris. Ova ulja isparavaju kroz kožu i pluća, što dovodi do dugotrajnog zadaha, ponekad i do sutradan. Oralna higijena ne može u potpunosti ukloniti „sistemski“ deo mirisa.

Crni luk (posebno sirov) – sistemski efekat sličan belom luku - mirisna jedinjenja putuju krvotokom do pluća i ostaju u dahu satima.

Jaki začini i aromatične mešavine (kari, kim, biber, čili, beli luk u prahu) – ostaju u ustima, a deo mirisa se sistemski izdiše. Kod nekih osoba začinjeno može pojačati refluks i dodatno pogoršati zadah.

Neke namirnice, posebno beli i crni luk, kao i intenzivni začini, mogu izazvati sistemski zadah Foto: Shutterstock

Kupusnjače (kupus, brokoli, prokelj) – sumporna jedinjenja i fermentacija mogu pojačati „sulfurni“ miris u dahu.

Kafa – ostavlja intenzivne aromatične tragove i suši usta, što olakšava bakterijsko stvaranje neprijatnog mirisa. Konzumacija kafe na prazan stomak pojačava lučenje želudačne kiseline, što dodatno doprinosi zadahu.

Alkohol (vino, pivo, žestina) – menja usnu sredinu i olakšava bakterijsko stvaranje neprijatnih mirisa. Efekat je jači kod loše oralne higijene i pušača.

Šećer i slatkiši (bombone, kolači, zaslađeni napici) – ostaci hrane „hrane“ bakterije - duže zadržavanje u ustima pojačava miris. Kisela sredina u organizmu dodatno može pojačati neprijatne mirise.

Lepljivi skrob (čips, krekeri, peciva, beli hleb) – ostaci hrane ostaju između zuba i na jeziku - bakterijska razgradnja brzo stvara miris, naročito bez interdentalnog čišćenja.

Mlečni proizvodi, naročito odležani sirevi – Proteinski film na jeziku služi kao hrana za bakterije, a kada bakterije razgrađuju te proteine, stvaraju spojeve koji daju karakterističan malodor, odnosno neugodan zadah iz usta.

Crveno meso i vrlo proteinski obroci – proteini koji ostanu u ustima pojačavaju proizvodnju sumpornih jedinjenja, posebno u interdentalnim prostorima i na jeziku.

Suhomesnato i dimljeno meso (salame, pršuta, kobasice) – kombinacija proteina i intenzivne arome dugo ostaje u ustima, pa bez detaljnog čišćenja miris može potrajati.

Riba, riblje ulje i morski plodovi – obično daju kratkotrajan „riblji“ zadah. Kod metaboličkih poremećaja poput trimetilaminurije, miris može biti jače izražen i prisutan i u znoju.

Alkohol menja usnu sredinu i olakšava bakterijsko stvaranje neprijatnih mirisa Foto: Shutterstock

Kako ublažiti zadah?

Razlikujte miris iz usta od mirisa iz daha: kod belog i crnog luka deo mirisa izlazi kroz pluća – mentol i četkanje maskiraju, ali ne uklanjaju problem dok se jedinjenja ne eliminišu iz organizma.

Mehaničko čišćenje: četkanje zuba + interdentalno čišćenje + čišćenje jezika značajno smanjuje sumporna jedinjenja.

Hidratacija: suva usta pogoduju razvoju mirisa; voda i žvaka bez šećera pomažu u ispiranju ostataka hrane.

Čišćenje jezika značajno smanjuje sumporna jedinjenja i otklanja loš zadah Foto: Shutterstock

Specifični trikovi za određene namirnice:

Beli luk i crni luk: sirova jabuka, zelena salata, listovi nane, jogurt smanjuje „garlic volatiles”.

Kafa: čaša vode i čišćenje jezika daju bolji efekat od mentol bombona.

Alkohol: voda između pića, higijena pre spavanja, izbegavanje duvana.

Slatkiši i lepljivi skrob: interdentalno čišćenje je presudno - vodice samo privremeno maskiraju miris.

Kada zadah nije od hrane

Ako je zadah uporan i traje i posle redovne higijene i stomatološkog pregleda, može biti povezan sa:

* sinusnim problemima

* metaboličkim poremećajima