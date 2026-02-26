Slušaj vest

Krvna grupa 0 je najzastupljenija širom planete, među Aboridžinima u Australiji, keltskim narodima i ljudima koji žive u Zapadnoj Evropi i u Americi.

U Srbiji 33% populacije je 0 pozitivno, a 6% 0 negativno.

Danas u svetu postoji oko 40 odsto populacije ljudi sa krvnom grupom 0. Osobe ove krvne grupe imaju veoma dobar probavni sistem koji stvara dosta želudačne kiseline i lako vari tešku hranu, recimo mes o, a teže mogu prerađivati žitarice, hleb, peciva, testenine, mleko i mlečne proizvode.

Čorba od praziluka je jednstavan za pripremu, a sadrži mnogo važnbih nutrijenata i idealna je za dane posta Foto: Shutterstock

Čorba od praziluka

Potrebno je:

500 gr praziluka

1/2 limuna

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

so

2 kašike maslinovog ulja

3 kašike peršunovog lista

Priprema

U posudi na ulju propržiti luk, potom dodati ostalo povrće i dinstati sve dok ne omekša. Naliti toplom vodom (oko pola litra) i kuvati pet minuta. Dodajte malo gustina koji je prethodno ukuvan u malo vode, uz mešanje.

Kada sklonite sa vatre, dodajte sok od llimuna, kao i malo sitno seckanog praziluka i peršunovog lista.

Neposredno pre služenja u čorbu se mogu dodati i kockice crnog hleba prženog na malo maslonovog ulja zajedno sa belim lukom u prahu, malo soli i sušene majčine dušice.

Osobe sa nultom krvnom grupom lakše vare tešku hranu, recimo meso, a teže mogu prerađivati žitarice, hleb, peciva, testenine, mleko i mlečne proizvode Foto: Shutterstock

Zdravstvene dobrobiti praziluka Praziluk povoljno deluje na organizam kod mnogih bolesti: alergije, astme, ateroskleroze, bolesti srca i krvnih sudova, bronhitisa, depresije, kašlja, kamena u bubregu, impotencije, pada imuniteta, šećerne bolesti…

Prepoučene namirnice za nultu krvnu grupu

Iz nulta krvne grupe razvile su se sve ostale krvne grupe A i B, što i objašnjava činjenicu da sve navedene krvne grupe mogu primiti krv osoba sa krvnom grupom 0, a krvna grupa 0 samo svoju.

- Za osobe sa krvnom grupom 0 preporučuje se izbacivanje svih mlečnih i pšeničnih proizvoda iz jelovnika. Uz odgovarajući način ishrane za ovu krvnu grupu, otklonićete i brojne druge probleme kao što su na primer gojaznost, brzi zamor, otečenost itd - kaže prof. Manojlović.

Izvor: Knjiga "Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom", prof. Mileta Manojlović/zdravlje.kurir.rs