Ako brinete o holesterolu, izbegavajte ove namirnice: Postoje jednostavne alternative
Kako želite da izgledaju vaše arterije za deset ili dvadeset godina? Pitanje zvuči dramatično, ali odgovor se velikim delom krije u svakodnevnim navikama, posebno u ishrani.
Ateroskleroza nastaje kada se masne naslage, takozvani plak, talože na zidovima arterija. Vremenom krvni sudovi postaju uži i manje elastični, što otežava protok krvi ka srcu i drugim organima. Ovaj proces često godinama ne daje nikakve simptome, a posledice mogu biti ozbiljne, od angine pektoris do infarkta i moždanog udara.
- Ishrana bogata zasićenim mastima, trans mastima i visoko prerađenim namirnicama doprinosi povišenom LDL holesterolu i stvaranju plaka. To se posebno odnosi na preterano unošenje crvenog i prerađenog mesa, punomasnih mlečnih proizvoda i ultra-prerađene hrane. Važno je naglasiti da rizik ne nestaje samo zato što redovno vežbate - fizička aktivnost jeste zaštitni faktor, ali ne može u potpunosti poništiti loše prehrambene navike - kaže fitnes trener Hemal Kej Banušali.
Namirnice sa zaštitnim efektom
S druge strane, određene namirnice imaju zaštitni efekat. Hrana bogata antioksidansima, vlaknima i omega-3 masnim kiselinama povezuje se sa manjim rizikom od razvoja ateroskleroze.
- Među njima se izvajaju bobičasto voće, mahunarke, paradajz, riba, ovsene pahuljice i lisnato zeleno povrće. Ove namirnice doprinose smanjenju upale, boljoj regulaciji lipida i usporavanju stvaranja plaka - poručuje fitnes trener.
Srčane bolesti i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u mnogim zemljama sveta, uključujući i Srbiju. Ipak, dobra vest je da se ateroskleroza u velikoj meri može sprečiti, a u ranim fazama i usporiti promenama životnog stila - uravnoteženom ishranom, kontrolom telesne težine, prestankom pušenja i redovnom fizičkom aktivnošću.
Izvor: Instagram hemalsfit/Zdravlje.kurir.rs
