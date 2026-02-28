Kako želite da izgledaju vaše arterije za deset ili dvadeset godina?

Kako želite da izgledaju vaše arterije za deset ili dvadeset godina? Pitanje zvuči dramatično, ali odgovor se velikim delom krije u svakodnevnim navikama, posebno u ishrani.

Ateroskleroza nastaje kada se masne naslage, takozvani plak, talože na zidovima arterija. Vremenom krvni sudovi postaju uži i manje elastični, što otežava protok krvi ka srcu i drugim organima. Ovaj proces često godinama ne daje nikakve simptome, a posledice mogu biti ozbiljne, od angine pektoris do infarkta i moždanog udara.

- Ishrana bogata zasićenim mastima, trans mastima i visoko prerađenim namirnicama doprinosi povišenom LDL holesterolu i stvaranju plaka. To se posebno odnosi na preterano unošenje crvenog i prerađenog mesa, punomasnih mlečnih proizvoda i ultra-prerađene hrane. Važno je naglasiti da rizik ne nestaje samo zato što redovno vežbate - fizička aktivnost jeste zaštitni faktor, ali ne može u potpunosti poništiti loše prehrambene navike - kaže fitnes trener Hemal Kej Banušali.

Namirnice sa zaštitnim efektom

S druge strane, određene namirnice imaju zaštitni efekat. Hrana bogata antioksidansima, vlaknima i omega-3 masnim kiselinama povezuje se sa manjim rizikom od razvoja ateroskleroze.

Hrana bogata antioksidansima, vlaknima i omega-3 masnim kiselinama je prijatelj arterija Foto: Shutterstock

- Među njima se izvajaju bobičasto voće, mahunarke, paradajz, riba, ovsene pahuljice i lisnato zeleno povrće. Ove namirnice doprinose smanjenju upale, boljoj regulaciji lipida i usporavanju stvaranja plaka - poručuje fitnes trener.