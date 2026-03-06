Mafini pružaju sitost i prirodan ukus, a prave se brzo, bez brašna, ulja i šećera – savršen spoj zdravog i ukusnog

Ovi zdravi banana-malinа mafini su mekani, lagani i ukusni, a prave se bez brašna, ulja i šećera. Savršeni su za doručak, užinu ili kada želite slatkiš koji je istovremeno ukusan i zdrav. Priprema je jednostavna i brza, a rezultat su mafini puni prirodnog ukusa zrelih banana i sočnih malina, koji će zadovoljiti nepce i pružiti sitost bez osećaja krivice.

Potrebno je: 2 zrele banane

1 jaje

2 kašike kikiriki putera

1 kašičica vanila arome

2 kašike kakaa

na vrh kašičice praška za pecivo

maline (zamrznute ili sveže) Priprema

Izgnječite banane, dodajte jaje, potom kikiriki puter i vanilu, dobro sjedinite. Zatim dodajte kakao i prašak za pecivo i izmešajte. Sipajte smesu u kalup za mafine, odozgo poređajte maline. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180° oko 20–25 minuta. Proverite čačkalicom da li je pečeno.

Ova količina je za 6 mafina, a meru možete duplirati za 12 mafina.

Ovai mafini su savršeni za doručak, užinu ili kad želite slatkiš koji je istovremeno ukusan i zdrav Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi kakaa Bogata antioksidansima – kakaо sadrži flavonoide koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja i smanjuju oksidativni stres.

– kakaо sadrži flavonoide koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja i smanjuju oksidativni stres. Poboljšava zdravlje srca i krvnih sudova – flavonoidi u kakau mogu da smanje krvni pritisak, poboljšaju protok krvi i podrže zdravlje srca.

– flavonoidi u kakau mogu da smanje krvni pritisak, poboljšaju protok krvi i podrže zdravlje srca. Podržava mozak i raspoloženje – kakaо može stimulisati proizvodnju serotonina i endorfina, doprinoseći boljem raspoloženju i kognitivnoj funkciji.

– kakaо može stimulisati proizvodnju serotonina i endorfina, doprinoseći boljem raspoloženju i kognitivnoj funkciji. Smanjuje upale – antiinflamatorna svojstva kakaa mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa u organizmu.

– antiinflamatorna svojstva kakaa mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa u organizmu. Pomaže u kontroli težine i sitosti – kakao može poboljšati osećaj sitosti i podržati metabolizam kada se koristi u umerenim količinama.