Posne mafine sa bananama i malinama: Ukusna poslastica bez brašna, ulja i šećera
Ovi zdravi banana-malinа mafini su mekani, lagani i ukusni, a prave se bez brašna, ulja i šećera. Savršeni su za doručak, užinu ili kada želite slatkiš koji je istovremeno ukusan i zdrav. Priprema je jednostavna i brza, a rezultat su mafini puni prirodnog ukusa zrelih banana i sočnih malina, koji će zadovoljiti nepce i pružiti sitost bez osećaja krivice.
Potrebno je:
- 2 zrele banane
- 1 jaje
- 2 kašike kikiriki putera
- 1 kašičica vanila arome
- 2 kašike kakaa
- na vrh kašičice praška za pecivo
- maline (zamrznute ili sveže)
Priprema
Izgnječite banane, dodajte jaje, potom kikiriki puter i vanilu, dobro sjedinite. Zatim dodajte kakao i prašak za pecivo i izmešajte. Sipajte smesu u kalup za mafine, odozgo poređajte maline. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180° oko 20–25 minuta. Proverite čačkalicom da li je pečeno.
Ova količina je za 6 mafina, a meru možete duplirati za 12 mafina.
Zdravstvene koristi kakaa
- Bogata antioksidansima – kakaо sadrži flavonoide koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja i smanjuju oksidativni stres.
- Poboljšava zdravlje srca i krvnih sudova – flavonoidi u kakau mogu da smanje krvni pritisak, poboljšaju protok krvi i podrže zdravlje srca.
- Podržava mozak i raspoloženje – kakaо može stimulisati proizvodnju serotonina i endorfina, doprinoseći boljem raspoloženju i kognitivnoj funkciji.
- Smanjuje upale – antiinflamatorna svojstva kakaa mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa u organizmu.
- Pomaže u kontroli težine i sitosti – kakao može poboljšati osećaj sitosti i podržati metabolizam kada se koristi u umerenim količinama.
Izvor instagram: mama_kuva_iz_ljubavi_/Zdravlje.Kurir.rs
