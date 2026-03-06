Slušaj vest

Ovi zdravi banana-malinа mafini su mekani, lagani i ukusni, a prave se bez brašna, ulja i šećera. Savršeni su za doručak, užinu ili kada želite slatkiš koji je istovremeno ukusan i zdrav. Priprema je jednostavna i brza, a rezultat su mafini puni prirodnog ukusa zrelih banana i sočnih malina, koji će zadovoljiti nepce i pružiti sitost bez osećaja krivice.

Potrebno je:

  • 2 zrele banane
  • 1 jaje
  • 2 kašike kikiriki putera
  • 1 kašičica vanila arome
  • 2 kašike kakaa
  • na vrh kašičice praška za pecivo
  • maline (zamrznute ili sveže)

Priprema

Izgnječite banane, dodajte jaje, potom kikiriki puter i vanilu, dobro sjedinite. Zatim dodajte kakao i prašak za pecivo i izmešajte. Sipajte smesu u kalup za mafine, odozgo poređajte maline. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180° oko 20–25 minuta. Proverite čačkalicom da li je pečeno.

Ova količina je za 6 mafina, a meru možete duplirati za 12 mafina.

shutterstock_364014050.jpg
Ovai mafini su savršeni za doručak, užinu ili kad želite slatkiš koji je istovremeno ukusan i zdrav Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi kakaa

  • Bogata antioksidansima – kakaо sadrži flavonoide koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja i smanjuju oksidativni stres.
  • Poboljšava zdravlje srca i krvnih sudova – flavonoidi u kakau mogu da smanje krvni pritisak, poboljšaju protok krvi i podrže zdravlje srca.
  • Podržava mozak i raspoloženje – kakaо može stimulisati proizvodnju serotonina i endorfina, doprinoseći boljem raspoloženju i kognitivnoj funkciji.
  • Smanjuje upale – antiinflamatorna svojstva kakaa mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa u organizmu.
  • Pomaže u kontroli težine i sitosti – kakao može poboljšati osećaj sitosti i podržati metabolizam kada se koristi u umerenim količinama.

Izvor instagram: mama_kuva_iz_ljubavi_/Zdravlje.Kurir.rs

