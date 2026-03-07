Slušaj vest

Hleb od kinoe koji vam prenosimo je potpuno bez brašna, bez kvasca i bez ulja, ali je zato pun vlakana, proteina i zdravih masti. Savršen za dane posta na vodi, ali i za sve koji žele lakšu i zdraviju alternativu klasičnom hlebu, navodi na svom Instgaram nalogu Vanja Veličković, savetnik u ishrani i joga i pilates instruktor. 

Hleb za post na vodi bez brašna

Potrebno vam je

  • 300 g sirove kinoe
  • 4 kašike mlevenih lanenih semenki plus 12 kašika vode
  • kašičica soli
  • kašičica praška za pecivo
  • kim
  • semenke za posipanje

Priprema

Kinou potopiti u vodi na 6-10 sati ili preko noći. Nakon toga isprati i procediti, pa samleti u blenderu. Mleveni lan i vodu pomešati i ostaviti desetak minuta da odstoji. U činiji sjediniti samlevenu kinou, pripremljen lan, so i prašak za pecivo. Smesu izliti u kalup za hleb koji je obložen papirom za pečenje, posuti kim i semenke po želji i peći na 180 stepeni 35-40 minuta. Čak iako ne postite obavezno isprobajte ovaj recept.

Izvor: Instagram vanja__velickovic/Zdravlje.kurir.rs

