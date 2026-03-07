Najbolji hleb za post na vodi: Hrskava korica, mekana sredina i miris kima koji osvaja
Hleb od kinoe koji vam prenosimo je potpuno bez brašna, bez kvasca i bez ulja, ali je zato pun vlakana, proteina i zdravih masti. Savršen za dane posta na vodi, ali i za sve koji žele lakšu i zdraviju alternativu klasičnom hlebu, navodi na svom Instgaram nalogu Vanja Veličković, savetnik u ishrani i joga i pilates instruktor.
Hleb za post na vodi bez brašna
Potrebno vam je
- 300 g sirove kinoe
- 4 kašike mlevenih lanenih semenki plus 12 kašika vode
- kašičica soli
- kašičica praška za pecivo
- kim
- semenke za posipanje
Priprema
Kinou potopiti u vodi na 6-10 sati ili preko noći. Nakon toga isprati i procediti, pa samleti u blenderu. Mleveni lan i vodu pomešati i ostaviti desetak minuta da odstoji. U činiji sjediniti samlevenu kinou, pripremljen lan, so i prašak za pecivo. Smesu izliti u kalup za hleb koji je obložen papirom za pečenje, posuti kim i semenke po želji i peći na 180 stepeni 35-40 minuta. Čak iako ne postite obavezno isprobajte ovaj recept.
Izvor: Instagram vanja__velickovic/Zdravlje.kurir.rs