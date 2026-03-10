Slušaj vest

Bilo da je jedete toplu kao kašu ili ohlađenu i zapečenu, palenta je svestran obrok ili prilog koji se lako priprema.

Šta je zapravo palenta?

Tradicionalno vezana za Italiju, palenta se danas rado jede širom sveta. Pravi se od mlevenog žutog kukuruza. U zavisnosti od toga koliko je krupno kukuruz samleven, tekstura može varirati od meke kaše do čvrste smese koja se može seći.

Obično se kuva u vodi, mleku ili bujonu (supi), najčešće u razmeri 4:1 u korist tečnosti. Iako se tradicionalna palenta meša i do 50 minuta, danas su nam dostupne instant varijante koje su gotove za svega 5 do 10 minuta, kao i već skuvana palenta u pakovanjima koja se samo iseče i zapeče.

shutterstock-1369503803.jpg
Pored klasičnog načina pripreme u obliku kaše, palenta se može i zapeći Foto: Shutterstock

8 razloga zašto je palenta odličan izbor za doručak

Svega dve kašike kuvane palente (oko 30g) sadrže:

Evo zašto bi trebalo da se nađe na vašem meniju:

Izvor vlakana i proteina

Ova kombinacija pomaže da se duže osećate sito. Vlakna su ključna za dobro varenje, sprečavaju zatvor i „hrane“ dobre bakterije u našim crevima.

Prirodno ne sadrži gluten

Za razliku od pšenice, raži ili kuskusa, kukuruz prirodno nema gluten. To čini palentu bezbednom i laganom opcijom za ljude koji su preosetljivi na gluten ili imaju celijakiju.

Bogata složenim ugljenim hidratima

Za razliku od prostih šećera (koji se nalaze u belom hlebu i keksima) i koji brzo podižu šećer u krvi, složeni ugljeni hidrati iz palente se sporo razgrađuju. To znači da ćete imati stabilan nivo energije bez naglih padova.

palenta sa šampinjonima
Palenta je idealna opcija za ljude koji su preosetljivi na gluten ili imaju celijakiju Foto: OlgaBombologna/Shutterstock

Sadrži vitamin A

Iako nije primarni izvor minerala, palenta sadrži vitamin A, koji je neophodan za pravilan rad srca, pluća i bubrega.

Izvor karotenoida

Kukuruz je bogat karotenoidima, prirodnim jedinjenjima za koja se veruje da smanjuju rizik od određenih bolesti oka i nekih vrsta kancera.

Nizak sadržaj masti

Palenta je prirodno nemasna namirnica. Ako pazite na unos zasićenih masti i zdravlje srca, najbolje je da je kuvate na vodi ili biljnom mleku, bez dodavanja previše putera i sira.

Sadrži esencijalne minerale

U palenti se nalaze gvožđe, magnezijum i cink. Iako nisu prisutni u ogromnim količinama, svakako doprinose vašem ukupnom dnevnom unosu minerala.

Malo kalorija

Kao i žitarice koje se kuvaju u tečnosti, palenta ima relativno malo kalorija – oko 70 kalorija na 100 grama kuvane porcije. Zato je odličan saveznik ako želite da smršate ili održite liniju.

profimedia0266604933.jpg
Palenta je zdrava alternativa krompiru, testenini i pirinču Foto: Profimedia

Saveti za pripremu

Palenta ima blag ukus, što je čini savršenom podlogom za začinsko bilje i povrće. Možete je poslužiti uz ribu ili meso, a ohlađenu palentu možete peći na grilu ili u rerni. Takođe, kukuruzno brašno se može koristiti u pripremi kolača i hleba kako bi bili sočniji i hranljiviji.

Palenta je zdrava alternativa krompiru, testenini i pirinču. Da biste izvukli maksimum, birajte integralno kukuruzno brašno mleveno na kamenu, jer takav proces mlevenja zadržava više hranljivih materija iz zrna kukuruza.

Palenta sa rukolokom po receptu Tatjane Popović 

Potrebno je:

Priprema

Sipati vodu i ⅓ kašičice soli u šerpu i sačekati da provri. Smanjiti temperaturu i postepeno dodavati palentu, konstantno mešajući. Kada se palenta zgusne, pomeriti šerpu sa ringle. Nakon toga, priremiti dresing od maslinovog ulja, limunovog soka i soli. Začinite rukolu u zasebnoj činiji, a potom je stavite na vrh palente koju ste servirali na tanjir. Po vrhu rukole pospite bundevine semenke.

Izvor: medicalnewstoday.com/totallywellness/zdravlje.kurir.rs

