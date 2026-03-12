Zeleni čaj i đumbir često se kombinuju jer mogu da ubrzaju metabolizam

Mnogi koji pokušavaju da smršaju znaju koliko taj proces ume da bude zahtevan. Promena navika, više kretanja i pažljiviji izbor hrane često su ključni koraci, ali u svakodnevici to nije uvek lako sprovesti. Zato sve više ljudi traži male saveznike u ishrani koji mogu da olakšaju put do željene težine. Među namirnicama koje se često pominju nalazi se i đumbir, sugeriše nutricionistkinja Ekta Singval.

- Đumbir može da ubrza metabolizam, smanji apetit i poboljša varenje. Njegova antiinflamatorna svojstva takođe mogu da imaju ulogu u kontroli telesne težine, posebno kada je gojaznost povezana sa hroničnom upalom u organizmu - kaže ona.

Na to ukazuju i pojedina istraživanja. U studiji objavljenoj 2015. godine učestvovalo je 80 žena sa gojaznošću. Jedna grupa svakodnevno je tokom 12 nedelja uzimala po gram đumbira u prahu, dok je druga dobijala placebo. Kod žena koje su uzimale đumbir zabeleženo je značajno smanjenje obima tela i osećaja gladi.

Kako se đumbir najčešće koristi

Postoji više načina da se đumbir uključi u svakodnevnu ishranu. Najjednostavniji je u obliku čaja. Sveže kriške đumbira kuvaju se nekoliko minuta u vodi, a zatim se napitku može dodati limun i/ili malo meda.

Mnogi ga kombinuju i sa zelenim čajem. Zeleni čaj sadrži kofein i katehine koji mogu da ubrzaju metabolizam, pa se đumbir često dodaje upravo tom napitku kako bi se pojačao efekat.

Još jedna popularna kombinacija je topla voda sa đumbirom i limunom, koju neki piju ujutru. Ovaj napitak često se pominje kao način da se dan započne laganim „detoks“ napitkom.

Topla voda sa đumbirom i limunomč esto se pominje kao način da se dan započne laganim „detoks“ napitkom Foto: Shutterstock

Đumbir može da se doda i u smutije. Kada se pomeša sa voćem, povrćem i jogurtom, dobija se napitak bogat hranljivim materijama. U mnogim kuhinjama on je već sastavni deo raznih jela, od supa i variva do jela od povrća koja se brzo pripremaju u tiganju.

- Postoje i dodaci ishrani na bazi đumbira, ali je pre njihove upotrebe dobro potražiti savet lekara ili stručnjaka za ishranu - navodi nutricionista.

Kada je potreban oprez

Za većinu ljudi đumbir je bezbedan, ali postoje situacije kada je potreban oprez. Osobe koje uzimaju lekove za razređivanje krvi trebalo bi da budu pažljive, jer đumbir može da poveća sklonost ka krvarenju.

Ne preporučuje se osobama na terapiji za razređivanje krvi, kao ni onima sa kamenom u žučnoj kesi Foto: Shutterstock

Ne preporučuje se ni osobama koje imaju kamen u žuči, pošto đumbir može da podstakne kontrakcije žučne kese. Takođe, ljudi sa niskim nivoom šećera u krvi trebalo bi da obrate pažnju, jer đumbir može dodatno da snizi glukozu.