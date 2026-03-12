Slušaj vest

Kada otvoriteorah, njegov oblik podseća na mozak, zbog čega ga često zovu „hrana za mozak“.

Ovi ukusni plodovi imaju brojne potencijalne koristi za zdravlje — ne samo za mozak, već i za srce, nivo šećera u krvi i telesnu težinu.

Orasi su posebno bogati zdravim nezasićenim mastima, uključujući omega-3 masnu kiselinu ALA (alfa-linolenska kiselina), koja je važna za zdravlje mozga, srca i ćelija. Opšta preporuka je oko 30 g dnevno (oko 14 polovina oraha odnosno 7 celih plodova bez ljuske). 

Nutritivne vrednosti (30 g oraha)

* 185 kalorija

* 18,5 g masti

* 4,3 g proteina

* 3,9 g ugljenih hidrata

* 1,9 g vlakana

* sadrže i magnezijum, kalijum, mangan i kalcijum

Glavne zdravstvene koristi oraha

Podrška zdravlju srca

Orasi mogu pomoći u snižavanju ukupnog holesterola, LDL (“lošeg”) holesterola i triglicerida. To je uglavnom zahvaljujući omega-3 masnim kiselinama, vlaknima i biljnim sterolima.

Smanjenje upala

Sadrže antiinflamatorna jedinjenja poput polifenola i flavonoida, koja mogu smanjiti hronične upale povezane sa bolestima kao što su artritis, dijabetes i neke vrste raka.

Podrška zdravlju mozga

Zdrave masti i biljni antioksidansi u orasima mogu pomoći kognitivnim funkcijama i smanjiti rizik od bolesti poput demencije.

Pomoć u kontroli šećera u krvi

Vlakna, proteini i zdrave masti u orasima mogu poboljšati osetljivost na insulin i pomoći stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

Podrška zdravoj telesnoj težini

Orasi daju osećaj sitosti, pa mogu pomoći da jedete manje tokom dana. Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje orašastih plodova ne mora dovesti do gojenja.

Orasi su posebno bogati zdravim nezasićenim mastima, uključujući omega-3 masnu kiselinu ALA (alfa-linolenska kiselina), koja je važna za zdravlje mozga, srca i ćelija

Kako ih jesti? 

Orasi se lako dodaju u ishranu:

* u jogurt ili ovsenu kašu

* u salate

* u smutije

* kao zdrava užina

* u peciva, hleb ili sosove

Saveti:

* čuvajte ih u frižideru ili zamrzivaču da ne užegnu

* preporučena porcija je oko 30 g dnevno

Preporučena porcija je oko 30 g dnevno odnosno 7 celih oraha bez ljuske

Zaključak

Orasi su bogat izvor omega-3 masnih kiselina i hranljivih materija. Mogu pomoći zdravlju srca, mozga, regulaciji šećera u krvi i održavanju zdrave telesne težine, ako se konzumiraju u umerenim količinama.

