Zlatno mleko je moćan napitak koji hrani kožu iznutra, podstiče regeneraciju i vraća prirodan sjaj dok spavate

Onaj osećaj kada se probudite „zgužvano“ i bez energije često je znak da koži nedostaje podrška iznutra. Noć je ključni period za regeneraciju, a ono što unosimo može značajno uticati na njen izgled.

Zlatno mleko je jednostavan, ali moćan napitak koji pomaže telu da se oporavi dok odmarate. Kombinacija kurkume, cimeta i toplog mleka deluje umirujuće, podržava metabolizam i doprinosi zdravijem i blistavijem tenu. Dok kozmetika neguje površinu, ovakav napitak deluje iznutra, dajući koži dodatnu snagu za obnovu.

Kurkumin ima snažna protivupalna i antioksidativna svojstva, podržava zdravlje srca, mozga, kože i pomaže u detoksikaciji organizma.

Recept za zlatno mleko Potrebno je:

• 1 šolja biljnog mleka

• 1/2 kašičice kurkume

• Prstohvat crnog bibera

• 1/4 kašičice cimeta

Priprema

Zagrejte mleko, dodajte začine, dobro promešajte i popijte dok je toplo.

Kurkumu možete uvesti u svoju ishranu tako što ćete je koristiti kao začin za razna jela i napitke. Široko je korišćena u indijskoj kuhinji, posebno u karijima, i upravo ona daje jarku žutu boju ovim jelima. Kombinovanje kurkume sa mastima, poput hladno ceđenim uljima, može da poveća apsorpciju kurkumina u probavnom traktu.

Zlatno mleko je topao napitak bogat kurkuminom i začinima koji podstiče regeneraciju kože, smanjuje upale i vraća prirodan sjaj iznutra

Zdravstvene koristi Kurkuma ima snažno protivupalno dejstvo i podržava obnovu ćelija.

Cimet pomaže u regulaciji šećera u krvi i stabilizuje energiju.

Crni biber poboljšava apsorpciju aktivnih sastojaka.

Toplo mleko opušta organizam i doprinosi kvalitetnijem snu.

Ovaj napitak je jednostavan ritual koji može doprineti boljoj regeneraciji, lepšem tenu i osećaju energije već od jutra.

Mere opreza

Pre nego što počnete da koristite novu biljku ili dodatak ishrani, razgovarajte sa lekarom. Čak i potpuno prirodni proizvodi, poput čaja, mogu izazvati alergijske reakcije ili stupiti u interakciju sa određenim lekovima. Neke biljke i suplementi mogu biti štetni za osobe koje imaju određena zdravstvena stanja.

