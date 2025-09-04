Slušaj vest

Naša creva rade mnogo više nego što mislimo, pomažu nam da svarimo hranu, smanjuju upale i pojačavaju našu energiju.

- Optimalno zdravlje creva podrazumeva raznovrsan i stabilan mikrobiom, minimalne probavne tegobe i otpornost na upale. Praktično gledano, znam da su mi creva zdrava kada mogu da jedem različite vrste celovite hrane bez neprijatnih simptoma, kada mi je digestivna pokretljivost redovna i kada se moje telo oseća energizovano - objašnjava Džanel Konel, registrovani dijetetičar.

Međutim, često ne brinemo o svom probavnom sistemu na način na koji on nama koristi – Strulnjaci otkrivaju koje navike možda u tišini sabotiraju zdravlje naših creva.

Hronični stres

- Vaša creva i vaš mozak su duboko povezani. Hormoni stresa, poput kortizola, direktno utiču na tu osu creva i mozga, usporavajući varenje i menjajući pokretljivost creva, što vas ne samo da može učiniti neprijatno naduvenim ili usporenim, već i menja sastav bakterija u crevima - objašnjava Konel.

Ako se ne kontroliše, hronični stres može povećati propustljivost crevne sluznice (tzv. ‘propustljiva creva’), što podstiče pojačanu upalu ne samo u crevima, već i u celom organizmu, dodaje on.

Iako je lakše reći nego učiniti, kontrola hroničnog stresa i pronalaženje efikasnih načina da se brinete o svom mentalnom zdravlju može koristiti ne samo vašem mozgu, već i celom telu.

Ako se ne kontroliše, hronični stres može povećati propustljivost crevne sluznice Foto: Kurir

Loš san

Kao i kod mnogih stvari, sve se vraća na kvalitetan san.

Vaši crevni mikrobi slede cirkadijalne ritmove isto kao i vi. Neredovan ili nedovoljan san može poremetiti te cikluse i negativno uticati na zdravlje creva, smanjujući raznovrsnost mikroba, smanjujući broj korisnih bakterija i povećavajući broj štetnih. Ovi obrasci mogu oslabiti procese obnavljanja u telu koji se dešavaju tokom noći, ostavljajući sluznicu creva ranjivijom - kaže Konel.

Pokušajte da se pridržavate zdravih navika spavanja, kao što su odlazak na spavanje u isto vreme svake večeri i izbegavanje plavog svetla.

Unošenje iste hrane iz dana u dan

Iako je često najlakše jesti uvek isto, nedostatak raznovrsnosti u ishrani može sabotirati zdravlje vaših creva.

- Kada stalno unosimo iste namirnice, čak i ako su zdrave, mi zapravo ograničavamo raznovrsnost nutrijenata. Mikrobiom raste i razvija se mnogo bolje kada se hrani širim spektrom zdravih biljnih namirnica - kaže Megi Mun, registrovani dijetetičar.

Pokušajte da dodate bar jednu novu vočku ili povrće u svoju ishranu svake nedelje – možda ćete se prijatno iznenaditi koliko vam se dopadne.

Ne bojte se da dodate ugljene hidrate u svoje obroke Foto: Shutterstock

Izbegavanje ugljenih hidrata

Ugljeni hidrati su oduvek imali lošu reputaciju, ali zapravo su neverovatno važni za zdravlje creva.

- Izbegavanje ugljenih hidrata znači da ne unosimo složene ugljene hidrate koji hrane rast korisnih crevnih bakterija. Ne bojte se da dodate ugljene hidrate u svoje obroke – a ne škodi ni to što je hleb jednostavno preukusan - objašnjava Mun.

Preterana upotreba lekova

I Konel i Mun se slažu da preterana upotreba lekova – posebno antibiotika i lekova protiv bolova – može trajno oštetiti zdravlje creva.

- Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAID), poput ibuprofena, naproksena i aspirina, često se koriste protiv bolova, glavobolja ili upala. Iako su bezbedni kada se koriste povremeno i prema uputstvu, prečesta upotreba može oštetiti sluznicu creva - objašnjava Konel.

On dodaje da NSAID smanjuju proizvodnju zaštitnih prostaglandina u sluznici, što olakšava kiselini i digestivnim enzimima da izazovu iritaciju.

Vremenom, česta upotreba može povećati rizik od ‘propustljivih creva’, krvarenja ili upala u digestivnom traktu i promeniti sastav mikrobioma tako da preovladaju štetne bakterije.