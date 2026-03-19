Jagoda spada u voće visoke nutritivne vrednosti i male energetske gustine, zbog čega zauzima značajno mesto u savremenim preporukama za preventivnu i balansiranu ishranu.

- Osim što je organoleptički veoma prihvatljiva, jagoda predstavlja važan izvor vitamina C, dijetnih vlakana i različitih bioaktivnih fitojedinjenja, pre svega fenolnih jedinjenja i polifenola. Na 100 grama svežih jagoda nalazi se približno 32 kcal, oko 7,7 g ugljenih hidrata i oko 2 g vlakana, dok sadržaj vitamina C iznosi oko 59 mg na 100 g, što jagodu svrstava među nutritivno vredne izvore ovog vitamina - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.

Idealna za kontrolu telesne mase i balansiranu ishranu

Sa dijetološkog aspekta, jagode su posebno interesantne jer obezbeđuju značajnu količinu mikronutrijenata uz relativno mali kalorijski unos. Pored vitamina C, sadrže folate, mangan, kalijum i manje količine drugih vitamina i minerala, a njihov visok sadržaj vode dodatno doprinosi hidrataciji i niskoj energetskoj gustini obroka. Zbog takvog sastava, jagode se lako uklapaju u režime ishrane namenjene kontroli telesne mase, kao i u obrasce ishrane usmerene na prevenciju kardiometaboličkih poremećaja.

Vitamin C – ključni saveznik imuniteta i tkiva

Jedan od najvažnijih nutritivnih kvaliteta jagoda jeste visok sadržaj vitamina C.

- Ovaj vitamin ima važnu ulogu u sintezi kolagena, očuvanju funkcije krvnih sudova, kože, gingive i vezivnog tkiva, kao i u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin C takođe pospešuje apsorpciju nehem gvožđa iz biljnih izvora hrane, zbog čega kombinovanje jagoda sa obrocima koji sadrže gvožđe može imati dodatni nutricionistički značaj.

Polifenoli i uticaj na kardiometaboličko zdravlje

Pored vitamina C, jagode su važne zbog sadržaja polifenola i drugih antioksidativnih fitojedinjenja.

- Savremeni pregled literature ukazuje da uključivanje jagoda u ishranu može povoljno uticati na postprandijalne metaboličke parametre, kao i na određene pokazatelje lipidnog metabolizma i inflamacije, naročito kod osoba sa povećanim kardiovaskularnim rizikom. Ipak, važno je naglasiti da jagoda nije „lek“, već deo ukupnog zdravog obrasca ishrane.

Dijetna vlakna i regulacija varenja

Dijetna vlakna iz jagoda doprinose urednijoj digestivnoj funkciji, sporijoj apsorpciji ugljenih hidrata i boljem osećaju sitosti.

- Kada se kombinuju sa izvorima proteina i zdravih masti (jogurt, kefir, orašasti plodovi), jagode mogu doprineti stabilnijem glikemijskom odgovoru, što je posebno korisno kod osoba sa insulinskom rezistencijom i metaboličkim sindromom.

Antioksidativni efekti i smanjenje inflamacije

Jagode se sve češće razmatraju u kontekstu smanjenja oksidativnog stresa i inflamacije.

- Studije ukazuju da redovan unos može imati povoljan efekat na biomarkere inflamacije i metabolizma lipida, uz napomenu da efekat zavisi od kontinuiteta konzumacije i ukupnog kvaliteta ishrane.

Mogućnost alergijskih reakcija

Iako su nutritivno poželjne, jagode mogu izazvati alergijske reakcije kod osetljivih osoba.

- Najčešći simptomi uključuju svrab i peckanje u ustima, otok usana ili jezika, što može odgovarati oralnom alergijskom sindromu. U ređim slučajevima mogu se javiti ozbiljnije reakcije koje zahtevaju medicinsku procenu.

Bezbednost hrane i pravilno pranje jagoda Zbog svoje strukture i načina konzumacije, pravilno pranje jagoda je od posebnog značaja. Preporučuje se ispiranje pod mlazom čiste vode neposredno pre upotrebe, bez korišćenja hemijskih sredstava. Takođe, važno je ukloniti oštećene plodove i prati ih tek pred konzumaciju kako bi se sprečilo kvarenje.

Kako pravilno uključiti jagode u ishranu

Najbolje je konzumirati jagode u prirodnom obliku, bez dodatog šećera i kaloričnih preliva.

- Odlično se uklapaju u doručak, užinu ili lagani desert, u kombinaciji sa jogurtom, ovsenim pahuljicama, semenkama i orašastim plodovima.

Zaključak: više od sezonske poslastice

Jagode predstavljaju nutritivno vrednu namirnicu bogatu vitaminom C, vlaknima i polifenolima.