Jagode: Dijetolog otkriva zašto su nutritivna bomba za mršavljenje i zdravo srce
Jagoda spada u voće visoke nutritivne vrednosti i male energetske gustine, zbog čega zauzima značajno mesto u savremenim preporukama za preventivnu i balansiranu ishranu.
- Osim što je organoleptički veoma prihvatljiva, jagoda predstavlja važan izvor vitamina C, dijetnih vlakana i različitih bioaktivnih fitojedinjenja, pre svega fenolnih jedinjenja i polifenola. Na 100 grama svežih jagoda nalazi se približno 32 kcal, oko 7,7 g ugljenih hidrata i oko 2 g vlakana, dok sadržaj vitamina C iznosi oko 59 mg na 100 g, što jagodu svrstava među nutritivno vredne izvore ovog vitamina - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog.
Idealna za kontrolu telesne mase i balansiranu ishranu
Sa dijetološkog aspekta, jagode su posebno interesantne jer obezbeđuju značajnu količinu mikronutrijenata uz relativno mali kalorijski unos. Pored vitamina C, sadrže folate, mangan, kalijum i manje količine drugih vitamina i minerala, a njihov visok sadržaj vode dodatno doprinosi hidrataciji i niskoj energetskoj gustini obroka. Zbog takvog sastava, jagode se lako uklapaju u režime ishrane namenjene kontroli telesne mase, kao i u obrasce ishrane usmerene na prevenciju kardiometaboličkih poremećaja.
Vitamin C – ključni saveznik imuniteta i tkiva
Jedan od najvažnijih nutritivnih kvaliteta jagoda jeste visok sadržaj vitamina C.
- Ovaj vitamin ima važnu ulogu u sintezi kolagena, očuvanju funkcije krvnih sudova, kože, gingive i vezivnog tkiva, kao i u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Vitamin C takođe pospešuje apsorpciju nehem gvožđa iz biljnih izvora hrane, zbog čega kombinovanje jagoda sa obrocima koji sadrže gvožđe može imati dodatni nutricionistički značaj.
Polifenoli i uticaj na kardiometaboličko zdravlje
Pored vitamina C, jagode su važne zbog sadržaja polifenola i drugih antioksidativnih fitojedinjenja.
- Savremeni pregled literature ukazuje da uključivanje jagoda u ishranu može povoljno uticati na postprandijalne metaboličke parametre, kao i na određene pokazatelje lipidnog metabolizma i inflamacije, naročito kod osoba sa povećanim kardiovaskularnim rizikom. Ipak, važno je naglasiti da jagoda nije „lek“, već deo ukupnog zdravog obrasca ishrane.
Dijetna vlakna i regulacija varenja
Dijetna vlakna iz jagoda doprinose urednijoj digestivnoj funkciji, sporijoj apsorpciji ugljenih hidrata i boljem osećaju sitosti.
- Kada se kombinuju sa izvorima proteina i zdravih masti (jogurt, kefir, orašasti plodovi), jagode mogu doprineti stabilnijem glikemijskom odgovoru, što je posebno korisno kod osoba sa insulinskom rezistencijom i metaboličkim sindromom.
Antioksidativni efekti i smanjenje inflamacije
Jagode se sve češće razmatraju u kontekstu smanjenja oksidativnog stresa i inflamacije.
- Studije ukazuju da redovan unos može imati povoljan efekat na biomarkere inflamacije i metabolizma lipida, uz napomenu da efekat zavisi od kontinuiteta konzumacije i ukupnog kvaliteta ishrane.
Mogućnost alergijskih reakcija
Iako su nutritivno poželjne, jagode mogu izazvati alergijske reakcije kod osetljivih osoba.
- Najčešći simptomi uključuju svrab i peckanje u ustima, otok usana ili jezika, što može odgovarati oralnom alergijskom sindromu. U ređim slučajevima mogu se javiti ozbiljnije reakcije koje zahtevaju medicinsku procenu.
Zbog svoje strukture i načina konzumacije, pravilno pranje jagoda je od posebnog značaja. Preporučuje se ispiranje pod mlazom čiste vode neposredno pre upotrebe, bez korišćenja hemijskih sredstava. Takođe, važno je ukloniti oštećene plodove i prati ih tek pred konzumaciju kako bi se sprečilo kvarenje.
Kako pravilno uključiti jagode u ishranu
Najbolje je konzumirati jagode u prirodnom obliku, bez dodatog šećera i kaloričnih preliva.
- Odlično se uklapaju u doručak, užinu ili lagani desert, u kombinaciji sa jogurtom, ovsenim pahuljicama, semenkama i orašastim plodovima.
Zaključak: više od sezonske poslastice
Jagode predstavljaju nutritivno vrednu namirnicu bogatu vitaminom C, vlaknima i polifenolima.
- Njihova redovna upotreba može doprineti kvalitetu ishrane i očuvanju zdravlja. Ipak, treba imati u vidu mogućnost alergija, kao i značaj pravilne higijene pri pripremi. U tom smislu, jagode su važan deo savremene, preventivne ishrane.