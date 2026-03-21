Iako su prirodni, i med i javorov sirup utiču na šećer u krvi, pa je ključ u umerenoj upotrebi i pravom izboru

Prirodni zaslađivači su sve popularniji u svakodnevnoj ishrani, a među najčešće korišćenim su javorov sirup i med. Iako oba imaju prepoznatljiv ukus i nutritivnu vrednost, razlikuju se po sastavu i zdravstvenim prednostima. Javorov sirup sadrži više minerala, dok je med bogatiji vitaminima, što ih čini zanimljivim izborom u zavisnosti od nutritivnih potreba.

Uticaj na nivo šećera u krvi

Glikemijski indeks (GI) pokazuje koliko brzo hrana podiže nivo šećera u krvi. Javorov sirup i med imaju nešto niži GI od rafinisanog belog šećera, što znači da ne izazivaju tako nagli skok šećera u krvi.

Javorov sirup ima GI od 54, med 58, a beli šećer dostiže 65.

Istraživanja pokazuju da zamena šećera javorovim sirupom može da poboljša nivo šećera u krvi kod odraslih, dok studije na životinjama sugerišu da javorov sirup poboljšava osetljivost na insulin. Med, s druge strane, takođe može da snizi nivo šećera u krvi, a neka istraživanja sugerišu da zamena šećera medom može da pomogne u smanjenju rizika od komplikacija dijabetesa, uključujući srčana oboljenja. Međutim, potrebna su dodatna istraživanja na ljudima kako bi se bolje razumeli njeni efekti.

Zdravstvene koristi javorovog sirupa i meda

Javorov sirup je dobar izvor minerala koji su neophodni za zdravlje kostiju, mišića, srca i mozga. Takođe sadrži antioksidante koji štite ćelije od oštećenja slobodnim radikalima i pozitivno utiče na zdravu crevnu mikrobiotu delujući slično prebioticima. Istraživanja sugerišu da takođe ima antiinflamatorna svojstva i može da pomogne u održavanju stabilnijeg nivoa šećera u krvi.

Med pruža brojne zdravstvene koristi zahvaljujući antioksidansima, propolisu i drugim bioaktivnim spojevima

Med je poznat po svojim antimikrobnim svojstvima i koristi se za ublažavanje manjih rana i infekcija. Takođe je prirodno sredstvo za kašalj i pomaže u ublažavanju simptoma, posebno kod dece starije od godinu dana. Za osobe sa dijabetesom, fruktoza u medu može sporije i stabilnije da poveća nivo šećera u krvi nego beli šećer, što ga čini pogodnijim zaslađivačem u umerenim količinama.

Nutritivno poređenje

Oba zaslađivača se prvenstveno sastoje od ugljenih hidrata, sa malo ili nimalo proteina ili masti. Med ima nešto više kalorija i ugljenih hidrata, dok javorov sirup sadrži više minerala, posebno kalcijuma, kalijuma i magnezijuma, i nešto više natrijuma. Med, s druge strane, obezbeđuje više vitamina rastvorljivih u vodi, kao što su vitamini C, B6 i folna kiselina. Oba takođe sadrže i druga korisna jedinjenja, uključujući aminokiseline i antioksidante poput flavonoida i fenolnih kiselina.

Vegani izbegavaju med jer ga proizvode pčele, dok je javorov sirup biljnog porekla i u tom smislu prihvatljiv.

Kako koristiti javorov sirup i med u kuhinji

Oba zaslađivača mogu da poboljšaju ukus slanih i slatkih jela. U kuvanju se mogu koristiti za glazure, prelive za meso ili povrće, a u pečenju dodaju vlagu i posebnu aromu. Zbog svoje tečne konzistencije, prilikom zamene šećera u receptima potrebno je koristiti 25–35 odsto manje sirupa ili meda.

Takođe su odlični dodaci napicima poput kafe, čaja ili smutija, ali i doručku – preko ovsene kaše, palačinki ili jogurta. Što se tiče čuvanja, med je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi, dok javorov sirup najbolje zadržava svoj kvalitet u frižideru nakon otvaranja.

Javorov sirup je prirodni zaslađivač bogat mineralima poput kalcijuma, kalijuma i magnezijuma

Ostali prirodni zaslađivači Prirodni zaslađivači poput urmi sadrže vlakna i određene hranljive materije, te mogu da imaju povoljniji efekat na varenje u odnosu na rafinisani šećer. Među zaslađivačima biljnog porekla izdvajaju se agavin sirup, kokosov šećer, šećer od urmi, melasa, monahovo voće i stevija.