U potrazi za načinima da se smanji obim struka, mnogi prvo posežu za rigoroznim dijetama. Ipak, ono što često daje bolje i dugoročnije rezultate jesu male, ali pametne promene u ishrani. Jedna od njih je i uvođenje sirovog povrća bogatog vlaknima, koje može da pomogne da se lakše kontroliše apetit i smanji unos kalorija tokom dana.

Salate od svežeg povrća, poput kombinacije kupusa, šargarepe i cvekle, često se u praksi nazivaju "metla salata", jer deluju povoljno na varenje i pomažu organizmu da se oslobodi viška. Upravo zbog tog efekta, mnogi ih uključuju u jelovnik kada žele da smanje telesnu težinu, naročito u predelu stomaka.

Metla salata koja topi salo

Potrebno vam je

  • 300 g rendanog mladog kupusa
  • 50 g rendane šargarepe
  • 50 g rendane cvekle
  • 30 g rendanog celera
  • 2 velike kašike maslinovog ulja
  • sok od jednog limuna i so po ukusu
Birajte hladno ceđeno maslinovo ulje koja dokazano povoljno deluje na mozak Foto: Shutterstock

Priprema

Priprema je vrlo jednostavna. Sve izmešajte i uživajte u ovoj preukusnoj salati koja može da bude i odlična užina. 

Kako ova salata može da pomogne 

Ova kombinacija povrća ima nekoliko prednosti kada je reč o regulaciji telesne težine. Pre svega, bogata je vlaknima koja usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti, pa je manja verovatnoća da ćete posegnuti za dodatnim obrocima ili grickalicama.

Nutritivna snaga u jednoj činiji

* kupus → vitamin C, vlakna, antioksidansi

* šargarepa → beta-karoten (važan za kožu i imunitet)

* cvekla → antioksidansi + nitrati (cirkulacija)

* celer → minerali + jedinjenja koja pomažu varenje 

Kupus i šargarepa sadrže malo kalorija, a daju volumen obroku, dok cvekla doprinosi boljoj cirkulaciji i osećaju energije. Celer dodatno podstiče varenje, a limun i maslinovo ulje zaokružuju obrok i čine ga lakšim za varenje.

Upravo ovakve salate mogu da budu dobar izbor za večeru ili kao dodatak glavnom obroku, jer zasite bez opterećenja i pomažu da se postepeno smanji unos kalorija. Kada se redovno konzumiraju, mogu da doprinesu smanjenju masnih naslaga, posebno u predelu stomaka, ali samo kao deo uravnotežene ishrane i uz kretanje.

Izvor: Cravingsomethinghealthy.com/Zdravlje.kurir.rs

Prolećna salata sa maslačkom: Vitaminska bomba koja otklanja prolećni umor

Ne propustiteIshranaProlećna salata od maslačka: Sa rotkvicama i mladim lukom postaje prava vitaminska bomba
tanjir prolećne salate od maslačka i rotkvica sa sastojcima pored
IshranaMediteranska salata: Bogata je proteinima i vlaknima - savršena za gubitak kilograma
salata
IshranaTri keto recepta za mršavljenje: Brzi i jednostavni doručak, ručak i večera
četiri obroka baziranih na keto dijeti na stolu, sastojci pored, natpis keto dijeta
IshranaNutricionista otkriva: Salata od batata s niskim glikemijskim indeksom
salata od batata/Tatjana Popović, nutricionista