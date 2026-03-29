Salata je bogata vlaknima koja usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti

U potrazi za načinima da se smanji obim struka, mnogi prvo posežu za rigoroznim dijetama. Ipak, ono što često daje bolje i dugoročnije rezultate jesu male, ali pametne promene u ishrani. Jedna od njih je i uvođenje sirovog povrća bogatog vlaknima, koje može da pomogne da se lakše kontroliše apetit i smanji unos kalorija tokom dana.

Salate od svežeg povrća, poput kombinacije kupusa, šargarepe i cvekle, često se u praksi nazivaju "metla salata", jer deluju povoljno na varenje i pomažu organizmu da se oslobodi viška. Upravo zbog tog efekta, mnogi ih uključuju u jelovnik kada žele da smanje telesnu težinu, naročito u predelu stomaka.

Metla salata koja topi salo

Potrebno vam je

300 g rendanog mladog kupusa

50 g rendane šargarepe

50 g rendane cvekle

30 g rendanog celera

2 velike kašike maslinovog ulja

sok od jednog limuna i so po ukusu

Birajte hladno ceđeno maslinovo ulje koja dokazano povoljno deluje na mozak

Priprema

Priprema je vrlo jednostavna. Sve izmešajte i uživajte u ovoj preukusnoj salati koja može da bude i odlična užina.

Kako ova salata može da pomogne

Ova kombinacija povrća ima nekoliko prednosti kada je reč o regulaciji telesne težine. Pre svega, bogata je vlaknima koja usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti, pa je manja verovatnoća da ćete posegnuti za dodatnim obrocima ili grickalicama.

Nutritivna snaga u jednoj činiji * kupus → vitamin C, vlakna, antioksidansi * šargarepa → beta-karoten (važan za kožu i imunitet) * cvekla → antioksidansi + nitrati (cirkulacija) * celer → minerali + jedinjenja koja pomažu varenje

Kupus i šargarepa sadrže malo kalorija, a daju volumen obroku, dok cvekla doprinosi boljoj cirkulaciji i osećaju energije. Celer dodatno podstiče varenje, a limun i maslinovo ulje zaokružuju obrok i čine ga lakšim za varenje.