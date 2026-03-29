Metla salata koja topi salo: Kombinacija 4 vrste povrća drži sitost, a ne goji
U potrazi za načinima da se smanji obim struka, mnogi prvo posežu za rigoroznim dijetama. Ipak, ono što često daje bolje i dugoročnije rezultate jesu male, ali pametne promene u ishrani. Jedna od njih je i uvođenje sirovog povrća bogatog vlaknima, koje može da pomogne da se lakše kontroliše apetit i smanji unos kalorija tokom dana.
Salate od svežeg povrća, poput kombinacije kupusa, šargarepe i cvekle, često se u praksi nazivaju "metla salata", jer deluju povoljno na varenje i pomažu organizmu da se oslobodi viška. Upravo zbog tog efekta, mnogi ih uključuju u jelovnik kada žele da smanje telesnu težinu, naročito u predelu stomaka.
Priprema je vrlo jednostavna. Sve izmešajte i uživajte u ovoj preukusnoj salati koja može da bude i odlična užina.
Kako ova salata može da pomogne
Ova kombinacija povrća ima nekoliko prednosti kada je reč o regulaciji telesne težine. Pre svega, bogata je vlaknima koja usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti, pa je manja verovatnoća da ćete posegnuti za dodatnim obrocima ili grickalicama.
* kupus → vitamin C, vlakna, antioksidansi
* šargarepa → beta-karoten (važan za kožu i imunitet)
* cvekla → antioksidansi + nitrati (cirkulacija)
* celer → minerali + jedinjenja koja pomažu varenje
Kupus i šargarepa sadrže malo kalorija, a daju volumen obroku, dok cvekla doprinosi boljoj cirkulaciji i osećaju energije. Celer dodatno podstiče varenje, a limun i maslinovo ulje zaokružuju obrok i čine ga lakšim za varenje.
Upravo ovakve salate mogu da budu dobar izbor za večeru ili kao dodatak glavnom obroku, jer zasite bez opterećenja i pomažu da se postepeno smanji unos kalorija. Kada se redovno konzumiraju, mogu da doprinesu smanjenju masnih naslaga, posebno u predelu stomaka, ali samo kao deo uravnotežene ishrane i uz kretanje.
Izvor: Cravingsomethinghealthy.com/Zdravlje.kurir.rs