Postoji mnogo faktora koji mogu pogoršati simptome opstruktivne apneje u snu (OSA), uključujući i povećanje telesne težine. Zdrava ishrana može pomoći osobama sa slip apnejom da kontrolišu težinu, ali određene vrste namirnica - poput orašastih plodova, masne ribe i drugih - sadrže nutrijente koji mogu poboljšati kvalitet sna i ublažiti simptome ovog poremećaja.

Lisnato zeleno povrće

Kod osoba sa apnejom disajni putevi se tokom sna više puta blokiraju. To dovodi do smanjenog nivoa kiseonika i oksidativnog stresa, stanja u kojem u organizmu ima previše jedinjenja koja oštećuju ćelije. Zajedno, može izazvati upalu, koja dodatno pogoršava stanje.

Lisnato zeleno povrće bogato je antioksidansima i jedinjenjima koja mogu pomoći u smanjenju upale i otoka u disajnim putevima. Ishrana bogata biljkama može doprineti boljem snu kod osoba sa apnejom.

Ove namirnice su i dobar izvor magnezijuma, minerala koji opušta mišiće i poboljšava kvalitet sna. Takođe imaju malo kalorija, a mnogo vlakana, što pomaže varenju i kontroli telesne težine.

Primeri:

spanać

kelj

blitva

raštan

Masna riba

Masna riba je bogata omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upale u organizmu, uključujući i disajne puteve. Istraživanja pokazuju da omega-3 mogu smanjiti noćna buđenja i poboljšati kvalitet sna.

Osim toga, omega-3 masne kiseline su važne i za zdravlje srca. Apneja može dodatno opteretiti srce i povećati rizik od srčanih bolesti, dok se omega-3 povezuju sa boljim kardiovaskularnim zdravljem.

Preporučuje se konzumiranje masne ribe dva puta nedeljno, kao što su:

losos

sardine

haringa

skuša

tuna Integralne žitarice

Integralne žitarice mogu pomoći osobama sa apnejom da održe zdravu telesnu težinu, što može ublažiti simptome. Bogate su vlaknima, koja podstiču sitost i pomažu pravilnom varenju.

Takođe pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, što može doprineti boljem snu i smanjenju upale.

Primeri:

ovas

integralni pirinač

kinoa

integralni hleb i testenina

Orašasti plodovi

Bademi, pistaći, orasi i drugi orašasti plodovi dobar su izbor jer mogu smanjiti upalu, podržati zdravlje srca, pomoći u kontroli težine i poboljšati kvalitet sna.

Ove koristi potiču od nutrijenata kao što su:

magnezijum – opušta mišiće i pomaže boljem snu

proteini i vlakna – produžavaju osećaj sitosti

vitamin E – deluje kao antioksidans i smanjuje upalu

melatonin – reguliše ciklus spavanja i budnosti Bobičasto voće

Pauze u disanju tokom sna mogu smanjiti nivo kiseonika i dovesti do oksidativnog stresa. To povećava rizik od srčanih bolesti, dijabetesa tipa 2 i kognitivnih problema.

Bobičasto voće je bogato antioksidansima koji pomažu u borbi protiv ovih štetnih procesa. Takođe sadrži vlakna koja pomažu u kontroli telesne težine.

Primeri:

borovnice

jagode

maline

kupine

Nemasni proteini

Nemasni proteini sadrže triptofan, aminokiselinu koju telo koristi za proizvodnju hormona poput melatonina, koji reguliše san.

Ishrana bogata triptofanom može poboljšati kvalitet sna i smanjiti rizik od metaboličkih problema kao što su visok krvni pritisak i povišeni trigliceridi, koji su česti kod osoba sa apnejom.

Primeri:

ćuretina

jaja

piletina

tofu i proizvodi od soje

morski plodovi (npr. rakovi i tuna) Nemasni mlečni proizvodi

Jedno istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da su osobe sa viškom kilograma i apnejom imale blaže simptome ako su svakodnevno konzumirale dve porcije nemasnih mlečnih proizvoda.

Neka istraživanja takođe ukazuju da osobe koje konzumiraju više mlečnih proizvoda imaju zdravije obrasce spavanja.

Primeri:

obrano mleko

nemasni jogurt

mladi sir

lagani krem sir

Namirnice koje bi trebalo izbegavati

Iako neke namirnice mogu pomoći, druge mogu pogoršati simptome. Ograničavanje sledećih može poboljšati san:

rafinisani ugljeni hidrati – beli hleb, peciva, kolači i zaslađena pića mogu izazvati nagle skokove šećera u krvi i pogoršati san

beli hleb, peciva, kolači i zaslađena pića mogu izazvati nagle skokove šećera u krvi i pogoršati san alkohol – opušta mišiće grla i povećava rizik od kolapsa disajnih puteva

opušta mišiće grla i povećava rizik od kolapsa disajnih puteva masno meso i punomasni mlečni proizvodi – bogati zasićenim mastima i povezani sa težim oblicima OSA

– bogati zasićenim mastima i povezani sa težim oblicima OSA banane – mogu povećati stvaranje sluzi, što može pogoršati simptome

mogu povećati stvaranje sluzi, što može pogoršati simptome kofein u večernjim satima – kafa, čaj, energetska pića i čokolada mogu otežati uspavljivanje

Pored izbora hrane, važno je i kada jedete. Obilni obroci neposredno pre spavanja mogu povećati rizik od refluksa kiseline, što može nadražiti disajne puteve i poremetiti san.