Kokosovo ulje je dobro prepoznato u zajednicama za dobrobit i godinama kritikovan od strane kardiologa, što ga čini jednom od najkontroverznijih dijetetskih masti. Dok neki ljudi misle da je dobro u sprečavanju srčanih bolesti, poboljšanju metabolizma i da je zdravija zasićena mast, drugi veruju da povećava lipoproteine niske gustine (LDL ili loš holesterol) i predisponira ljude na kardiovaskularne bolesti.

Naučni dokazi ukazuju da kokosovo ulje povećava LDL (loš) holesterol, povećava lipoproteine visoke gustine (HDL ili dobar) holesterol i da lošije deluje na zdravlje srca od nezasićenih masti, kao što su maslinovo, senfovo, kikirikijevo ili ulje kanole. Iz istog razloga, velika udruženja za srce ne preporučuju kokosovo ulje kao primarnu mast za kuvanje za kardiovaskularno zdravlje.

Međutim, korelacija između kokosovog ulja i srčanih oboljenja je složenija. Stručnjak dr Utagi za portal Onlymyhealth ističe da na dejstvo kokosovog ulja utiču vrsta masnih kiselina, oblik ulja, individualni obrasci ishrane i metaboličko zdravlje. Pročitajte dalje kako biste doneli informisanu odluku.

Kako kokosovo ulje utiče na nivo holesterola

Evo nekoliko načina na koje dr Utagi objašnjava kako kokosovo ulje utiče na vaš nivo holesterola:

Kokosovo ulje povećava LDL (loš) holesterol

Jedan od najdoslednijih nalaza tokom decenija ispitivanja je da kokosovo ulje povećava nivo LDL-a. Meta-analiza iz 2020. godine, od 16 kliničkih ispitivanja, otkrila je da kokosovo ulje povećava LDL holesterol za oko 10 mg/dl u poređenju sa maslinovim uljem i drugim biljnim uljima. Pregled objavljen u časopisu Tirazh potvrđuje da kokosovo ulje konstantno povećava LDL više nego nezasićene masti.

Zašto povećava LDL?

Laurinska kiselina (vrsta zasićenih masti koja se najčešće nalazi u kokosovom i palminom ulju) sprečava jetru da efikasno čisti loš holesterol. Taj preostali holesterol se nakuplja u arterijama poput prljavštine u vodovodnim cevima, što je opasno za srce i povećava kardiovaskularni rizik.

Kokosovo ulje povećava HDL (dobar) holesterol

U preventivnoj kardiologiji, primarni cilj smanjenja kardiovaskularnog rizika ostaje čvrsto sniženje LDL holesterola. To je zato što povećanje HDL-a izazvano kokosovim uljem ne neutralizuje niti kompenzuje prateći, opasni porast LDL-a. Dr Utagi je podelio da ni on ni velika udruženja za srce ne smatraju kokosovo ulje masnoćom koja štiti srce.

Pogoršava balans HDL i LDL holesterola Kokosovo ulje pogoršava odnos LDL–HDL, što je jači pokazatelj rizika za srce od samih vrednosti holesterola. Studije pokazuju da povećava LDL više nego što podiže HDL i deluje lošije nego nezasićena ulja, slično ili čak nešto gore od putera i gija.

Devičansko kokosovo ulje i njegov uticaj na zdravlje srca

Devičansko kokosovo ulje (VCO) ima nešto bolji antioksidativni profil zbog polifenola. Polifenoli su prirodna, biljna jedinjenja bogata antioksidansima koja štite telo od oštećenja ćelija i promovišu opšte zdravlje.

Prema studiji iz 2025. godine, objavljenoj u časopisu Diabetology & Metabolic Syndrome, BMC, VCO je smanjio inflamatorne markere, ali je i dalje povećao LDL. Dr Utagi napominje: - Korisni efekti primetni u studijama na pacovima (antioksidativni efekti) nisu se snažno preneli u studije ljudskog metabolizma.

Jednostavnije rečeno, to znači da VCO može biti neznatno bolji od rafinisanih verzija, ali ne dovoljno da bi se smatrao zaštitnim za srce.

Uticaj kokosovog ulja na krvni pritisak, šećer i upalu Krvni pritisak: Dokazi su nedosledni. Marginalna poboljšanja su primećena u malim studijama, ali ne i u velikim.

Dokazi su nedosledni. Marginalna poboljšanja su primećena u malim studijama, ali ne i u velikim. Endotelna funkcija (zdravlje krvnih sudova): VCO pokazuje potencijalna antioksidativna svojstva, ali je zasenjen efektom povećanja LDL holesterola.

VCO pokazuje potencijalna antioksidativna svojstva, ali je zasenjen efektom povećanja LDL holesterola. Osetljivost na insulin: Nije prijavljeno značajno poboljšanje kod ljudi.

Ko bi trebalo da ograniči kokosovo ulje? Dr Utagi preporučuje ograničenje ili zabranu za: - Pacijente sa povišenim LDL holesterolom

- Osobe sa porodičnom istorijom kardiovaskularnih bolesti

- Osobe sa dijabetesom, hipertenzijom ili metaboličkim sindromom

- Ljude koji već jedu pretežno zasićene masti kao što su ghee, puter itd.

Koliko kokosovog ulja je bezbedno

Na osnovu pregleda ishrane i konsenzusa:

Normalni unos: 1–2 kašičice dnevno kod zdravih odraslih osoba

Ne koristiti kao primarno ulje za kuvanje

Kombinovati sa dijetama bogatim voćem, povrćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, orasima i omega-3 masnim kiselinama