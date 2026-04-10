Trigliceridi su vrsta masti (lipida) koja se nalazi u krvi i služe kao izvor energije za telo. Iako imaju važnu ulogu kao izvor energije, njihov povišen nivo može predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje jer doprinosi zadebljanju krvnih sudova i povećava šanse za srčani i moždani udar.

Ishrana ima ključnu ulogu u kontroli triglicerida, jer direktno utiče na njihovo stvaranje i razgradnju u organizmu. Evo kako da držite trigliceride pod kontrolom:

Izbegavajte rafinisane šećere

Slatkiši i voćni sokovi direktno podižu vrednosti triglicerida. Zamenite ih bobičastim voćem ili vodom sa limunom. Slatko voće jedite u manjim količinama.

Izaberite zdrave masti

Izbegavajte trans masti (lisnata testa, čips, pržena hrana i slično). Redovno jedite omega-3 masne kiseline (riba, čija semenke, orašasti plodovi i slično), odnosno zdrave masti.

Zdrave masti, poput onih iz maslinovog ulja i ribe, pomažu u snižavanju triglicerida i očuvanju zdravlja srca Foto: Shutterstock

Jedite namirnice bogate vlaknima

Ovas, pasulj, sočivo i raznovrsno povrće pomažu u vezivanju masnoća i šećera u organizmu, čime se smanjuje njihova apsorpcija i rizik od taloženja triglicerida u krvi, uz dodatnu korist za varenje i opšte zdravlje.

Izbegavajte alkohol

Alkohol je jedan od najbržih uzroka porasta triglicerida u krvi. Čak i umerene količine mogu dodatno pogoršati stanje, naročito ako su vrednosti već povišene, pa se preporučuje njegovo ograničavanje ili potpuno izbegavanje.

Budite fizički aktivni

Ako nemate vremena za redovan trening, imajte na umu da i 30 minuta brze šetnje dnevno pomaže telu da sagoreva uskladištene masti, umesto da se one zadržavaju u krvi.

Izvor instagram: jugolab_laboratorije/Zdravlje.Kurir.rs

