Rotkvice su povrće koje se već dugo koristi u ishrani i tradicionalnoj medicini zbog svojih brojnih blagotvornih svojstava. Bogate su vlaknima, vitaminima i antioksidansima, pa doprinose boljem varenju i prirodnoj detoksikaciji organizma. Pored toga, lako se uključuju u svakodnevne obroke i predstavljaju jednostavan, ali zdrav dodatak ishrani.

Jednostavna hrskava salata od rotkvica

Potrebno je:

  • 3/4 šolje tanko isečenih rotkvica
  • 4 šolje zelene salate ili nekoliko vrsta zelene salate kao što je rimska salata
  • 1/8 kašičice soli
  • 1/8 kašičice bibera
  • 1 kašika limuna
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 1/4 šolje parmezana

Priprema

Stavite zelenu salatu i rotkvice u činiju, prelijte maslinovim uljem i limunovim sokom, dodajte so i biber, pospite parmezanom.

Kupovina i čuvanje:

Prilikom kupovine, uverite se da su rotkve čvrste i crvene. Čvrstina je znak da su sveže ubrane, a kada su mekane, verovatno su gorke. U frižideru se mogu čuvati pet do sedam dana, a važno je ukloniti zelene listove jer oni izazivaju nakupljanje vlage, što uništava hranljive materije.

Rotkvice su hranljivo i niskokalorično povrće koje podržava varenje, imunitet i detoksikaciju organizm Foto: Profimedia


Zdravstvene koristi rotkvice

  • Čiste disajne puteve - pomažu u uklanjanju sluzi iz disajnih organa, zbog čega se preporučuju ljudima koji imaju problema sa zapušenim nosem, čestim sinusnim infekcijama, pate od astme ili bronhitisa.
  • Poboljšavaju funkcionisanje sistema za varenje - konzumiranje rotkvica stimuliše jetru i prečišćava krv. Vlakna u rotkvicama podstiču lučenje digestivnih sokova i regulišu rad creva, olakšavajući telu izbacivanje toksina, a posebno se preporučuju ljudima koji pate od zatvora.
  • Podstiču gubitak težine - rotkve imaju visok sadržaj vode i vrlo malo kalorija, pa su idealne za one koji žele da izgube nekoliko viška kilograma nagomilanih tokom zimskih meseci.
  • Umiruje otok i svrab nakon ujeda insekata - sok od rotkve može se koristiti kao efikasan tretman za ujede insekata kao što su pčele, stršljenovi, osa. Njihov sok smanjuje bol i otok nakon ujeda insekta.

Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs

Kako da napravite salatu za jačanje jetre, lako se sprema, a moćan je čistač svih toksina

Ne propustiteZdravlje iz PrirodeProlećna salata sa maslačkom: Vitaminska bomba koja otklanja prolećni umor
Salata.jpg
IshranaProlećna salata od maslačka: Sa rotkvicama i mladim lukom postaje prava vitaminska bomba
tanjir prolećne salate od maslačka i rotkvica sa sastojcima pored
IshranaZašto se nordijska ishrana naziva novom mediteranskom? Probajte i tri ukusna jela sa ribom
tost sa filetima dimljenog losossa i crvenim lukom serviran uz uz svež bosiljak
IshranaDevet lekovitih svojstava rotkvica: Nutricionista otkriva sve zdravstvene prednosti ovog moćnog povrća
shutterstock_193613696 copy.jpg