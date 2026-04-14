Prilikom kupovine, uverite se da su rotkve čvrste i crvene. Čvrstina je znak da su sveže ubrane, a kada su mekane, verovatno su gorke. U frižideru se mogu čuvati pet do sedam dana, a važno je ukloniti zelene listove jer oni izazivaju nakupljanje vlage, što uništava hranljive materije.