Salata od rotkvica koja topi kilograme: Malo kalorija, mnogo vlakana i odlična za varenje
Rotkvice su povrće koje se već dugo koristi u ishrani i tradicionalnoj medicini zbog svojih brojnih blagotvornih svojstava. Bogate su vlaknima, vitaminima i antioksidansima, pa doprinose boljem varenju i prirodnoj detoksikaciji organizma. Pored toga, lako se uključuju u svakodnevne obroke i predstavljaju jednostavan, ali zdrav dodatak ishrani.
Jednostavna hrskava salata od rotkvica
Potrebno je:
- 3/4 šolje tanko isečenih rotkvica
- 4 šolje zelene salate ili nekoliko vrsta zelene salate kao što je rimska salata
- 1/8 kašičice soli
- 1/8 kašičice bibera
- 1 kašika limuna
- 2 kašike maslinovog ulja
- 1/4 šolje parmezana
Priprema
Stavite zelenu salatu i rotkvice u činiju, prelijte maslinovim uljem i limunovim sokom, dodajte so i biber, pospite parmezanom.
Prilikom kupovine, uverite se da su rotkve čvrste i crvene. Čvrstina je znak da su sveže ubrane, a kada su mekane, verovatno su gorke. U frižideru se mogu čuvati pet do sedam dana, a važno je ukloniti zelene listove jer oni izazivaju nakupljanje vlage, što uništava hranljive materije.
Zdravstvene koristi rotkvice
- Čiste disajne puteve - pomažu u uklanjanju sluzi iz disajnih organa, zbog čega se preporučuju ljudima koji imaju problema sa zapušenim nosem, čestim sinusnim infekcijama, pate od astme ili bronhitisa.
- Poboljšavaju funkcionisanje sistema za varenje - konzumiranje rotkvica stimuliše jetru i prečišćava krv. Vlakna u rotkvicama podstiču lučenje digestivnih sokova i regulišu rad creva, olakšavajući telu izbacivanje toksina, a posebno se preporučuju ljudima koji pate od zatvora.
- Podstiču gubitak težine - rotkve imaju visok sadržaj vode i vrlo malo kalorija, pa su idealne za one koji žele da izgube nekoliko viška kilograma nagomilanih tokom zimskih meseci.
- Umiruje otok i svrab nakon ujeda insekata - sok od rotkve može se koristiti kao efikasan tretman za ujede insekata kao što su pčele, stršljenovi, osa. Njihov sok smanjuje bol i otok nakon ujeda insekta.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs
