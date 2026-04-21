- Ako vam se ujutru jede nešto slatko – nemojte to ignorisati. Samo izaberite pametnije, jer kada telu date balans – ono vam vrati energiju - kaže dr Veroslava Stanković, dijetolog. 

Recept

Potrebno je

* 1 srednji batat
* 2–3 kašike grčkog jogurta
* prstohvat cimeta
* šaka badema ili oraha

Priprema

Batat operitew i pecite u rerni na 200°C oko 30–40 minuta (dok ne omekša).
Presecite ga po sredini, dodaj jogurt, pospite cimetom i ubacite bademe.

Zašto je ovo dobar izbor?

* drži sitost duže
* stabilizuje šećer u krvi
* smanjuje želju za kasnijim grickalicama

Batat ima veliki sadržaj minerala (kalijum, kalcijum, magnezijum i gvožđe), vitamina (A, B, C, E) i dijetnih vlakana, neophodnih za pravilno funcionisanje organa za varenje Foto: Shutterstock

Bolje je da slatki krompir kuvate na pari nego u vodi. Zbog očuvanja ukusa i arome, preporučuje se da kuvanje od 30-40 minuta, što zavisi od veličine korena.

Lekovita svojstva batata

Batat ima veliki sadržaj minerala (kalijum, kalcijum, magnezijum i gvožđe), vitamina (A, B, C, E) i dijetnih vlakana, neophodnih za pravilno funcionisanje organa za varenje. Ishrana bogata vlaknima dokazano smanjuje rizik od raka debelog creva. Ipak, ono što batat definitivno izdvaja je visok sadržaj beta karotena, koji je poznati antioksidans.

Batat je odlična namirnica za osobe sa dijabetesom zbog niskog glikemijskog indeksa, koji omogućava sporiju apsorpciju glukoze Foto: Shutterstock


Batat je odlična namirnica za osobe sa dijabetesom zbog niskog glikemijskog indeksa, koji omogućava sporiju apsorpciju glukoze. Takođe se preporučuje u ishrani dece i sportista, jer obezbeđuje energiju, vitamine i minerale.

Ova namirnica doprinosi zaštiti organizma od srčanih oboljenja i začepljenja krvnih sudova, a povoljno utiče i na funkciju mozga i varenje. Preporučuje se i osobama sa povišenim masnoćama u krvi i problemima sa žuči.

