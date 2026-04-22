Ukoliko imate problema sa jetrom, žuči, malokrvni ste ili želite da poboljšate varenje i imunitet, ova detoks salata je kao poručena za vas

- Detoks salata je alternativa uobičajenoj salati i često je predlažem svojim pacijentima. Ukoliko ste u prethodnom periodu preterivali sa masnom i jakom hranom, a izbegavali sveže povrće i voće, možda vam je potreban detoks. Takođe, ukoliko imate problema sa jetrom, žuči, malokrvni ste ili želite da poboljšate varenje i imunitet, ova detoks salata je kao poručena za vas - kaže Jasna Vujičić, nutricionista.

Recept za detoks salatu

Potrebno je

* sveža cvekla 1/2, srednje veličine

* sveža šargarepa, 2 komada srednje veličine

* 4 čena belog luka, sitno seckana

* sveža rukola, manja šaka, sitno seckana

* sok od pola limuna

* malo morske soli

* malo devičanskog maslinovog ulja

Priprema

U ovom receptu nema termičke obrade, sve se radi u sirovom stanju. Dakle, dobro operite cveklu, šargarepu i rukolu i ogulite polovinu cvekle i šargarepe. Uzmite rende i izrendajte cveklu i šargarepe. Dodajte sitno seckani beli luk i sitno seckanu rukolu. Ako nemate rukolu, možete koristiti i sveže peršunovo lišće, otprilike istu količinu. Iscedite pola limuna i dodajte morsku so i maslinovo ulje. Primetićete da boja šargarepe tamni ka crvenoj zbrog prisustva cvekle, ali to je sasvim normalna pojava. Sve sastojke dobro promešajte. Sevirajte sveže napravljenu salatu, uz neko glavno jelo, na primer pastrmku na žaru ili dinstano-pečeno živinsko meso.

Kombinacija sirove cvekle i šargarepe garantuje zdrav obrok Foto: Shutterstock

Zašto limun, a ne balzamiko?

- Nekako ste navikli da u salatama kao preliv pored ulja ide i sirće, odnosno balzamiko. Ako tako više volite, slobodno ga upotrebite, ali ima jedan razlog zašto sam koristila upravo limun. Sok limuna se dodaje jer je asporpcija gvožđa iz cvekle mnogostruko veća ukoliko je prisutan i vitamin C, kojeg limun ima napretek. Sa druge strane sok limuna ovoj salati daje pravu osvežavajuću notu i neutrališe dosadni, vlaknasti ukus cvekle i šargarepe i otužni miris belog luka.

Sok limuna se dodaje jer je asporpcija gvožđa iz cvekle mnogostruko veća ukoliko je prisutan i vitamin C, kojeg limun ima napretek Foto: Shuterstock

Detoks salata čisti… šta?