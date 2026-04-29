Pravilna ishrana i dovoljna hidratacija mogu sprečiti stvaranje kamena u bubregu, ublažiti simptome i zaštititi bubrege

Svakodnevni izbori u ishrani retko se povezuju sa zdravljem bubrega. Više pažnje obično se posvećuje kalorijama, šećeru ili holesterolu, dok bubrezi ostaju u drugom planu, sve dok laboratorijski nalaz ne ukaže na problem. Ipak, njihovo opterećenje ne nastaje preko noći, već se razvija postepeno, kroz navike koje se godinama ponavljaju.

Bubrezi imaju ključnu ulogu u organizmu: filtriraju štetne materije iz krvi, održavaju ravnotežu tečnosti i minerala i utiču na regulaciju krvnog pritiska. Način ishrane direktno utiče na to koliko će taj proces biti efikasan ili opterećen, navodi nutricionista dijetetičar Lavlin Kor.

- Navike koje deluju bezazleno mogu vremenom da stvore pritisak na bubrege. Gotova i industrijski prerađena hrana, česta konzumacija pekarskih proizvoda, kao i preterivanje sa proteinima bez jasne potrebe, primeri su obrazaca koji se često viđaju u praksi - objašnjava Kor i naglašava da je problem što ljudi u tim navikama ne prepoznaju rizik, pa ih godinama zadržavaju kao deo svakodnevice.

Tihi znaci koje organizam šalje Pre nego što analize pokažu odstupanja, organizam može da reaguje suptilno. Neobjašnjiv umor, osećaj zadržavanja tečnosti, blage promene u mokrenju ili učestale tegobe sa varenjem ne moraju nužno da ukazuju na bolest, ali jesu signal da nešto nije u ravnoteži.

Navike koje najčešće opterećuju bubrege

Prekomeran unos soli jedan je od najčešćih problema. Ne odnosi se samo na dosoljavanje hrane, već i na skrivene izvore natrijuma u industrijskim proizvodima, grickalicama i gotovim obrocima. Dugoročno, takav način ishrane utiče na krvni pritisak i dodatno opterećuje bubrege.

- Sličan efekat može da ima i neumeren unos proteina. Iako su proteini važni za organizam, količine koje prevazilaze stvarne potrebe ne donose dodatnu korist, već povećavaju metaboličko opterećenje - opominje nutricionista.

Industrijski prerađena hrana nosi još jedan problem – aditive, stabilizatore i dodatne količine soli i šećera, koji se često unose neprimetno, ali zahtevaju dodatni rad organizma da ih obradi.

- Zaslađeni napici i rafinisane namirnice dodatno narušavaju metaboličku ravnotežu, koja je tesno povezana sa funkcijom bubrega - dodaje.

Šta zaista pomaže

Briga o bubrezima ne zahteva restriktivne dijete, već doslednost u osnovnim navikama. Ishrana zasnovana na svežim namirnicama, pre svega povrću i voću, olakšava održavanje ravnoteže u organizmu. Dovoljan unos tečnosti raspoređen tokom dana dodatno doprinosi pravilnom radu bubrega.

Za zdravlje bubrega preporučuje se voće i povrće bogato vlaknima i antioksidansima Foto: Shutterstock