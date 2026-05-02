Napitak za detoks i mamurluk: Hidrira, smanjuje mučninu i vraća energiju
Ovaj recept za napitak protiv mamurluka kombinuje zdrave sastojke koji pomažu detoksikaciji i rehidraciji. Nutritivno bogat sok može ublažiti simptome mamurluka poput mučnine, nadoknaditi izgubljene vitamine i podržati rad jetre.
Bilo da ste preterali sa alkoholom, oporavljate se od stomačnog virusa ili imate mučninu iz drugih razloga, ovaj povrtni sok može pomoći da ublažite nelagodnost u stomaku.
Potrebno je:
- 1 manji krastavac
- 1 zelena jabuka
- šaka bebi spanaća
- 1–2 cm svežeg đumbira
- sok od 1/2 limuna ili limete
- 200 ml kokosove vode (ili sveže ceđeni sok od pomorandže)
- malo vode (po potrebi, ako blendate)
Priprema
Operite i isecite krastavac i zelenu jabuku na manje komade, zatim ubacujte sastojke naizmenično u sokovnik ili ih, uz malo vode, izmiksajte u blenderu dok smesa ne postane glatka. Kada iskoristite sve sastojke, sipajte napitak u čašu i popijte odmah.
Ovaj napitak može pomoći da se osećate bolje nakon preteranog unosa alkohola. Takođe može biti koristan kod mučnine, na primer tokom migrene. Važno je piti dovoljno vode i obratiti se lekaru ako mučnina ne prolazi ili ne možete da zadržite tečnost.
Zdravstvene koristi
Ovaj hranljiv napitak je blag za stomak, pomaže kod mučnine i doprinosi bržem oporavku organizma. Bogat je antioksidansima, vitaminima i elektrolitima koji podržavaju hidrataciju i ravnotežu u telu, bez dodatog šećera. Kombinacija đumbira, lisnatog povrća, voća i kokosove vode doprinosi smanjenju oksidativnog stresa i boljem opštem osećaju.
Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.
Izvor: cleaneatingkitchen.com/Zdravlje.Kurir.rs
