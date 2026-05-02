Ovaj recept za napitak protiv mamurluka kombinuje zdrave sastojke koji pomažu detoksikaciji i rehidraciji. Nutritivno bogat sok može ublažiti simptome mamurluka poput mučnine, nadoknaditi izgubljene vitamine i podržati rad jetre.

Bilo da ste preterali sa alkoholom, oporavljate se od stomačnog virusa ili imate mučninu iz drugih razloga, ovaj povrtni sok može pomoći da ublažite nelagodnost u stomaku.

Potrebno je:

  • 1 manji krastavac
  • 1 zelena jabuka
  • šaka bebi spanaća
  • 1–2 cm svežeg đumbira
  • sok od 1/2 limuna ili limete
  • 200 ml kokosove vode (ili sveže ceđeni sok od pomorandže)
  • malo vode (po potrebi, ako blendate)

Priprema

Operite i isecite krastavac i zelenu jabuku na manje komade, zatim ubacujte sastojke naizmenično u sokovnik ili ih, uz malo vode, izmiksajte u blenderu dok smesa ne postane glatka. Kada iskoristite sve sastojke, sipajte napitak u čašu i popijte odmah.

zeleni smuti
Kombinacija zelene jabuke, đumbira i krastavca prirodno podržava detoks organizma i ublažava simptome mamurluka, pomažući telu da se brže oporavi Foto: Shutterstock

Ovaj napitak može pomoći da se osećate bolje nakon preteranog unosa alkohola. Takođe može biti koristan kod mučnine, na primer tokom migrene. Važno je piti dovoljno vode i obratiti se lekaru ako mučnina ne prolazi ili ne možete da zadržite tečnost.

Zdravstvene koristi

Ovaj hranljiv napitak je blag za stomak, pomaže kod mučnine i doprinosi bržem oporavku organizma. Bogat je antioksidansima, vitaminima i elektrolitima koji podržavaju hidrataciju i ravnotežu u telu, bez dodatog šećera. Kombinacija đumbira, lisnatog povrća, voća i kokosove vode doprinosi smanjenju oksidativnog stresa i boljem opštem osećaju.

Napomena

Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativni karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.

Izvor: cleaneatingkitchen.com/Zdravlje.Kurir.rs

