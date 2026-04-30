Zdravlje creva sve češće se dovodi u vezu sa funkcijom mozga, pa i sa pojavom migrene. Iako se problemi sa varenjem obično svode na tegobe poput nadimanja, zatvora ili gorušice, dugotrajan disbalans u crevima može da ima mnogo šire posledice. Kako objašnjava dr Sandžív Bagaj, pedijatar i nefrolog, ishrana bogata ultraprerađenim namirnicama, gaziranim i zaslađenim pićima može da utiče na nervni sistem, pri čemu je migrena jedan od najčešćih problema.

Kako su creva i mozak povezani

Creva se često nazivaju "drugim mozgom", jer putem složenih nervnih i hormonskih puteva stalno komuniciraju sa centralnim nervnim sistemom. Kada je ova ravnoteža narušena, posledice se ne zadržavaju samo na digestivnom traktu. Istraživanje objavljeno 2025. godine u časopisu The Journal of Headache and Pain pokazalo je da osobe koje pate od migrene imaju promene u sastavu crevne mikrobiote, što dodatno potvrđuje vezu između zdravlja creva i učestalosti ili težine napada.

Šta u svakodnevici narušava ravnotežu

Pored ishrane, važnu ulogu imaju i faktori iz okruženja. Zagađivači iz vazduha, kao i mikročestice plastike, mogu da dospeju u organizam i utiču na osetljive barijere u crevima i krvnim sudovima. Kada se te barijere oštete, dolazi do pojačanih zapaljenskih procesa i stvaranja supstanci koje mogu da utiču na mozak i pokrenu napad migrene.

mlada žena ima glavobolju ili migrenu, mesto bola označeno crvenim koncentričnim krugovima
Kada oslabi zaštitna barijera između creva i mozga, dolazi do pojačanih zapaljenskih procesa koji mogu da budu okidač za migrenu Foto: Shutterstock

- Neuravnotežena ishrana dodatno pogoršava situaciju. Namirnice bogate zasićenim i trans mastima, višak soli, kao i česta upotreba industrijski prerađene hrane podstiču upalu u organizmu. Sličan efekat mogu da imaju i nedostatak vitamina i minerala, naročito vitamina D, B12 i folata, kao i neadekvatan unos tečnosti - sugeriše dr Bagai.

Kako ističe doktor, i određene navike mogu imati važnu ulogu. Prekomerna ili nepravilna upotreba lekova, posebno antibiotika, može da naruši crevnu mikrobiotu i oslabi zaštitnu barijeru između creva i mozga. Kod pojedinih osoba, i alergije na hranu ili preosetljivost na određene sastojke mogu da pokrenu glavobolje i migrene.

Zašto je važno reagovati na vreme

Iako migrena ima više uzroka, sve je više dokaza da zdravlje creva predstavlja jedan od važnih faktora koji utiču na njen nastanak i tok. Zato se prevencija ne svodi samo na ublažavanje simptoma, već i na promene načina života. Uravnotežena ishrana, smanjenje unosa prerađene hrane i redovna fizička aktivnost mogu povoljno da utiču na crevnu mikrobiotu i smanje učestalost tegoba.

shutterstock_2477153851.jpg
Sveže, integralne namirnice smanjuju upalu i proređuju napade migrene izazvane ultraprerađenom hranom Foto: Shutterstock

- Posebno osetljive grupe su deca, trudnice i starije osobe, kod kojih posledice poremećaja u crevima mogu biti izraženije. Upravo zato, blagovremeno prepoznavanje problema i korekcija navika mogu imati značajan uticaj ne samo na varenje, već i na opšte zdravlje, uključujući i kontrolu migrene - poručuje dr Bagai. 

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

