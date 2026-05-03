Rotkvice čiste jetru i ubrzavaju mršavljenje: Nutricionista upozorava koja grupa ljudi mora da ih izbegava
- Rotkvice su moje omiljeno povrće. Toplo vam savetujem da ih uključite u ishranu, jer sadrže brojne nutrijente, koji će vam pomoći da unapredite zdravlje. Takođe, postoje brojni načini na koje možete poboljšati njihov ukus, ukoliko to želite - kaže Tatjana Popović, sertifikovani health coach i holistički nutricionista.
Šta rotkvice čini posebnom vrstom povrća?
Rotkvice spadaju u korenasto povrće. Po pravilu su hrskave teksture i pomalo su gorkog, oporog ukusa. Razlikuju se po boji, i mogu biti crvene, bele, žute, ružičaste i ljubičate, te po obliku. Najčešće su okrugle, a postoje i duguljaste rotkvice.
- Smatra se da ovo povrće potiče iz jugoistočne ili centralne Azije, te da su ga Stari Grci i Rimljani pre oko 2.500 godina koristili u ishrani i medicinske svrhe.
U ishrani se najčešće upotrebljava crvena rotkvica, a sve rotkvice koje danas postoje nastale su pripitomljavanjem divlje vrste Raphanus sativa.
- Naročito bih izdvojila belu, dajkon rotkvu. Ona poseduje brojna lekovita svojstva, poput antiinflamatornih i antivirusnih, a posebno je dobra za detoksikaciju jetre.
Nutritivni sastav rotkvica
Rotkvce su izuzetno bogate brojnim nutrijentima - sadrže vrlo malo ugljenih hidrata, a masti gotovo nemaju.
- Niskokalorične su. Pola šolje seckanih rotkvica sadrži oko 12 kalorija, a i niskog glikemijskog indeksa su, pa ih možete jesti čak i ako želite da korigujete telesnu težinu.
Predstavljaju i dobar izvor vitamina C.
- Samo pola šolje sadrži oko 14% preporučene dnevne doze. Vitamin C je antioksidans koji pomaže u borbi sa slobodnim radikalima, te sprečava oštećenja ćelija uzrokovanih starenjem, nezdravim načinom života i toksinima iz životne sredine. Takođe, ovaj vitamin igra ključnu ulogu u proizvodnji kolagena, koji podržava zdravu kožu i krvne sudove.
Sadrže i male količine kalijuma, folata, magnezijuma, riboflavina, fosfora i vitamina K. Dobar su izvor antioksidanasa kao što su katehin, pirogalol i vanilinska kiselina.
Napomena: Konzumiranje velikih količina rotkvica može ometati proizvodnju hormona u štitnoj žlezdi ako nemate dovoljno joda. Dakle, ukoliko imate problem sa štitnom žlezdom, konzumirajte manje količine ovog povrća.
Zdravstvene prednosti rotkvica
Zahvaljujući velikoj količini zdravih nutrijenata, ovo povrće poseduje brojne zdravstvene prednosti.
Smanjuju rizik za razvoj dijabetesa
U pitanju je povrće koje sadrži hemijska jedinjenja, koja mogu pomoći u regulisanju nivoa šećera u krvi. Konzumiranje rotkvica takođe povećava prirodnu proizvodnju adiponektina u telu. Viši nivoi ovog hormona mogu pomoći u zaštiti od insulinske rezistencije. Osim toga sadrže koenzim Q10, antioksidans koji smanjuje rizik za nastanak dijabetesa.
Poboljšavaju funkciju jetre
Rotkvice su bogate brojnim jedinjenjima, koja pomažu jetri u detoksikaciji i regeneraciji nakon oštećenja. Ova ista jedinjenja takođe pomažu bubrezima da eliminišu toksine.
Poboljšavaju kardiovaskularno zdravlje
Rotkvice su bogate antioksidansima i mineralima kao što su kalcijum i kalijum. Zajedno, ovi hranjivi sastojci pomažu u snižavanju visokog krvnog pritiska i smanjuju rizik za razvoj srčanih oboljenja. Rotkvica je takođe dobar izvor prirodnih nitrata koji poboljšavaju protok krvi.
Pozitivno utiču na probavni sistem
Sadrže visok procenat vlakana koja pospešuju zdravu probavu i redovno pražnjenje creva. Ove vlaknaste materije hrane dobre bakterije u crevima, što može pomoći u prevenciji zatvora i održavanju zdravlja probavnog trakta.
Čiste disajne puteve
Deluju kao prirodni dekongestiv.
- Njihova pikantna svojstva pomažu u otvaranju disajnih puteva, olakšavajući simptome prehlade, astme i bronhitisa. Konzumiranje svežih rotkvica ili soka od rotkvica može pomoći u smanjenju sluzi i olakšanju disanja.
Štite urinarni trakt
Rotkvice imaju diuretska svojstva koja pomažu u održavanju zdravlja urinarnog trakta.
- Povećavaju proizvodnju urina, pomažući u ispiranju toksina i sprečavanju infekcija urinarnog trakta. Takođe, njihova antibakterijska svojstva mogu pomoći u borbi protiv patogenih bakterija.
Pospešuju mršavljenje
Rotkvice su niskokalorične, bogate vlaknima i vodom, što ih čini idealnim za osobe koje žele da koriguju telesnu težinu.
- Vlakna pomažu u održavanju sitosti, smanjujući potrebu za užinama između obroka, dok visoki sadržaj vode hidrira telo i podstiče metabolizam.
Bogate su antioksidansima
Rotkvice su bogate antioksidansima kao što su katehin, pirogalol i vanilinska kiselina. Ove supstance neutralizuju slobodne radikale u telu, smanjujući oksidativni stres i rizik od hroničnih bolesti poput nastanka karcinoma i srčanih oboljenja.
Bogate su raznovrsnim vitaminima i mineralima. Vitamin C je najzastupljeniji, ali sadrže i vitamine A, E, B6, kao i folnu kiselinu. Od minerala, tu su kalijum, kalcijum, magnezijum, fosfor i cink. Sve ove hranjive materije igraju ključnu ulogu u održavanju optimalnog zdravlja.
Kako jesti rotkvice?
Rotkvice su široko dostupne u supermarketima i na pijacama kada su u sezoni. One su prvenstveno prolećno povrće.
- U sirovom obliku imaju pikantan, pomalo začinjen ukus, zahvaljujući enzimima koji se takođe nalaze u slačici i renu. Kuvanjem rotkvice gube oštar ukus, te poprimaju zemljani, slatki ukus.
Evo nekoliko načina na koje možete da ih uključite u ishranu:
* Napravite kisele rotkvice koristeći jabukovo sirće i začine.
* Dodajte seckane rotkvice u svežu salatu.
* Ispecite rotkvice sa belim lukom na maslinovom ulju.
* Napravite umak od rotkvica i mladog luka sa bazom od indijskih oraha.
Zašto rotkvice nisu za osobe koje imaju problem sa štitastom žlezdom?
Rotkvice sadrže glukozinolate, koji mogu ometati funkciju štitne žlezde kod osoba koji se već suočavaju sa problemima u radu ovog organa. U pitanju su jedinjenja koja mogu smanjiti apsorpciju joda, neophodnog za proizvodnju hormona štitne žlezde. Dakle, osobe sa hipotireozom treba da budu pažljive pri konzumiranju rotkvica, te da ih unose u umerenim količinama.
Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs