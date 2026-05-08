Crna čokolada, zahvaljujući visokom sadržaju flavonoida, može pomoći u širenju krvnih sudova i blagom snižavanju krvnog pritiska

Visok krvni pritisak, takođe poznat kao hipertenzija, je ozbiljno stanje koje može dovesti do srčanih komplikacija poput srčanog i moždanog udara ako se ne leči.

Hipertenzija često nema jasne simptome, zbog čega se naziva i „tihi ubica“. Kod nekih ljudi mogu se javiti glavobolja, vrtoglavica, zamor, krvarenje iz nosa ili osećaj lupanja srca, ali u većini slučajeva stanje ostaje neprimetno sve dok ne dođe do ozbiljnijih komplikacija.

Zdravstveni stručnjaci ukazuju da određene namirnice mogu pomoći u održavanju niskog krvnog pritiska.

Zanimljivo je da je jedna od njih široko omiljena poslastica – tamna čokolada.

Krvni pritisak se meri dvocifrenim vrednostima i smatra se visokim ako prelazi 140/90 mmHg. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje više merenja tokom dana, kako bi se dobio najtačniji prosek i procenio rizik.

Kako čokolada utiče povoljno na krvni pritisak

Veći rizik od visokog krvnog pritiska imaju osobe sa viškom kilograma, oni koji jedu mnogo soli i ljudi sa nedovoljno fizičke aktivnosti. Dok nekima su potrebni lekovi, drugi krvni pritisak mogu kontrolisati ishranom sa malo masti i uravnoteženim načinom života.

Kako onda čokolada, koja se često smatra nezdravom poslasticom, može pomoći?

Teobromin, koji se nalazi u tamnoj čokoladi i kafi, ima ubedljivo najjaču vezu sa usporenim biološkim starenjem

Čokolada, bogata flavonoidima, može pomoći u širenju krvnih sudova i time doprineti snižavanju krvnog pritiska. Kakao proizvodi, posebno tamna čokolada i kakao prah, sadrže najveću količinu ovih jedinjenja.

Flavonoidi iz tamne čokolade povezani su sa povećanjem proizvodnje azot-oksida, što dovodi do opuštanja krvnih sudova i boljeg protoka krvi. Neka istraživanja pokazuju da mogu blago sniziti krvni pritisak kod osoba koje već imaju hipertenziju, ali ne i kod zdravih ljudi.

Studije sugerišu da redovan unos kakaa može doprineti smanjenju krvnog pritiska i potencijalno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Pored čokolade, namirnice koje mogu pomoći u kontroli krvnog pritiska uključuju - citrusno voće - zeleno lisnato povrće - losos - bobice - pasulj - pistaće - cveklu