Tamna čokolada pomaže u snižavanju krvnog pritiska: Omiljena poslastica čuva zdravlje srca
Visok krvni pritisak, takođe poznat kao hipertenzija, je ozbiljno stanje koje može dovesti do srčanih komplikacija poput srčanog i moždanog udara ako se ne leči.
Hipertenzija često nema jasne simptome, zbog čega se naziva i „tihi ubica“. Kod nekih ljudi mogu se javiti glavobolja, vrtoglavica, zamor, krvarenje iz nosa ili osećaj lupanja srca, ali u većini slučajeva stanje ostaje neprimetno sve dok ne dođe do ozbiljnijih komplikacija.
Zdravstveni stručnjaci ukazuju da određene namirnice mogu pomoći u održavanju niskog krvnog pritiska.
Zanimljivo je da je jedna od njih široko omiljena poslastica – tamna čokolada.
Krvni pritisak se meri dvocifrenim vrednostima i smatra se visokim ako prelazi 140/90 mmHg. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje više merenja tokom dana, kako bi se dobio najtačniji prosek i procenio rizik.
Kako čokolada utiče povoljno na krvni pritisak
Veći rizik od visokog krvnog pritiska imaju osobe sa viškom kilograma, oni koji jedu mnogo soli i ljudi sa nedovoljno fizičke aktivnosti. Dok nekima su potrebni lekovi, drugi krvni pritisak mogu kontrolisati ishranom sa malo masti i uravnoteženim načinom života.
Kako onda čokolada, koja se često smatra nezdravom poslasticom, može pomoći?
Čokolada, bogata flavonoidima, može pomoći u širenju krvnih sudova i time doprineti snižavanju krvnog pritiska. Kakao proizvodi, posebno tamna čokolada i kakao prah, sadrže najveću količinu ovih jedinjenja.
Flavonoidi iz tamne čokolade povezani su sa povećanjem proizvodnje azot-oksida, što dovodi do opuštanja krvnih sudova i boljeg protoka krvi. Neka istraživanja pokazuju da mogu blago sniziti krvni pritisak kod osoba koje već imaju hipertenziju, ali ne i kod zdravih ljudi.
Studije sugerišu da redovan unos kakaa može doprineti smanjenju krvnog pritiska i potencijalno smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti.
- citrusno voće
- losos
- bobice
- pasulj
- pistaće
- cveklu
