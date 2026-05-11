Svake godine milioni ljudi sa dijabetesom pažljivo prate nivo šećera u krvi, vode računa o ishrani i redovno uzimaju terapiju. Ono što mnogi ne znaju jeste da sama bolest, a u nekim slučajevima i lekovi koji je kontrolišu, mogu tiho oštećivati nerve, često bez jasnih simptoma sve dok ne postane kasno. Šteta se tada javlja bez upozorenja.

Kako dijabetes oštećuje vaše živce?

Dijabetes se obično shvata u smislu šećera u krvi. Međutim, o tome šta radi živcima se manje govori i često je ozbiljnije. Vremenom, konstantno visok šećer u krvi počinje da oštećuje telo na manje vidljive načine. Utiče na sitne krvne sudove koji snabdevaju živce i remeti način na koji nervni signali putuju kroz telo.

To može dovesti do stanja koje se naziva dijabetička periferna neuropatija, koje uzrokuje oštećenje nerava, najčešće u rukama i stopalima. Rane znake je lako prevideti. Najčešći simptomi su blaga utrnulost, peckanje i trnjenje u rukama i stopalima koje kao da se pojavljuje i nestaje.

Koje hranljive materije su potrebne vašim živcima?

Ono što većina ljudi sa dijabetesom ne shvata jeste da često propisani lekovi mogu vremenom smanjiti nivo vitamina B12, pri čemu dugoročni korisnici pokazuju oko 19 odsto niže nivoe od onih koji ih ne koriste, prema časopisu „Brain Disorders“.

U zemlji u kojoj 51 odsto stanovništva već ima nedostatak B12, prema Evropskom časopisu za kardiovaskularnu medicinu, ovo nije mala briga; pogoršava postojeći problem i povećava rizik.

Lekovi za dijabetes koriste se za kontrolu šećera u krvi, ali u nekim slučajevima mogu uticati na nivo vitamina B12 i time doprineti oštećenju nerava Foto: Shutterstock

Vitamin B12 pomaže u održavanju mijelinskog omotača, zaštitnog sloja oko nervnih vlakana koji omogućava signalima da glatko putuju kroz telo. Kada nivoi B12 padnu, ovaj sloj počinje da se razgrađuje, i mogu se pojaviti simptomi poput utrnulosti, peckanja, trnjenja u rukama i stopalima, umora, gubitka pamćenja i promena raspoloženja. Ako se ne leči, ovo može dovesti do nepovratnog oštećenja nerava.

Izazov i kod dijabetičke neuropatije i kod nedostatka vitamina B12 je taj što nijedan nije jasan u ranim fazama. Simptomi nedostatka vitamina B12 na koje treba obratiti pažnju uključuju: peckanje ili utrnulost, neobičan umor, gubitke pamćenja, loše raspoloženje i osećaj pečenja u stopalima

Ova razlika je važna jer se nedostatak B12, ako se otkrije rano, može lečiti. Šteta nije uvek reverzibilna kada se jednom pogorša.

Šta zapravo pomaže?

Oblik vitamina B12 koji je najvažniji za zdravlje nerava je metilkobalamin. Ovaj aktivni oblik pomaže u obnavljanju i zaštiti nerava. Studije pokazuju da ljudi sa neuropatijom koji ga uzimaju mogu videti primetno poboljšanje simptoma, sa nekim oporavkom funkcije u roku od mesec dana. Široko je dostupan kao oralni suplement i često se koristi u nezi nerava.

Za ljude koji već nose sa svakodnevnim tegobama periferne neuropatije, kao što su uporno peckanje i trnjenje, lokalne formulacije koje sadrže 0,075 odsto kapsaicina, mentola, eukaliptusa i kamfora mogu pomoći u premošćavanju ovog jaza, prema časopisu „Journal of the Association of Physicians of India“.

Vitamin B12 je ključan za zdravlje nerava, jer pomaže u očuvanju zaštitnog omotača nervnih vlakana i omogućava normalan prenos nervnih signala Foto: Shutterstock

Kreme za ublažavanje bolova u živcima koje se izdaju bez recepta, uključujući kreme posebno formulisane za utrnulost, peckanje i trnjenje u rukama i stopalima, nude lokalizovano olakšanje bolova u senzibilizovanim živcima.

