Trigliceridi su masnoće u krvi koje se koriste kao izvor energije, ali njihov višak može povećati rizik od zdravstvenih problema. Tatjana Popović na svom Instagramu otkriva namirnice koje povoljno utiču na njihovo snižavanje.

- Ako redovno unosite vise kalorija nego sto sagorevate, narocito iz hrane bogate uglienim hidratima, vremenom dolazi do povecanja triglicerida u krvi. Ljudsko telo tada sve kalorije koje nema potrebu da iskoristi odmah pretvara u trigliceride, koji se potom skladiste kao masne naslage.

Koraci koji vam mogu pomoći u snižavanju triglicerida u krvi, a svi se odnose na promene u životnim navikama:

redovna fizicka aktivnost

izbegavanje rafinisanog secera

kontrolisan unos kalorija

konzumiranje zdravih masti

iskijucivanje unosa alkohola Kako hranom sniziti nivo triglicerida?

Smanjite unos zasicenih masti i rafinisanih ugljenih hidrata poput kolaca, torti i belog hleba, te ih zamenite namirnicama koje se sporije vare i stabilnije uticu na šecer u krvi.

- Birajte žitarice od celog zrna i nerafinisane ugljene hidrate, uz proteine i zdrave masti.

Fokus stavite na ovim namirnicama

Povišeni trigliceridi u krvi predstavljaju jedan od važnih faktora rizika za zdravlje srca, ali se njihov nivo može značajno poboljšati pravilnim izborom hrane:

Fokus stavite na sledeće namirnice: integralni pirinač, kinou, heljdu, ovas, proso, zeleno i crveno sočivo, leblebiju, crni pasulj, ribu, tofu, avokado, masline, ekstradevičansko maslinovo ulje, orahe, bademe, laneno i čia seme, kao i obilje povrća, naročito kruciferno (brokoli, karfiol, kupus, rukola).

Od voća birajte bobičasto (borovnice, maline, kupine, jagode), jabuke, kruške, kivi, grejp, pomorandže, limun i dr.

Promene u ishrani i izbor zdravih namirnica ključni su za dugoročno snižavanje triglicerida i očuvanje zdravlja srca.