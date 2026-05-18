Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature Metabolism pokazalo je da svakodnevno unošenje badema može da utiče na crevne bakterije, metabolizam i osećaj sitosti, ali rezultate treba tumačiti oprezno jer je studija obuhvatila svega 15 odraslih osoba sa viškom kilograma ili gojaznošću.

Istraživači su tokom dve odvojene četvoronedeljne faze upoređivali tipičnu zapadnjačku ishranu sa režimom u kojem su ispitanici svakog dana dobijali 42,5 grama badema, odnosno oko jedne šake. Ukupan broj kalorija bio je sličan, pa cilj nije bio mršavljenje, već analiza toga kako promena vrste užine utiče na organizam.

Tokom perioda sa bademima povećao se nivo bakterije Faecalibacterium prausnitzii, koja proizvodi butirat, jedinjenje važno za zdravlje sluzokože debelog creva i kontrolu upalnih procesa. Istovremeno su pojedini inflamatorni markeri, uključujući TNF-alfa i IL-1β, bili niži nego tokom standardne ishrane. Naučnici su zabeležili i povećanje GLP-1, hormona povezanog sa kontrolom šećera u krvi i osećajem sitosti.

Posle unošenja badema povećao se i nivo 3-hidroksibutirata, ketona koji nastaje tokom razgradnje masti, što su autori opisali kao blag efekat sličan ketozi, ali ne i stanje kakvo izaziva striktna keto dijeta.

Autori naglašavaju da bademi jesu nutritivno vredni, ali i kalorični, pa rezultati ne znače da bi ih trebalo jesti bez ograničenja. Takođe ističu da su potrebna mnogo veća i dugotrajnija istraživanja kako bi se potvrdilo da isti efekti postoje i u široj populaciji.

Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs

Jasna Vujičić/različite zdrave namirnice, voće, povrće, riba
Žena jede orašaste plodove iz bele činije
Jovana Srejić Ferluga
kongres u Istanbulu