Dugoročni efekti proteinskih suplemenata još nisu dovoljno istraženi

Proteinski praškovi su koncentrovani izvori proteina koji mogu poticati iz biljaka, jaja ili mleka, a često sadrže i dodatke poput šećera, aroma, vitamina i zgušnjivača. Iako ih mnogi koriste za povećanje unosa proteina, često se postavlja pitanje da li mogu da utiču na zdravlje jetre. O tome je govorio hirurg dr Sonal Astana, vodeći konsultant za HPB i transplantaciju jetre u bolnici Aster CMI u Bangaloru.

Da li proteini u prahu mogu da oštete jetru?

Dr Astana objašnjava da proteini u prahu uglavnom nisu štetni ako se koriste u preporučenim količinama. Međutim, preterana ili nepravilna upotreba može predstavljati problem, posebno kod osoba koje već imaju oboljenja jetre ili oslabljenu funkciju ovog organa.

- Većina zdravih ljudi može bezbedno da koristi proteinske suplemente kao deo uravnotežene ishrane i uz odgovarajući savet stručnjaka. Ipak, veoma visok unos proteina tokom dužeg perioda može dodatno opteretiti jetru - navodi stručnjak.

Proteini su ključni za izgradnju mišića i obnavljanje tkiva, ali njihov prekomerni unos može štetiti zdravlju

On upozorava da pojedini proteinski preparati mogu sadržati velike količine šećera, veštačke dodatke, steroide ili druge štetne supstance koje povećavaju rizik od oštećenja jetre. Posebno su rizični neregulisani suplementi kupljeni iz nepouzdanih izvora. U retkim slučajevima, preparati za bodibilding povezivani su sa upalom i povredama jetre.

- Osobe koje imaju nealkoholnu masnu bolest jetre, hepatitis ili druge bolesti jetre trebalo bi da budu posebno oprezne i da se pre korišćenja suplemenata konsultuju sa lekarom - savetuje hirurg.

Kako bezbednije koristiti proteine u prahu?

Da bi se smanjio rizik po jetru, stručnjak savetuje da se proteinski praškovi koriste samo kada zaista postoji potreba i u preporučenim količinama. Važno je birati proverene proizvođače, pažljivo čitati sastav proizvoda, unositi dovoljno tečnosti i izbegavati nepotrebne suplemente.

- Dugoročno gledano, uravnotežena ishrana sa prirodnim izvorima proteina, poput mesa, jaja, ribe, mahunarki, orašastih plodova i mlečnih proizvoda, uglavnom je sigurniji i zdraviji izbor za jetru - dodaje dr Astana.

Da li su proteini u prahu potpuno bezbedni?

Prema podacima koje navodi Harvard Health, postoje i određeni razlozi za oprez. Dugoročni efekti proteinskih suplemenata još nisu dovoljno istraženi, a kod nekih osoba mogu izazvati probleme sa varenjem, naročito ako sadrže mlečne proteine i laktozu.