Sam znoj nema miris. Neprijatan miris nastaje tek kada ga bakterije na površini kože razgrađuju

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Mnogi koriste dezodoranse i antiperspirante kao da je reč o istom proizvodu, ali između njih postoji važna razlika. Dok dezodorans pomaže u kontroli neprijatnog mirisa, antiperspirant smanjuje znojenje. Dr Arzu Pahva, dermatolog iz Nju Delhija, objašnjava kako deluju i kome su namenjeni.

Miris i znojenje nisu isti problem

Ako vam smeta neprijatan telesni miris, dezodorans je uglavnom dovoljan. On smanjuje broj bakterija koje razgrađuju znoj i stvaraju neprijatan miris, ali ne sprečava samo znojenje. Antiperspirant deluje drugačije. Privremeno blokira znojne žlezde i smanjuje količinu znoja koja dospeva na površinu kože, pa pazusi ostaju suvlji tokom dana.

- Ako je problem miris, dezodorans je najbolji izbor. Ako se borite sa pojačanim znojenjem ili stalnom vlažnošću pazuha, prikladniji je antiperspirant - kaže dr Pahva.

Ako je problem neprijatan miris, dezodorans je najbolji izbor Foto: Shutterstock

Pregled studije objavljen 2023. godine u časopisu International Journal of Cosmetic Science navodi da dezodoransi deluju na bakterije koje izazivaju miris, dok antiperspiranti koriste soli aluminijuma koje privremeno zatvaraju pore kroz koje se izlučuje znoj.

- Važno je znati da sam znoj nema miris. Neprijatan miris nastaje tek kada bakterije na površini kože počnu da ga razgrađuju - dodaje doktorka.

Zašto dolazi do iritacije?

Crvenilo, svrab ili peckanje mogu da se jave i nakon korišćenja dezodoransa i nakon upotrebe antiperspiranta. Međutim, uzrok često nije sam proizvod.

- U mnogim slučajevima problem predstavljaju parfemske komponente, alkohol ili pojedini konzervansi u sastavu, a ne činjenica da je reč o dezodoransu ili antiperspirantu. Osobama sa osetljivom kožom savetuje se izbor formula bez parfema i alkohola - objašnjava dermatolog.

Da li je aluminijum bezbedan? Mnogi antiperspiranti sadrže jedinjenja aluminijuma koja privremeno blokiraju znojne žlezde, zbog čega se povremeno postavlja pitanje njihove bezbednosti. - Na osnovu dostupnih dokaza ne postoji jasan dokaz da upotreba antiperspiranata povećava rizik od raka dojke. Ovu povezanost analizirale su velike zdravstvene organizacije i brojne studije, ali dosadašnja istraživanja nisu je potvrdila - navodi dr Pahva.

Kako izabrati pravi proizvod?

Prilikom izbora važno je da proizvod rešava problem zbog kojeg ga koristite i da ne iritira kožu.

Osobe sa osetljivom kožom trebalo bi da biraju proizvode bez parfema i alkohola Foto: Profimedia