KORISNO JE DA ZNATE

Hormonski disbalans nastaje kada su nivoi hormona poremećeni, što može uticati na kožu, raspoloženje, ciklus i opšte zdravlje

Vaša koža može mnogo toga reći o vašim hormonima i reproduktivnom zdravlju. Jedne nedelje može izgledati sjajno, a sledeće bez sjaja sa bubuljicama. Za mnoge žene, ove promene deluju normalno, ali često su znak unutrašnjih promena u organizmu.

Koji hormoni utiču na kožu?

Problemi poput akni, tamnih mrlja i suvoće često su posledica hormonskih disbalansa. Dr Čančal Šarma, ajurvedski lekar za neplodnost, ističe da koža često prvo pokazuje znake promena u telu.

Stanja poput poremećaja štitne žlezde, sindroma policističnih jajnika (PCOS) ili neravnoteže estrogena i progesterona mogu neprimetno uticati na kožu, otkrivajući probleme pre nego što se pojave drugi simptomi.

Znakovi na koje treba obratiti pažnju

Hormonske akne obično se javljaju oko vilice, brade i donjeg dela lica. One mogu biti bolne i ciklične, povezane sa menstrualnim ciklusom. Dr Šarma napominje da pojava neželjenih dlačica, tupa koža ili promene pigmentacije (melazma, tamne mrlje) takođe mogu ukazivati na hormonski disbalans.

Značaj ajurvedskog pristupa i integrativne nege

Ajurvedski princip kaže da zdravlje kože odražava funkcionisanje unutrašnjih sistema, posebno varenja, funkcije jetre i hormonske ravnoteže. Lečenje kože bez rešavanja osnovnog uzroka često daje samo kratkoročno olakšanje. Za trajne rezultate preporučuje se integrativni pristup: ginekologija, ajurveda i promene načina života.

Hormonske akne se najčešće pojavljuju na bradi, vilici i donjem delu lica, često bolne i povezane sa menstrualnim ciklusom Foto: Shutterstock

Kako poboljšati zdravlje kože i hormona

Uravnotežite doše i poboljšajte zdravlje creva.

Smanjite upale kroz zdravu ishranu i fizičku aktivnost.

Fokusirajte se na dobar san (7–9 sati noću) i upravljanje stresom. Ishrana i hormoni kože

Integralne namirnice, antioksidanti i zdrave masti mogu poboljšati zdravlje kože. Vitamini A, C i E, uz minerale poput cinka, ključni su za zdravu kožu. Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama (masna riba, orasi, laneno seme) pomaže u smanjenju upale i balansiranju hormona.

Izbegavajte prerađenu hranu bogatu šećerom i nezdravim mastima koja može povećati nivo insulina i pogoršati hormonske probleme.

Stres i san

Stres povećava nivo kortizola, što može negativno uticati na kožu i hormonsku ravnotežu. Tehnike poput joge, meditacije i šetnje mogu pomoći u smanjenju kortizola. Kvalitetan san obnavlja ćelije kože i podržava hormone, čineći kožu zdravijom i sjajnijom.

Trudnoća i koža

Ako planirate trudnoću, obratite pažnju na promene kože. Zdrava koža često odražava hormonsku ravnotežu i spremnost organizma za trudnoću. Pratite promene i konsultujte stručnjake ako primetite neobične simptome, kako biste ostali na pravom putu ka zdravlju i reproduktivnoj ravnoteži.