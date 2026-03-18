Kolagen može pomoći koži i zglobovima, ali nije zamena za kvalitetnu negu kože, zaštitu od sunca i zdrav način života

Dnevni kolagenski suplementi se sve više koriste kako bi se održala mladalačka koža. Novo naučno istraživanje potvrđuje da, iako kolagen može povećati elastičnost i hidrataciju kože, neće sprečiti bore.

Stručnjaci koji su analizirali dostupne dokaze naglašavaju da suplementi u obliku pilula ili praha mogu pružiti „neka stvarna poboljšanja“ koži ako se redovno koriste tokom dužeg vremenskog perioda, ali da nisu brzo rešenje. Potrebna je dosledna upotreba tokom meseci, a ponekad i godina, da bi se postigli vidljivi efekti.

Pored uticaja na kožu, suplementi kolagena mogu pomoći u ublažavanju simptoma habanja zglobova, smanjujući bol i ukočenost povezane sa artritisom. Ove koristi potkrepljuju rezultati 113 kliničkih ispitivanja u kojima je učestvovalo skoro 8.000 učesnika, navodi se u studiji BBC.

Šta je kolagen? Kolagen je protein koji telo prirodno proizvodi, ali njegov nivo opada sa godinama. Neophodan je za jačanje kože, noktiju, kostiju i vezivnog tkiva, uključujući tetive i hrskavicu. Smanjenje kolagena u telu jedan je od glavnih razloga zašto koža gubi čvrstinu i pojavljuju se bore.

Kolagen je protein koji telo proizvodi, a ključan je za hrskavicu, kosti, kožu i vezivno tkivo Foto: Shutterstock

Kolagen nije čudotvorni lek

Od ranog odraslog doba, proizvodnja kolagena u telu opada, a postojeći kolagen se razgrađuje nešto brže. Na ovaj proces dodatno utiču pušenje i izlaganje suncu, što ubrzava oštećenje kože i gubitak kolagena.

Kod žena, gubitak kolagena postaje posebno izražen oko menopauze – koža tada može izgubiti i do trećine kolagena, prema istraživačima čiji su rezultati objavljeni u časopisu Aesthetic Surgery Journal Open Forum.

Šta nauka zaista kaže o kolagenu?

Istraživači sa Univerziteta Anglija Raskin ističu da su mnoge prethodne studije o kolagenu finansirale industrije dijetetskih suplementa i da su iznosile „spektakularne tvrdnje“ o njegovim efektima protiv starenja. Ovaj pregled nije imao nikakvo finansiranje od strane industrije, što povećava kredibilitet rezultata.

- Ova studija objedinjuje do sada najjače dokaze o suplementaciji kolagenom. Kolagen nije čudotvorni suplement, ali je dokazao pozitivne efekte kada se redovno koristi tokom vremena, posebno za kožu i osteoartritis. Naše istraživanje pokazuje jasne koristi u ključnim aspektima zdravog starenja, a istovremeno razbija neke mitove o njegovoj upotrebi - kaže prof. Li Smit, jedan od vodećih istraživača.

Kolagen najbolje koristiti kao deo sveobuhvatne nege kože – pomaže tonusu i hidrataciji, ali nije zamena za zaštitu od sunca i zdrav stil života.

Kolagen može poboljšati elastičnost i hidrataciju kože, ali sam po sebi ne uklanja bore Foto: Shutterstock

Ishrana koja promoviše zdravlje kože

Bridžit Benelam, nutricionistkinja u Britanskoj fondaciji za ishranu, naglašava da je ishrana takođe veoma važna za zdravlje kože.

- Vitamin C pomaže u stvaranju kolagena, tako da je važno osigurati da ga unosite dovoljno kroz hranu poput agruma, bobičastog voća, zelenog povrća, paprike i paradajza. Cink, koji se nalazi u mesu, živini, siru, nekim školjkama, orašastim plodovima, semenka i integralnim žitaricama, takođe pomaže telu da proizvodi kolagen.

Iako mnogi suplementi i izvori kolagena u ishrani potiču iz životinjskih proizvoda, telo može da proizvede kolagen iz amino kiselina koje se nalaze u proteinskim namirnicama. To znači da proteini iz mahunarki poput pasulja i sočiva takođe mogu da obezbede amino kiseline potrebne za proizvodnju kolagena, a dostupni su i veganski suplementi.

- Potrebni su dodatni podaci iz dobro osmišljenih, robusnih dermatoloških studija kako bi se dodatno potvrdila obećanja ovog sistematskog pregleda. Suplementacija kolagenom je obećavajuća, ali dugoročni efekti i optimalni načini primene i dalje zahtevaju detaljnija istraživanja - zaključuje dr Tamara Grifits.